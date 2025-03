Vysychali mi tuje, dedko mi poradil svoj tajný postrek – a záhrada zažila zázrak, tak zelené ešte neboli

Na jar, keď sa príroda prebúdzala zo zimného spánku, som si všimol, že moje tuje, ktoré dlhé roky zdobili záhradný plot, vyzerajú akosi zoslabnuto a miestami dokonca hnednú. Nevedel som si vysvetliť, prečo sa to deje, pretože som sa o ne vždy poctivo staral – pravidelne som ich polieval a prihnojoval. Napriek tomu pôsobili unavene, konáriky akoby vysychali a stratili pôvodne svieži, zelený odtieň.

Rozhodol som sa poradiť s dedkom, lebo si pamätám, že práve on mi pomáhal, keď som si ich pred rokmi zadovážil a sadil. Dedko bol vždy ten typ človeka, ktorý na každý záhradnícky problém vedel nájsť jednoduché a účinné riešenie. Nebolo to inak ani tentoraz. Vypočul si moje obavy, pokýval hlavou a povedal:

„Synak, tvoje tuje môžu trpieť nedostatkom horčíka. To sa stáva často, keď pôde chýbajú dôležité živiny. Daj im horkú soľ – ver mi, to ich určite vzpruží.“

Priznám sa, že spočiatku som nevedel, čo presne tou horkou soľou myslí. Dedko sa iba zasmial a vysvetlil, že ide o tzv. epsomskú soľ (síran horečnatý), ktorú si jednoducho zadovážim v hociktorom záhradníctve. Je to jedna z najdostupnejších pomôcok, aké môže človek v boji s chradnúcimi ihličnanmi mať. Ja som síce kadečo vyskúšal, ale epsomskú soľ som dovtedy nikdy nepoužíval.

Vybral som sa teda do obchodu, kde som si vypýtal horkú soľ. Predavačka mi vysvetlila, že sa používa nielen na tuje či iné ihličnany, ale takisto na rôzne druhy kvetov či dokonca aj na trávnik, ak mu chýba horčík. Úplne ma povzbudila, keď spomenula, že si ju ľudia často kupujú práve na podporu krásnej zelene.

Keď som dorazil domov, zaumienil som si, že pre istotu najprv začnem slabším roztokom, aby som mal istotu, že rastlinám neublížim. Dedko ma upozornil, že hoci je epsomská soľ všeobecne bezpečná, netreba to hneď preháňať, ak človek nevie, v akom stave pôda presne je. Nasypal som teda 200 gramov horkej soli do 10 litrov vody, dôkladne ju rozpustil a všetko prelial do postrekovača. Potom som tuje poriadne „osprchoval“ odspodu až hore, aby som žiadny konárik nevynechal.

Zhodou okolností sa stalo, že sme so susedom mali v ten deň spoločnú dohodu – požičal som si jeho vysoký rebrík. Lenže akonáhle som s postrekom manévroval pri plote, trocha mi to vyšplechlo aj na jeho stromčeky. Vnútorne som sa zľakol, či mu tým neublížim a či nebudem musieť platiť susedovi škodu za zničené ihličnany. Avšak ukázalo sa, že som sa obával zbytočne. Už o pár dní, keď som sa znovu dostal k mojej záhrade, všimol som si jasnú zmenu. Na tujach ustalo hnednutie, dokonca sa začali pomaly zelenieť. Dokonca aj susedove kríky a ihličie vyzerali vitálnejšie.

Posmelilo ma to natoľko, že som si povedal: „Keď to funguje, idem do silnejšieho roztoku!“ Namiešal som teda 500 gramov horkej soli do 10 litrov vody. Dedko mi znova radil, že mám byť obozretný, ale ja som chcel skúsiť, ako veľmi dokáže túje povzbudiť vyššia koncentrácia. Keďže som mal roztoku dosť, rozhodol som sa postriekať aj trávnik, ktorý sa po zime ešte celkom nespamätal. Bol som zvedavý, aký efekt to prinesie.

Dlhé roky som si myslel, že tráve stačí základné hnojivo a že rastie najlepšie sama od seba, no ukázalo sa, že horčík jej rovnako prospieva. Asi po dvoch týždňoch som všimol, že trávnik zmenil farbu na sýtejšiu a vyzeral akoby kompaktnejšie. Presne tak, ako keď má rastlina dostatok všetkých nevyhnutných živín. Tuje sa naplno spamätali a pripomínali tie zdravé, vždyzelené ploty, ktoré som kedysi obdivoval u susedov. Dokonca tie miesta, ktoré som pôvodne považoval za odumreté, sa zjavne vzchopili.

Moje ponaučenie znie: ak vám tuje chradnú, nerobte unáhlené závery, že je všetko stratené. Dedko mal pravdu – často je problém v pôde a najmä v tom, že rastlina nedostáva potrebný horčík. Horká soľ je v tomto prípade šikovným riešením, ktoré nezaťaží peňaženku a nájdete ho v ktoromkoľvek záhradníctve. Prvé výsledky môžete vidieť už o pár dní či o týždeň, v závislosti od stavu vašich rastlín.

Keby som nebol poslúchol dedka, kto vie, možno by som prišiel o celý rad tují, ktorým by už nepomohla žiadna zázračná chemická látka. Namiesto toho dnes hrdo obdivujem zelenejší trávnik, zdravšie kríky a predovšetkým tújový plot, ktorý je krásne hustý a žiari živou farbou. A keď sa ma sused nabudúce opýta, či mám nejaký trik na tú zdravú zeleň, s úsmevom mu poviem: „To poznám od dedka – obyčajná horká soľ spraví zázraky.“