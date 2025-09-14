YouTube pritvrdzuje. Zdieľanie prémiových účtov mimo domácnosť končí. „Rodiny na diaľku“ majú posledných 14 dní

YouTube Premium patrí medzi najpopulárnejšie predplatné služby, ktoré si Slováci kupujú najmä kvôli sledovaniu videí bez reklám a prístupu k hudobnej knižnici YouTube Music. Mnohí používatelia využívajú tzv. rodinný plán, ktorý umožňuje zdieľať výhody so svojimi blízkymi. Nie každý si však uvedomuje, že YouTube má pri tejto tarife jasné pravidlá – a ak sa nedodržia, môže prísť k obmedzeniam.
Ako funguje rodinný plán YouTube Premium
Rodinná tarifa stojí na Slovensku 15,99 € mesačne a umožňuje správcovi pridať do skupiny až päť ďalších členov, teda spolu môže mať výhody služby až šesť ľudí. Každý z nich získa plnohodnotný prístup k benefitom Premium účtu:
- sledovanie videí bez prerušovania reklamami
- prehrávanie na pozadí aj pri zamknutom mobile
- možnosť sťahovať obsah na offline sledovanie
- predplatné hudobnej služby YouTube Music
Na prvý pohľad to vyzerá ako ideálny spôsob, ako ušetriť. Podmienka je však jasná: všetci členovia musia bývať v jednej domácnosti so správcom účtu. YouTube to má napísané priamo v oficiálnych pravidlách.
Prečo už neprejde „rodina na diaľku“
Kým v minulosti sa pravidlo prakticky nekontrolovalo, dnes sa čoraz častejšie spomína, že Google môže využívať rôzne elektronické metódy na overenie adresy. V praxi to môže znamenať kontrolu IP adries či nastavení zariadení.
Aj keď nie je potvrdené, že by na Slovensku prebiehala pravidelná mesačná kontrola alebo že by YouTube hromadne rozosielal výstražné e-maily, už samotné podmienky naznačujú, že zdieľanie s kamarátmi či spolužiakmi bývajúcimi inde je v rozpore s pravidlami.
Pre používateľov to znamená, že tzv. „virtuálne rodiny“ nemajú do budúcna istotu. Ak by YouTube začal podmienku vymáhať rovnako prísne ako Netflix pri zdieľaní účtov, mohlo by to priniesť veľké zmeny.
Koľko stojí individuálne predplatné
Okrem rodinného balíka ponúka YouTube Premium aj ďalšie možnosti:
- Individuálne predplatné za 7,99 € mesačne – plný prístup pre jedného používateľa.
- Študentský plán za 4,99 € mesačne, dostupný po overení študentského statusu.
Vďaka týmto variantom si môže vybrať každý – od jednotlivcov až po domácnosti.
Čo si z toho vziať
Pre slovenských používateľov je dôležité vedieť, že rodinný plán je určený výlučne pre ľudí žijúcich pod jednou strechou. Hoci v praxi sa toto pravidlo zatiaľ nekontroluje na 100 %, Google ho môže kedykoľvek začať vymáhať prísnejšie. Preto je dobré počítať s tým, že zdieľanie účtu mimo domácnosť sa nemusí oplatiť.
YouTube týmto krokom nasleduje trend iných streamovacích služieb, ktoré už dávnejšie obmedzili „neoficiálne“ zdieľanie. Pre používateľov to môže znamenať vyššie náklady, no zároveň väčšiu istotu, že služba bude dlhodobo udržateľná.
- Rodinný plán YouTube Premium na Slovensku stojí 15,99 €.
- Všetci členovia musia bývať na rovnakej adrese.
- Individuálny plán je za 7,99 €, študentský za 4,99 €.
- Zdieľanie účtu mimo domácnosti je v rozpore s pravidlami a môže byť kedykoľvek obmedzené.