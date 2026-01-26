Vysoký účet za vodu? Najčastejší vinník sa skrýva na mieste, kam sa takmer nikto nepozerá

Ak sa vám už niekoľkokrát stalo, že účet za vodu vyrástol bez zjavného dôvodu, jednou z najpravdepodobnejších príčin môže byť nenápadný únik vody v toalete. Zatiaľ čo kvapkajúca batéria si hneď vypýta pozornosť, pretekanie z nádržky WC do misy často nevidno ani nepočuť. A práve preto dokáže unikať dlhodobo – pokojne aj celé mesiace.
Môže vám pomôcť aj praktické video
Pre ľudí, ktorí si radi postup vizuálne skontrolujú, existujú na internete viaceré návody, vrátane videí, ktoré ukazujú, ako vyzerá netesniaca nádržka a ako správne vykonať test s farbivom.
V článku, z ktorého vznikal tento preklad, bolo uvedené video z YouTube kanála Buildex Magazín, kde autori vysvetľujú, ako si domáci majiteľ môže poradiť s bežnými problémami toalety a ako vyzerá presakovanie v praxi. Takéto videá môžu používateľom pomôcť predstaviť si celý proces krok za krokom, a hoci nie sú nevyhnutné, môžu byť užitočným doplnkom.
Aj veľmi jemné presakovanie, ktoré na hladine vody nevyvolá takmer žiadnu viditeľnú zmenu, môže denne spotrebovať desiatky až stovky litrov vody. To sa následne premietne do účtov, hoci spotreba domácnosti sa nijako nezmenila.
Jednoduchý spôsob, ako skontrolovať, či toaleta nepreteká
Väčšina odborníkov na vodoinštalácie odporúča veľmi jednoduchý test, ktorý si dokáže spraviť každý doma bez náradia a bez toho, aby musel volať opravára. Na identifikovanie úniku stačí:
- Zložiť vrchnák zo splachovacej nádržky.
- Do vody pridať niekoľko kvapiek potravinárskeho farbiva alebo štipku farebného prášku (stačí bežné farbivo na pečenie).
- Nesplachovať približne 15–20 minút.
- Sledovať vodu v toaletnej mise.
Ak sa počas tohto času v mise objaví zafarbená voda, znamená to, že voda z nádržky uniká aj bez splachovania. A to je jednoznačný dôkaz netesnosti.
Táto metóda je pravdivá a spoľahlivá, pretože farbivo odhalí aj veľmi slabý prietok, ktorý by inak nebol viditeľný.
Prečo k úniku dochádza? Najčastejším vinníkom je tesnenie
V prevažnej väčšine prípadov je problém spôsobený:
- opotrebovaným gumovým tesnením
- nánosom vodného kameňa
- nečistotami, ktoré bránia úplnému uzatvoreniu ventilu
Tieto súčiastky prirodzene starnú a časom strácajú pružnosť. Keď nedokážu dokonale uzavrieť otvor medzi nádržkou a misou, voda začne pomaly presakovať dole do odpadu.
Dobrou správou je, že oprava býva rýchla a lacná. Výmene tesnenia sa dá bežne venovať aj v domácich podmienkach a nové stojí len pár eur.
Prečo sa oplatí toaletu skontrolovať pravidelne?
Hoci toaleta nie je automaticky najväčším spotrebiteľom vody v domácnosti, nepretržitý únik z nej môže spôsobiť najväčšie skryté straty. To preto, že ide o únik, ktorý prebieha 24 hodín denne, sedem dní v týždni – bez jediného spláchnutia.
Ak uniká voda rýchlosťou niekoľkých decilitrov za minútu, celkový objem môže byť za deň prekvapivo vysoký. Preto odborníci odporúčajú urobiť test s farbivom približne:
- raz za pol roka
- alebo vždy, keď máte podozrenie na nezvyčajne vysokú spotrebu
Kontrola trvá len niekoľko minút, no môže vám ušetriť výrazné množstvo peňazí a zároveň prispieť k zodpovednejšiemu nakladaniu s vodou.
Malý úkon, veľká úspora
Voda je hodnotná surovina a v mnohých regiónoch jej cena stúpa. Preto je škoda nechať ju odtekať len kvôli tomu, že v nádržke zostalo staré, stvrdnuté tesnenie.
Ak nabudúce pôjdete okolo regálu s farbivami na pečenie, možno si spomeniete, že jedna malá skúška dokáže odhaliť problém, ktorý by vás inak stál desiatky eur ročne. Pár minút pozornosti môže urobiť veľký rozdiel.