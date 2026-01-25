Vyzerá ako stará haraburda, no môže mať slušnú hodnotu. Mnohí Slováci netušia, čo doma vlastnia

Staré lampy zo začiatku 20. storočia pôsobia na prvý pohľad ako bežné predmety z povaly, ktoré len prekážajú a chytajú prach. Realita je však iná – viaceré z nich môžu mať zberateľskú alebo historickú hodnotu, najmä ak ide o originálne kúsky zo secesného obdobia. A práve tieto lampy sa dnes medzi nadšencami starožitností tešia veľkému záujmu.
Prečo sú secesné lampy stále oceňované?
Secesia (Art Nouveau) bola umeleckým smerom konca 19. a začiatku 20. storočia, ktorý výrazne ovplyvnil architektúru, nábytok aj dizajn predmetov každodenného života. Umenie sa v tom období stalo dostupnejším, a tak sa dostalo aj do domácností v podobe dekoratívnych a zároveň funkčných doplnkov – vrátane lámp.
Tieto lampy boli často vyrábané z kombinácie skla, kovu, mosadze alebo bronzu a typické boli pre ne organické tvary, motívy rastlín či hmyzu. Aj bežne vyrábané svietidlá mali výrazný estetický rozmer, ktorý ich odlišoval od neskoršej masovej produkcie.
Ikony obdobia: čo je dnes skutočne hodnotné?
Existujú secesné lampy, ktoré majú mimoriadne vysokú zberateľskú hodnotu, najmä ak ide o diela známych umelcov a výrobcov. Najznámejšie sú:
Louis Comfort Tiffany
Jeho lampy s vitrážovým sklom sú celosvetovo vyhľadávané a na aukciách dosahujú vysoké ceny. Originály sú zriedkavé a ľahko rozpoznateľné podľa charakteristickej kvality spracovania.
Émile Gallé a bratia Daumovci
Francúzski sklári, ktorí vytvárali lampy s rytým či vrstveným sklom a florálnymi motívmi. Tieto kusy sú dnes považované za umelecké diela.
Treba však zdôrazniť, že väčšina lámp nachádzaných v slovenských či českých domácnostiach NIE JE od týchto autorov. Najčastejšie ide o domáce alebo rakúsko-uhorské výrobky, ktoré boli kedysi rozšírené a dodnes sa zachovali v množstve kusov.
Viedenská secesia: najčastejší nález v domácnostiach
U nás sa najčastejšie vyskytujú lampy z prostredia viedenskej secesie. Boli vyrábané na prelome storočí a postupne prešli od bohatých dekorov k jednoduchším, geometrickým tvarom.
Pri zberateľoch sú obľúbené najmä kúsky z dielní spojených s tvorcami:
- Josef Hoffmann
- Koloman Moser
- Wiener Werkstätte
Aj tieto lampy môžu mať hodnotu, najmä ak sú v pôvodnom stave a majú zachované všetky kovové či sklenené časti.
Akú hodnotu môžu mať secesné lampy v skutočnosti?
Tu je dôležité zdôrazniť:
cena závisí od konkrétneho kusu, jeho stavu, pôvodu a autenticity. Bez odborného posúdenia ju nie je možné odhadnúť.
Vo všeobecnosti však platí:
- Bežné starožitné secesné lampy sa na trhu s umeleckými predmetmi predávajú za stovky až nižšie tisíce eur, podľa materiálu a zachovalosti.
- Lampy z mosadze či opálového skla v dobrom stave bežne dosahujú niekoľko sto eur až približne 500–1200 eur.
- Výnimočné alebo podpisové originály (napr. Tiffany) sa predávajú za rádovo vyššie sumy, často v aukčnom prostredí.
- Repliky a novodobé imitácie majú len estetickú hodnotu, nie zberateľskú.
Pri starožitnostiach však existuje jediné pravidlo:
Hodnotu môže potvrdiť len odborník, ktorý posúdi originalitu, stav a pôvod.
Máte doma starú lampu? Nevyhadzujte ju
Nie je raritou, že ľudia pri upratovaní pivnice či povaly nájdu starú lampu a bez premýšľania ju vyhodia alebo odovzdajú do zberu. A pritom môže ísť o predmet:
- s historickou hodnotou
- s umeleckým významom
- alebo o objekt, ktorý má potenciál zaujímať zberateľov
Aj keď väčšina nájdených lámp nebude mať hodnotu tisícov eur, stále môže ísť o pekný a kvalitný kus remesla, ktorý dnes už nevzniká.
Preto sa oplatí lampu nechať posúdiť odborníkom, najmä ak ide o starší a zachovalý model.