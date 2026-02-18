Vyzerajú vaše malé sadenice zle? Možno ich napadli huby. Konať treba okamžite!

S príchodom jari prepuká u mnohých pestovateľov pravá záhradnícka horúčka. Niektorí nadšenci sa už nevedia dočkať a začínajú s predpestovaním zeleniny či letničiek v interiéri.
No čo robiť v prípade, keď mladé, práve vyklíčené rastlinky začnú hromadne hynúť?
Hovorí sa, že mladosť veľa vydrží. Pri klíčiacich rastlinách to však často neplatí. Sotva sa objavia nad povrchom pôdy, začnú vädnúť, slabnúť a napokon odumrú. Kde je problém?
Takzvaná „kolektívna smrť“ mladých rastliniek nie je náhodná. Ide o ochorenie pochádzajúce z pôdy.
Spôsobuje ho komplex pôdnych patogénov, najmä niektoré druhy parazitických a poloparazitických húb, ako napríklad Pythium, Phytophthora, Thanatephorus, Botryotinia, Fusarium či Aphanomyces.
To, že nejde o obyčajnú náhodu, spoznáte aj podľa vzhľadu napadnutej sadenice.
Rastlinka začne tmavnúť, jej koreňový krčok sa zúži, stratí pevnosť a stabilitu a následne sa zlomí a padne k zemi. Ďalší priebeh je už väčšinou rýchly a neúprosný.
Padanie klíčnych rastlín
Tento problém sa označuje ako padanie klíčnych rastlín a najčastejšie postihuje čerstvo vzídené sadenice. Ohrozené sú úplne mladé rastlinky bez pravých listov, ale aj tie, ktoré už majú dva až štyri pravé listy.
Riziko napadnutia zvyšuje viacero faktorov: nadmerná zálievka, zhutnený substrát, nedostatočné vetranie, málo svetla či príliš vysoká teplota vzduchu aj pôdy.
Častým problémom býva aj príliš hlboký výsev. V takom prípade môžu byť semená napadnuté hubami ešte skôr, než sa vôbec dostanú na povrch.
A to je pre pestovateľa veľmi nepríjemná správa. Ako tomu predísť?
Substrát môžete tepelne dezinfikovať
Možností je viacero. Základom je nákup kvalitného, moreného osiva, ktoré má vyššiu odolnosť voči chorobám. Mnohí záhradkári využívajú aj tepelnú dezinfekciu výsevného substrátu.
Zeminu stačí vložiť približne na 30 minút do rúry vyhriatej na 100 °C.
Táto metóda pomáha nielen proti patogénom, ale aj proti prípadným škodcom či semenám burín, ktoré by mohli rastliny v budúcnosti ohroziť.
Dôležité je aj správne vysievanie. Semená by nemali byť vysiate príliš nahusto. Hustý výsev spôsobuje, že sadenice sú slabé, vytiahnuté a menej odolné voči chorobám.
Na nasledujúcom videu sa dozviete, ako správne prepichovať vyrastené sadenice:
Pomoc môže aj chémia a „dobré“ huby
Proti padaniu klíčnych rastlín je možné zasiahnuť aj chemickými prípravkami. Účinné bývajú fungicídy aplikované do zálievky pred výsevom aj po ňom.
Medzi obľúbené patria napríklad prípravky Previcur 607 SL, Proplant alebo Supresivit.
Alternatívou je použitie takzvaného supresívneho výsevného substrátu, ktorý obsahuje užitočné parazitické huby. Tieto „dobré“ huby dokážu potlačiť škodlivé patogény v pôde.
V prípade mladých sadeníc môže ísť doslova o otázku života a smrti.
Rady našich predkov
Prevencia pritom spočíva najmä v jednoduchých opatreniach. Mladým rastlinám doprajte dostatok svetla, vyhnite sa príliš hlbokému výsevu a neprelievajte ich.
Po vyklíčení mierne znížte teplotu v miestnosti a pravidelne vetrajte.
Približne týždeň pred plánovaným presádzaním na záhon začnite s postupným otužovaním rastlín.
Prajem veľa úspechov pri pestovaní.