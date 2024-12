Vytiahnite amarylis z pivnice, radí skúsená záhradníčka na zimné mesiace

Záhrada v decembri pomaly prechádza do zimného pokoja, ktorý prináša zimný spánok. Zatiaľ čo stromy a kríky sú pokryté jemným mrazivým závojom a stoja ako sochy, trvalky a cibuľoviny sa schovávajú pod snehovou pokrývkou. Bolo by krásne, keby skutočne prišla silná zima, no aj napriek tomu môžeme my záhradníci trochu oddychovať. Po období intenzívnej starostlivosti teraz prichádza čas na načerpanie nových síl, nápadov a inšpirácie. Záhrada v decembri síce spí, no jej pokoj a ticho majú svoje vlastné kúzlo. Všetko, čo sme počas roka starostlivo sadili a ošetrovali, teraz pokojne čaká na svoje prebudenie v príchode jari.

Zimné sucho: Na čo si dať pozor

Zimné mesiace môžu byť pre novovyšľachtené rastliny nebezpečné, najmä pre kríky a stromy, ktoré sú v zimných mesiacoch vystavené suchu. V posledných rokoch bývajú zimy prevažne suché, bez snehu, čo znamená, že pôda rýchlo schne. Preto je dôležité, aby ste počas teplých bezmrazových dní nezabúdali na pravidelnú zálievku, najmä pri čerstvo vysadených stromoch. Tieto rastliny môžu vyzerať, akoby zmrzli, no v skutočnosti uschli.

Rovnako nezabúdajte na stále zelené dreviny, ktorým môže počas suchej jesene chýbať dostatočná vlhkosť. Aj keď sú v zime v spánku, stále potrebujú občasnú zálievku, aby prežili až do jari.

Čo robiť, keď napadne veľa snehu?

Zima je pred nami a ešte nevieme, akú nám tento rok prinesie. Snáď sa budeme môcť tešiť z krásnej snehovej pokrývky aj v záhrade. Ak však sneh napadne v dostatočnom množstve, môže spôsobiť škody najmä na ihličnanoch alebo stále zelených kríkoch, ako sú rododendrony. Preto je dôležité po snežení opatrne odstrániť sneh zo stromov a kríkov, aby sa vetvy nezlomili pod jeho váhou. Použite na to metlu alebo hrable a jemne poklepávajte na konáre, aby ste sneh uvoľnili. Poklepaním zospodu konárov plochou časťou náradia sa zbavíte snehu bez poškodenia rastlín.

Zimná dekorácia: Čas vytiahnuť amarylis z pivnice



Zima je ideálnym obdobím na to, aby ste zo sklepa vytiahli amarylis a priniesli do svojho domova trochu farieb a krásy. Amarylis potrebuje niekoľko týždňov na to, aby vykvitol, takže ak sa rozhodnete pre jeho pestovanie, môžete si užívať jeho nádherné kvety aj počas Vianoc. Tento kvet sa v zime predáva nielen ako kvetnatý, ale aj ako pučiaca rastlina, ktorú môžete mať doma, aj keď s jeho pestovaním nemáte veľké skúsenosti.

Kvety amarylisu sú krásne veľké, s priemerom od 12 do 33 cm, a záleží na kultivare. Kvetiny majú tvar trubice, jemne voňajú a svojím vzhľadom pripomínajú ľalie. Tento kvet sa u nás pestuje najmä ako izbová rastlina, pretože nie je mrazuvzdorný.

Ako sa o amarylis starať, aby rástol a kvitol

Ak sa rozhodnete pre amarylis, pravdepodobne ho kúpite v kvete alebo ako rastlinu s pučiacim kvetom. Základom starostlivosti je umiestniť ho na svetlé miesto v interiéri, kde bude mať dostatok svetla. Zalievanie robte pravidelne, ale nezabúdajte, že amarylis nemá rád premočenú pôdu. Naopak, substrát by nemal byť ani úplne suchý, preto dbajte na vyváženú zálievku. Odporúča sa polievať ho raz týždenne, aby rastlina mala dostatok vlhkosti na rast.

Starostlivosť po odkvitnutí amarylisu

Po odkvitnutí odrežte stonku niekoľko centimetrov nad cibuľou, aby sa rastlina mohla pripraviť na ďalšie obdobie. Nezabúdajte na listy – nechajte ich, pretože sú dôležité pre ďalší rast a kvitnutie. Keď sa teplota vonku zvýši nad 10 °C, môžete amarylis presunúť von na slnečné miesto, kde bude mať dostatok svetla. Pokračujte v zalievaní až do konca augusta, aby rastlina mala dostatok vody na regeneráciu.

Ako zabezpečiť, aby amarylis opäť vykvitol?

Ak chcete, aby amarylis vykvitol opäť, musíte dodržať niekoľko krokov. Na konci augusta alebo začiatkom septembra ho premiestnite do chladnej a tmavej miestnosti, kde teplota neprekročí 12 °C. Po určitom čase listy zožltnú a opadnú, čo je normálny proces. Po dvoch až troch mesiacoch ho presuňte na svetlé, teplé miesto a začnite ho znova zalievať. Za 4 až 8 týždňov začne kvitnúť a vy si opäť môžete vychutnávať jeho krásu.

Hnojenie amarylisu

Amarylis hnojte tekutým hnojivom raz za 2 až 3 týždne. Hnojivo aplikujte až vtedy, keď sa objavia prvé listy, nie skôr. Po presune do chladnej miestnosti s hnojením prestaňte, aby rastlina prešla do obdobia odpočinku.

Ako dlho kvitne amarylis?

Na jednom stonku vykvitne 2 až 3 kvety, v závislosti od kultivaru. Kvetiny sa rozvíjajú postupne, takže amarylis kvitne aj niekoľko týždňov, čím prináša do vašej domácnosti krásne farebné akcenty na dlhší čas.