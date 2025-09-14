Vyskúšajte írsku metódu. Zasadíte zemiaky na jeseň a získate dvakrát viac hľúz

Mnohí záhradkári sú zvyknutí vysádzať zemiaky až na jar. Íri však už celé generácie poznajú trik, ktorý im umožňuje predbehnúť ostatných – zemiaky sadia už na jeseň, konkrétne v septembri. Výsledok? Pevnejšie rastliny, skoršia úroda a často aj väčšie množstvo hľúz.
Prečo sa oplatí sadiť na jeseň?
V oblastiach s chladnejším podnebím, akými sú Írsko alebo severné regióny Česka a Slovenska, býva jarná výsadba trochu lotéria. Počasie je nevyspytateľné, neskoré mrazy dokážu zničiť mladé rastlinky a záhradkár sa musí pripraviť na nepríjemné prekvapenia. Írsky spôsob sadenia tento problém elegantne obchádza.
Pôda na jeseň ešte drží teplo, no skutočný trik spočíva v niečom inom: pri rozklade organického materiálu vzniká prirodzené teplo, ktoré chráni hľuzy pred premrznutím. Takto zasadené zemiaky si počas zimy stihnú vytvoriť silný koreňový systém, ktorý ich pripraví na rýchly jarný štart.
Ako na to krok za krokom
- Príprava záhonu
Keď zo záhradky pozbierate poslednú letnú zeleninu, pustite sa do pôdy. Dôkladne ju prekyprite a vyhĺbte brázdy hlboké približne 8–10 centimetrov.
- Prírodné „kúrenie“
Na dno brázd vložte asi 4–5 cm vrstvu suchého lístia, borovicových ihličiek alebo dobre rozloženého kompostu. Táto organická zmes bude počas zimy hriať a postupne sa premení na živiny.
- Výsadba zemiakov
Použiť môžete menšie celé hľuzy alebo sadbové zemiaky s očkami. Rozmiestnite ich asi 30 cm od seba.
Dôležité upozornenie: čerstvý hnoj priamo nepoužívajte. Ak by ste ho chceli využiť, vždy ho zmiešajte s lístím či pilinami, inak by mohol poškodiť korene.
- Zakrytie a tvarovanie
Na hľuzy nasypte ďalšiu vrstvu organického materiálu a potom všetko zahrňte zeminou. Najlepšie je navŕšiť pôdu do mierneho kopčeka – pri daždi sa tak prebytočná voda odvedie preč.
Čo sa deje pod zemou počas zimy
Počas zimy začne lístie a ďalšia organika pomaly tlieť. Pri tomto procese sa uvoľňuje teplo, ktoré stimuluje rast pod povrchom. Hľuzy síce nevyklíčia nad zem, no pod povrchom už prebieha intenzívna príprava – tvoria sa silné korene. Na jar tak majú rastliny výrazný náskok.
Prečo táto metóda funguje
Zemiaky, ktoré si cez zimu vybudujú pevný koreňový systém, sú na jar odolnejšie a rýchlejšie rastú.
- Nepremárnia energiu na zápas o živiny medzi listami a koreňmi.
- Lepšie znášajú jarný chlad.
- Vyraší nad povrch skôr, než sa zobudia škodcovia, čo výrazne znižuje riziko poškodenia hmyzom.
Ďalším veľkým bonusom je úspora času – zemiaky zo septembrovej výsadby môžete zbierať skôr a záhon využiť na ďalšiu plodinu. V teplejších oblastiach so sezónou bez extrémnych mrazov je dokonca možné dosiahnuť dve, niekedy až tri úrody do roka.
Kde to nemusí fungovať
Samozrejme, nie všetko je také ideálne. V lokalitách, kde bývajú tuhé zimy a pôda premŕza do hĺbky, môže táto metóda zlyhať. Preto je rozumné začať na menšej ploche a sledovať, ako pôda reaguje. V miernejších častiach strednej Európy, hlavne na chránených stanovištiach, sa však írsky spôsob ukazuje ako veľmi sľubný.
Hoci september nebýva mesiac, kedy si spájame prácu so zemiakmi, práve tento čas môže priniesť nečakané výsledky. Metóda je jednoduchá, ekologická a využíva to, čo už v záhrade máte – lístie, ihličie či kompost. Ušetríte čas, energiu aj nervy. A čo je najlepšie – zatiaľ čo susedia budú na jar ešte len pripravovať pôdu, vy už budete zalievať pekne vzídené rastliny alebo dokonca vyberať prvé hľuzy.