Vytvorte si vlastný záhradný raj. So zväčšenou rozlohou záhradného domčeka rastú možnosti jeho využitia

Záhrada už dávno nie je len priestorom na pestovanie zeleniny a ovocia. Pre mnohých sa stala druhým domovom – miestom pokoja, oddychu, ale aj kreativity či práce. Práve preto dnes záhradný domček nemusí slúžiť len ako jednoduchá kôlňa na náradie. Vďaka novej legislatíve na Slovensku sa jeho potenciál výrazne rozšíril.

Od 1. apríla 2025 vstúpil do platnosti nový stavebný zákon, ktorý priniesol výrazné zjednodušenie pri stavbe drobných objektov. Na drobné stavby, ako sú záhradné domčeky, altánky, prístrešky či dielne, do výmery 50 m² už nie je potrebné stavebné povolenie. Postačí len ohlásenie stavebnému úradu, ktoré je možné vybaviť aj elektronicky.

Od malého skladu po letný apartmán

Záhradné domčeky majú dnes široké využitie. Zatiaľ čo tie najmenšie (3 až 5 m²) poslúžia predovšetkým ako sklad náradia, väčšie stavby s rozlohou 15 až 50 m² už ponúkajú oveľa väčší komfort a možnosti. Môžu fungovať ako letná spálňa, dielňa pre domácich majstrov, tichá kancelária, ateliér alebo detský herný svet. Fantázii sa skutočne medze nekladú.

Pri vhodnom vybavení a premyslenom dizajne môže záhradný domček plniť rolu „druhého domova“, a to najmä v teplejších mesiacoch. Dokonca sa čoraz viac využíva aj na tzv. glamping – luxusné kempovanie v prírode.

Umiestnenie: pokoj, tieň a bezpečnosť

Pred samotnou výstavbou je veľmi dôležité zvážiť umiestnenie stavby. Záhradný domček by mal byť v mieste, ktoré ponúka pokoj a príjemnú klímu, ideálne aspoň čiastočne v tieni – no nie priamo pod korunami stromov, z ktorých po daždi odkvapkáva voda.

Ak má domček slúžiť deťom, mal by byť ľahko dohliadnuteľný a mimo dosahu bazénov, jazierok či prudkých svahov. Naopak, ak plánujete domček ako sklad, vyberte lokalitu s dobrým prístupom – napríklad tak, aby sa k nemu dalo pohodlne zájsť autom.

Staviate sami alebo si domček kúpite?

Na slovenskom trhu je dnes dostupné široké spektrum prefabrikovaných domčekov, ktoré si môžete kúpiť v hobby predajniach alebo online. Montáž je často jednoduchá a zvládne ju aj priemerne zručný človek. Ak túžite po niečom originálnejšom, môžete si domček postaviť svojpomocne podľa plánov z internetu – alebo si prizvať architekta či remeselníka, ktorý vytvorí riešenie na mieru vašim predstavám aj pozemku.

Výhodou prefabrikovaných stavieb je ich rýchla montáž, ale nevýhodou môže byť obmedzený dizajn. Vlastná výstavba zasa ponúka viac možností a originality, no vyžaduje viac úsilia a skúseností.

Na čo netreba zabudnúť – slovenská legislatíva

Podľa platnej legislatívy z roku 2024 je možné bez stavebného povolenia postaviť drobnú stavbu do 50 m² zastavanej plochy a s výškou do 5 metrov. Táto stavba nesmie mať viac ako jedno nadzemné podlažie a nesmie slúžiť na podnikanie. Môže byť podpivničená do hĺbky 3 m.

Stavba musí byť vzdialená aspoň 2 metre od hranice susedného pozemku. Dôležité je tiež, aby sa po jej umiestnení zachovala dostatočná schopnosť pozemku vsakovať dažďovú vodu – minimálne 50 % pôvodnej plochy musí zostať priepustných.

Odporúča sa zároveň oznámiť výstavbu susedom – aj keď to zákon priamo nevyžaduje, môže to pomôcť predísť nedorozumeniam.

Výber materiálu: drevo, kov, plast?

Každý materiál má svoje výhody aj nevýhody. Drevo je tradičný a estetický materiál, ktorý prirodzene zapadne do záhradného prostredia. Potrebuje však pravidelnú údržbu a ochranu pred vlhkosťou. Kovové domčeky sú odolné, ale môžu podliehať korózii a často pôsobia chladne. Plastové konštrukcie sú bezúdržbové, lacné, no menej odolné voči UV žiareniu a náporu vetra.

Na sezónne prespávanie v záhradnom domčeku odporúčame minimálnu hrúbku stien 28 mm. Pre celoročné používanie je však vhodné zvoliť minimálne 40 mm hrubé steny a domček zatepliť.

Záhradný domček na strome? Prečo nie

Ak hľadáte niečo úplne výnimočné, môžete zvoliť tzv. treehouse – domček na strome. Deti ich milujú a čoraz častejšie si ich obľubujú aj dospelí. Takéto domčeky môžu byť skutočným dobrodružstvom, no ich výstavba je technicky náročnejšia. Vyžaduje kvalitný materiál, bezpečné ukotvenie a zohľadnenie rastu stromu. Zároveň sú finančne náročnejšie než klasické záhradné stavby.

Tipy a inšpirácie

Na trhu nájdete množstvo rôznych modelov – od jednoduchých prístreškov až po dizajnové domčeky s panoramatickými oknami. Moderné firmy ponúkajú aj modulárne riešenia, ktoré sa dajú doplniť o terasu, prístrešok na náradie či skleník. Stále populárnejšie sú aj záhradné pavilóny a mobilné domčeky, ktoré možno premiestniť podľa potreby.