Vyskúšajte tento krok pred zmrazením mäsa. Rozdiel je obrovský

Urobili ste si väčší nákup mäsa a zistili ste, že ho všetko naraz nespotrebujete? Väčšina ľudí v takej chvíli siahne po mrazničke, aby si surovinu uchovala čo najdlhšie v dobrej kvalite. Netreba však zabúdať, že mrazenie dokáže oveľa viac, ako len zabrániť skazeniu – môže dokonca zlepšiť samotnú chuť mäsa. Ak sa chcete dopracovať k jemnejšiemu a výraznejšiemu výsledku, vyskúšajte ho pred zmrazením naložiť do marinády. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, prečo je tento postup taký efektívny, na čo si dať pozor, a pridáme aj niekoľko praktických tipov, vďaka ktorým si uľahčíte varenie.

Prečo marinovať pred zmrazením

Možno si kladiete otázku, či sa naozaj oplatí namáhať s prípravou marinády skôr, než mäso uložíte do mrazničky. Pravdou je, že mrazenie pomáha mäsu ešte dôkladnejšie nasať tekuté zložky a arómy z marinády. Počas procesu chladenia a následného zmrazenia sa totiž tekutina z marinády dostáva hlbšie do štruktúry vláken. V praxi to znamená, že po rozmrazení a následnej tepelnej úprave bude chuť rovnomernejšia v celom objeme mäsa. Výsledkom je šťavnatejší a výraznejší pokrm, ktorý ocení každý gurmán.

Jemnejšia štruktúra mäsa

Marináda má ešte jednu dôležitú vlastnosť. Ak obsahuje vhodné kyslé alebo enzymatické zložky (napríklad jogurt, citrónovú šťavu, ocot či špecifické korenie), pomáha narušiť tvrdšie vlákna mäsa. Vďaka tomu sa stáva mäso krehkejšie a ľahšie sa prepečie, bez toho, aby ste sa museli obávať nepríjemných „žuvacích“ kúskov. Keď sa navyše takto naložené mäso zmrazí, marinovacia fáza sa akoby predĺži a efekt je ešte výraznejší.

Časová úspora pri varení

Mnohí z nás poznajú ranný zhon alebo víkendové varenie, keď sa popri príprave obeda snažíme stihnúť aj iné domáce práce. Naloženie mäsa do marinády vopred znamená, že ho po rozmrazení môžete rovno hodiť na panvicu, gril či do rúry, bez zdĺhavej prípravy. Je to praktické aj v prípade, že sa vám zrazu ohlási návšteva a vy nechcete zbytočne stráviť celé popoludnie v kuchyni. Stačí mäso nechať správne rozmraziť a máte pol hotovo.

Ktorá marináda sa hodí k akému mäsu

Marinád existuje nespočetné množstvo, no oplatí sa ich prispôsobiť druhu mäsa:

Kuracie mäso : Vynikne v jogurtovej marináde, prípadne v kombinácii oleja s bylinkami, medu a horčice alebo jemných korenín, keďže ide o mäso s prirodzene jemnou chuťou.

: Vynikne v jogurtovej marináde, prípadne v kombinácii oleja s bylinkami, medu a horčice alebo jemných korenín, keďže ide o mäso s prirodzene jemnou chuťou. Hovädzie mäso : Znesie aj intenzívnejšie arómy, ako je cesnak, sójová omáčka, balsamico či vinný ocot s rozmarínom. Tieto príchute dokážu podčiarknuť prirodzenú výraznosť hovädzieho a zároveň ho ešte viac skrehčiť.

: Znesie aj intenzívnejšie arómy, ako je cesnak, sójová omáčka, balsamico či vinný ocot s rozmarínom. Tieto príchute dokážu podčiarknuť prirodzenú výraznosť hovädzieho a zároveň ho ešte viac skrehčiť. Bravčové mäso : Môžete ho naložiť podobne ako kuracie, ale pokojne znesie aj trošku silnejšie koreniny či cesnak. Dôležité je udržať rovnováhu, aby mäso neprebilo príliš agresívne korenie.

: Môžete ho naložiť podobne ako kuracie, ale pokojne znesie aj trošku silnejšie koreniny či cesnak. Dôležité je udržať rovnováhu, aby mäso neprebilo príliš agresívne korenie. Ryby: Vyskúšajte citrónovú šťavu, bylinky (napríklad kôpor), prípadne kokosové mlieko, ktoré podčiarkne ich jemnú chuť. Aj pri rybách však platí, že menej je niekedy viac, aby ste neprehlušili prirodzenú vôňu a chuť.

Aby marináda nevytekala

Pri mrazení je kľúčové dbať na správne balenie. Potrebujete zabezpečiť, aby vám tekutina z marinády nevytekala a nenarobila škodu. Ak máte k dispozícii vákuovačku, určite ju využite. V prípade, že ňou nedisponujete, vhodnou alternatívou sú pevnejšie sáčky so zipsovým uzáverom. Pre istotu ich môžete ešte vložiť do ďalšieho obalu – získate tým istotu, že nič nepretečie. Navyše je dobré pokladať balík s mäsom na plocho, aby sa marináda rovnomerne rozprestrela.

Sledujte dobu skladovania

Ani marinované mäso v mrazničke nevydrží večne. Každý sáčok preto označte dátumom, kedy ste mäso vložili do mrazničky. Čím je mäso tmavšie, tým dlhšie bežne vydrží. Hovädzie si pri správnom zmrazení zachová kvalitu až rok, bravčové a kuracie najviac do deviatich mesiacov. Ryby by sa mali spotrebovať najneskôr do pol roka. Prekročenie tejto lehoty môže viesť k zníženiu kvality mäsa a potenciálnym zdravotným rizikám.

Na čo ešte nezabudnúť

Rozmrazujte šetrne : Ideálne je preniesť mäso z mrazničky do chladničky a nechať ho rozmrazovať pozvoľna. Zabránite tak tvorbe nadmerného množstva šťavy a zbytočnému vysušeniu mäsa.

: Ideálne je preniesť mäso z mrazničky do chladničky a nechať ho rozmrazovať pozvoľna. Zabránite tak tvorbe nadmerného množstva šťavy a zbytočnému vysušeniu mäsa. Dodatočné dochutenie : Aj keď je mäso naložené, pred samotným varením alebo pečením môžete ešte pridať čerstvé bylinky či ďalšie koreniny pre finálne vyladenie chuti.

: Aj keď je mäso naložené, pred samotným varením alebo pečením môžete ešte pridať čerstvé bylinky či ďalšie koreniny pre finálne vyladenie chuti. Udržiavajte poriadok: Ak sa vám stane, že sa niektoré balíčky posunú hlbšie dozadu v mrazničke, bez jasného označenia dátumov môžete zabudnúť, kedy presne ste mäso mrazili. Predídete tak plytvaniu surovinami a prípadným starostiam s bezpečnosťou potravín.

Ak si osvojíte tieto zásady, uvidíte, že naložené a následne zmrazené mäso môže byť dokonca chutnejšie a krehkejšie než čerstvé, ktoré rýchlo pripravené skončí rovno na panvici. Stačí venovať trochu času príprave marinády, správne mäso zabaliť a nezabudnúť na dôkladné označenie. Výsledkom bude pokrm, ktorý ocenia nielen vaši rodinní príslušníci, ale aj hostia, ktorí k vám zavítajú na nedeľný obed či víkendové posedenie. A vy budete mať nielen chutnejšie jedlo, ale aj viac voľného času, keďže sa vyhnete zdĺhavej príprave v poslednej chvíli.