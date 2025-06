Využitie dažďovej vody počas suchého leta. Ako na to efektívne a esteticky?

Každá kvapka dažďa má cenu zlata, najmä keď prídu horúce a suché letné dni. Preto by bola veľká škoda nechať túto cennú vodu len tak bez využitia odtekať preč. Nie je to len o finančnej úspore na účtoch za vodu, hoci aj tá poteší, pretože ceny za vodu stále rastú. Hlavným dôvodom, prečo zachytávať dažďovú vodu, je však aj zodpovednosť voči prírode. Naša krajina má totiž problém s efektívnym zadržiavaním vody, ktorá rýchlo odteká do potokov a riek.