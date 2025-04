Vyžeňte myši z domu nadobro. Vďaka týmto trikom si zapamätajú, že u vás už nemajú čo hľadať

Zamerajte sa na dôkladné upratovanie Prvým krokom, ktorý nesmiete podceniť, je všeobecná čistota vo vašej domácnosti. Myši sa s obľubou ukrývajú v neporiadku, kde môžu ľahko nájsť zvyšky potravy. Z tohto dôvodu je dôležité pravidelne vysávať, umývať podlahy, utierať prach a odstraňovať všetky zvyšky jedla z voľne dostupných miest. Uistite sa tiež, že odpadkové koše majú pevne priliehajúce viečka a neváľajú sa okolo nich kúsky jedla, ktoré by mohli myši priťahovať.

Pozor na prístupové cestičky Aj keď je vaše bývanie čisté, myši sa môžu dostať dovnútra, ak im to umožníte. Obzvlášť pred zimným obdobím si overte, či nemáte na dome praskliny, diery alebo iné nenápadné škáry, kadiaľ by sa myši dokázali pretiahnuť. Nepodceňujte ich – často im stačí aj veľmi malý otvor. Skontrolujte základové časti domu, tesnenia pri dverách, okná i prieduchy a dôsledne všetko utesnite vhodným materiálom.

Vyskúšajte bylinky, ktoré myšiam prekážajú

Myši majú veľmi citlivý čuch, a práve to môžete využiť vo svoj prospech. Niektoré aromatické bylinky im vôbec nevoňajú a dokážu ich odradiť od návštevy. Medzi najúčinnejšie patrí mäta, levanduľa, harmanček či vratič obyčajný. Môžete si vyrobiť jednoduchý bylinkový sprej – do rozprašovača nalejte vodu, pridajte zopár kvapiek mätovej silice alebo vylúhovaný čaj z bylinky a postriekajte miesta, kde ste spozorovali pohyb myší. Okrem toho sa myšiam nepozdáva ani vôňa cesnaku, takže ho môžete využiť napríklad tak, že ho rozdrvíte a položíte do kútov podláh či ku vchodovým dverám.