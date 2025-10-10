Z dvoch surovín hotové gurmánske jedlo. Neuveríš, čo dokáže obyčajná fazuľa

Len málokto by uveril, že z jednej obyčajnej konzervy fazule a pár krajcov chleba sa dá pripraviť pokrm, ktorý vás zasýti, zahreje a navyše chutí, akoby ste si dali niečo z kaviarne. Žiadne dlhé varenie, žiadne špeciálne prísady – len jednoduché suroviny, ktoré má doma každý. Tento recept je dôkazom, že aj z minima dokáže vzniknúť maximum.
VIDEO: Stačí plechovka fazule a 2 suroviny – večera hotová za 15 minút!
V dnešnej dobe, keď nemáme čas stáť hodiny pri sporáku, je dobré mať po ruke rýchle riešenie, ktoré nielen nasýti, ale aj poteší chuťové bunky. A fazule, ktoré sú bežnou súčasťou našich špajzí, sa v tomto prípade ukázali ako dokonalý základ.
Jednoduché, výživné a lacné – jedlo z fazule, ktoré si zamilujete
Fazuľa patrí medzi najhodnotnejšie rastlinné potraviny. Je bohatá na bielkoviny, vlákninu a draslík, takže skvelo zasýti a podporuje trávenie. Odborníci zdôrazňujú, že ide o výživovo veľmi zaujímavú potravinu – jediné, na čo si treba dať pozor, je ich ťažšia stráviteľnosť, preto je vhodné ich vždy dôkladne prepláchnuť.
Fazuľový pokrm si môžete pripraviť na množstvo spôsobov – na slano, na pikantno, so zeleninou alebo aj s vajíčkom. A práve posledná kombinácia je tou, ktorá vás pravdepodobne prekvapí svojou jednoduchosťou a výslednou chuťou.
Recept: Fazule s vajíčkom na chrumkavom chlebe
Suroviny:
- 1 konzerva bielych alebo červených fazúľ v náleve
- 2 krajce chleba
- 2 vajcia
- soľ a čierne korenie podľa chuti
- olej na opekanie
Postup:
- Otvorte konzervu fazule, preceďte ju a prepláchnite pod tečúcou vodou. Nechajte odkvapkať, aby v pokrme nezostala zbytočná tekutina.
- Na panvici rozohrejte trochu oleja a opečte krajce chleba z oboch strán dozlatista. Položte ich na tanier a nechajte prikryté, aby zostali teplé.
- Na tej istej panvici rozbite vajcia – môžete ich pripraviť ako volské oko alebo ich rozšľahať a urobiť z nich praženicu, podľa chuti.
- Na opečený chlieb rozložte prepláchnuté fazule, na ne položte vajce a nakoniec všetko dochuťte soľou a korením.
- Podávajte ešte teplé, ideálne s čerstvou zeleninou, cherry paradajkami alebo s kyslou uhorkou.
Tipy, ako recept ešte vylepšiť
- Bylinková verzia: Pridajte čerstvú petržlenovú vňať, tymian alebo pažítku – jedlo bude voňať aj chutiť omnoho sviežejšie.
- Pikantná varianta: Ak obľubujete výrazné chute, pridajte štipku chilli, pálivej papriky alebo pár kvapiek tabasca.
- Zeleninová verzia: Na panvici krátko orestujte cibuľu a cesnak, pridajte kúsky papriky či paradajky a všetko zmiešajte s fazuľami. Na konci podávajte na chrumkavom chlebe s volským okom.
Prečo sa oplatí dať fazuliam šancu
Tento jednoduchý recept je dôkazom, že aj lacné suroviny môžu priniesť luxusný výsledok. Je ideálny na rýchlu večeru, raňajky aj ako sýty obed, keď nemáte čas variť. Navyše – pripraviť ho zvládne aj úplný začiatočník v kuchyni.
Ak ste doteraz fazule vnímali len ako prílohu, tento pokrm vám ukáže ich úplne novú tvár. A možno zistíte, že jednoduché jedlá sú často tie najlepšie.