Vytierate podlahu teplou alebo studenou vodou? Túto chybu robí pri upratovaní väčšina ľudí

Vytieranie podlahy sa na prvý pohľad javí ako jednoduchá činnosť. Zoberiete mop, vedro s vodou, prípadne trochu čistiaceho prostriedku a pustíte sa do práce. Lenže nie je to také jednoduché. Mnohí stále nevedia, či použiť radšej studenú alebo teplú vodu, a často robia chyby, ktorými si podlahy poškodzujú. Ako teda správne postupovať, aby vaša podlaha vydržala dlho krásna a čistá?

Častá chyba pri vytieraní

Veľká časť ľudí sa mylne domnieva, že teplota vody pri umývaní podlahy by mala byť príjemná predovšetkým pre ruky, keďže s nimi do vody často prichádzajú do kontaktu. Je to síce logické, ale nie je to správny prístup. Teplota vody by mala závisieť predovšetkým od typu podlahovej krytiny, ktorú práve čistíte.

Kedy použiť teplú vodu?

Rôzne povrchy si vyžadujú rôzne postupy. Vo všeobecnosti platí, že teplá voda je ideálna na podlahy z dlažby, lina alebo vinylu. Prečo? Jednoducho preto, že vyššia teplota pomáha účinnejšie rozpustiť mastnotu, nečistoty a prach. Taktiež čistiace prostriedky pôsobia lepšie v teplej vode.

No dávajte pozor – voda by nikdy nemala byť horúca, tobôž nie vriaca. Extrémne horúca voda môže povrch poškodiť a navyše rýchlo vyschne, pričom zanecháva nevzhľadné šmuhy a škvrny, ktoré potom budete musieť čistiť nanovo.

Laminátová podlaha je samostatná kapitola

Laminát patrí k najobľúbenejším typom podláh v slovenských domácnostiach. Je cenovo dostupný, elegantný a pôsobí moderne. Ale má aj svoje špecifiká. Najväčším problémom laminátu je jeho citlivosť na vlhkosť. Časté a nešetrné mokré vytieranie ho môže dokonca natrvalo poškodiť – voda sa dostáva do štruktúry laminátu, podlaha môže začať napúchať alebo sa prehýbať.

Ako teda správne umývať laminátovú podlahu? Predovšetkým ju najskôr dôkladne pozametajte alebo povysávajte, aby ste odstránili všetky hrubé nečistoty. Na jednotlivé škvrny je ideálne použiť jemný rozprašovač s čistiacim prostriedkom a následne ich utrieť handričkou z mikrovlákna.

Ak predsa len laminát potrebujete vytierať mopom, robte to čo najšetrnejšie – používajte vlažnú vodu, nikdy nie príliš horúcu alebo príliš studenú, a mop veľmi starostlivo vyžmýkajte. Na podlahe by po mopovaní nemali nikdy zostávať viditeľné mokré miesta alebo dokonca kaluže. Ak sa niekde objaví mokrá plocha, už ju opätovne nepreťahujte mokrým mopom. Počkajte, kým sa prirodzene vysuší.

Profesionáli odporúčajú dôkladnejší postup

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako vytierajú podlahy profesionálni upratovači, napríklad v nemocniciach alebo vo veľkých nákupných centrách? Ich postup je oveľa dôkladnejší, ako sme bežne zvyknutí.

V nemocničnom prostredí by totiž obyčajné vytieranie jednou vodou nebolo vôbec efektívne – práve naopak, baktérie by sa len roznášali po celej miestnosti. Profesionáli preto používajú dvojvedrový systém. V prvom vedre mop namáčajú do dezinfekčného roztoku, čím sa zbavia baktérií a nečistôt. Následne mop dôkladne vyžmýkajú a ponoria ho do druhého vedra s čistou vodou, ktorou plochu ešte raz dôkladne pretrú.

Tento systém vyžaduje viac času a trochu cviku, no výsledkom je dôkladne dezinfikovaná podlaha. Hoci je nereálne, aby ste tento spôsob využívali pri každom upratovaní domácnosti, určite sa oplatí aspoň raz za čas vyčleniť trochu viac energie a času na takýto profesionálnejší spôsob čistenia.

Ako správne postupovať v domácnosti?

Na záver teda jednoduché zhrnutie:

Dlažba, lino a vinyl: pokojne použite teplú vodu, lepšie odstránite mastnotu a nečistoty. Nikdy však nie vriacu.

pokojne použite teplú vodu, lepšie odstránite mastnotu a nečistoty. Nikdy však nie vriacu. Laminát: len vlažná voda, mop starostlivo vyžmýkaný, podlahu umývajte len v nevyhnutných prípadoch.

len vlažná voda, mop starostlivo vyžmýkaný, podlahu umývajte len v nevyhnutných prípadoch. Drevené povrchy: vlažná voda alebo špeciálne prípravky určené pre drevo, vyhnite sa nadmernému vlhčeniu.

Ak budete tieto pravidlá dodržiavať, vaše podlahy budú dlhé roky vyzerať ako nové. Nabudúce už určite nebudete pochybovať, či siahnuť po teplej alebo studenej vode – budete vedieť presne, čo robiť.