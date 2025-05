Výzva pre záhradkárov. Využívajte v záhrade pomarančovú kôru

Pomaranče poznáme hlavne ako chutné ovocie, ktoré nám dodá vitamín C a príjemne osvieži organizmus. V zime patria medzi najobľúbenejšie ovocie vôbec, pretože sú plné vitamínov, ktoré v chladných mesiacoch nevyhnutne potrebujeme. Keď však príde jar a leto, naše záhradky a trhy začnú ponúkať množstvo čerstvého sezónneho ovocia a pomaranče sa pomaly dostávajú do úzadia. To je však veľká škoda. Vedeli ste, že pomaranče, konkrétne ich kôra, majú v záhrade nevídané využitie? Ak nie, určite čítajte ďalej.