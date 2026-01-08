Využívate januárové zľavy? Často si kupujeme len sľuby v krabiciach a míňame na veci, ktoré nakoniec ani nepoužijeme

Po Vianociach sa každoročne opakuje rovnaký jav: ľudia nakupujú viac, častejšie impulzívne a často aj veci, ktoré nakoniec nevyužijú. Tento jav nie je náhoda ani rozmar, ale dôsledok kombinácie psychologických mechanizmov, marketingových stratégií a sezónnych faktorov.
Video: Ako znížiť míňanie a lepšie kontrolovať svoje financie
Impulzívne nakupovanie je bežný jav a mnohým ľuďom pomáha, keď sa naučia jednoduché techniky, ako svoje správanie lepšie riadiť.
Vo videu nižšie sa nachádza 19 praktických tipov na obmedzenie zbytočných nákupov, ktoré vychádzajú z bežných odporúčaní finančných expertov — napríklad tvorba nákupného zoznamu, odklad rozhodnutia o 24 hodín či sledovanie emócií, ktoré nákup vyvoláva.
Prečo po Novom roku viac nakupujeme?
Výskumy ukazujú, že ľudia sú po sviatočnom období:
- emocionálne unavenejší
- náchylnejší k impulzívnemu nakupovaniu
- menej disciplinovaní pri finančných rozhodnutiach
K tomu sa pridáva fakt, že obchodníci v januári cielene spúšťajú výrazné zľavy, pretože si uvedomujú, že spotrebitelia sú v tomto období vnímavejší na signály typu „výhodná kúpa“.
Z psychologického hľadiska tu pôsobí efekt zľavy: keď je niečo lacnejšie, máme tendenciu vnímať nákup ako rozumný, aj keď danú vec objektívne nepotrebujeme.
Prečo si kupujeme veci spojené s predsavzatiami
Mnohí ľudia si v januári kupujú predmety, ktoré súvisia s ich cieľmi – napríklad športové pomôcky, diáre, kuchynské spotrebiče či organizéry.
Toto správanie má dva hlavné dôvody:
1. Ilúzia pokroku (psychologický pojem „illusion of progress“)
Výskumy dokazujú, že keď si človek kúpi predmet súvisiaci s cieľom, má pocit, že už urobil časť práce – aj keď sa ešte žiadna skutočná zmena neudiala.
2. Dopaminová reakcia
Nákup aktivuje systém odmien v mozgu. Krátkodobo sa zlepší nálada a človek má pocit motivácie. Tento efekt však rýchlo vyprcháva a nevedie automaticky k dlhodobej zmene správania.
Samotné predmety zmeny nevyvolávajú — rozhodujúce je, či sa zmení správanie človeka. Bez vytvorenia nového návyku zostane predmet nevyužitý.
Prečo zľavy fungujú ako silný spúšťač
Marketingové štúdie potvrdzujú, že výrazné cenové zvýraznenie (napríklad červené etikety, symbol „-%“) znižuje úroveň racionálneho uvažovania.
Spotrebiteľ sa rýchlejšie rozhoduje a zameriava sa skôr na to, čo ušetrí, než na to, či vec vôbec potrebuje.
To vedie k tomu, že mnohé januárové nákupy nie sú založené na potrebe, ale na pocite výhodnosti.
Prečo sa to každý rok opakuje
Dôvodom nie je „ľudská naivita“, ale predvídateľné vzorce správania, ktoré sú stabilné:
- začiatok roka posilňuje túžbu po zmene
- zľavy vytvárajú pocit výhodnej príležitosti
- nákup pôsobí ako rýchla emocionálna odmena
- počiatočné nadšenie z predsavzatí rýchlo slabne (známy jav: väčšina predsavzatí zlyhá do 3–6 týždňov)
Výsledkom je, že mnohé januárové nákupy sa nepretavia do reálneho používania produktov.
Ako vyzerá skutočne efektívna zmena
Podľa odborníkov na tvorbu návykov sa zmena správania nezačína nákupom predmetu, ale:
- konkrétnym plánom
- malými, opakovateľnými krokmi
- realistickým cieľom
- pravidelnosťou
Predmet môže byť užitočným nástrojom, ale nie je príčinou zmeny. Skutočná zmena začína rozhodnutím a následným konaním, nie vytiahnutím kreditnej karty.