Vyskúšajte domáce šumivé tablety do toalety. Zaručená vôňa a skoro zadarmo

Vyrobte si domáce šumivé tablety na toaletu, ktoré sú voňavé, ekologické a vychádzajú naozaj lacno – jedna vás môže stáť približne dve koruny. Navyše sa nemusíte spoliehať na sortiment v drogérii, pretože si s týmito domácimi „bombičkami“ ľahko poradíte aj sami. Vďaka ich jednoduchému zloženiu budete mať toaletu vždy príjemne prevoňanú, čistú a bez baktérií, a pritom si zachováte kontrolu nad použitými surovinami.

Ako na to s tým, čo nájdete bežne doma?

Najväčšou výhodou domácej výroby je, že si pripravíte praktické tablety doslova „za pár centov“. Potrebujete iba niekoľko surovín, ktoré pravdepodobne aj tak máte v kuchyni:

2 hrnčeky jedlej sódy

1 hrnček kyseliny citrónovej

2 × 10 kvapiek esenciálnych olejov (môžete použiť dve vône, ktoré sa vám páčia)

(môžete použiť dve vône, ktoré sa vám páčia) Formičky – ideálne silikónové

Rozprašovač naplnený vodou

Postup

Premiešanie základných zložiek

Vezmite si väčšiu misu a nasypte do nej jedlú sódu spolu s kyselinou citrónovou. Obe suroviny dôkladne spojte. Práve táto kombinácia zabezpečí pri vhodení do misy šumivú reakciu. Voňavé esenciálne oleje

Do zmesi postupne pridajte esenciálne oleje – odporúča sa nakvapkať najskôr 10 kvapiek jedného oleja a potom 10 kvapiek druhého, aby ste dosiahli vyváženú arómu. Môžete napríklad skombinovať citrón a levanduľu alebo pomaranč a mätu – fantázii sa medze nekladú. Regulácia vlhkosti

Ak je zmes príliš suchá a nedrží tvar, zastreknite ju mierne vodou z rozprašovača. Dávajte pozor, aby ste nepridali vody priveľa – iba toľko, aby sa dali formovať kocky alebo guľôčky. Formovanie tabliet

Výslednú hmotu natlačte do silikónových formičiek (prípadne do formičiek na ľad) alebo vytvarujte guľôčky v rukách. Je dôležité, aby boli formičky čisté a suché. Nechajte schnúť

Bombičky potrebujú uschnúť približne 6 hodín, až potom sú pevné a pripravené na použitie. Vďaka kyseline citrónovej a jedlej sóde budú pri vhodení do záchodovej misy šumieť, rozpúšťať nečistoty a dodajú sviežu vôňu.

Tip na zvýšenie účinnosti

Ak chcete tieto domáce tablety ešte viac „nakopnúť“, môžete do nich pridať dve deci octu. Kyselina citrónová a ocot spolu so sódou zvýraznia čistiacu silu aj dezinfekčný účinok. Kedykoľvek budete potrebovať toaletu prevoňať a dezinfikovať, jednoducho hoďte jednu takúto bombičku do misy, nechajte ju vyšumieť a prípadne dočistite kefou.

Vylepšená verzia s ďalšími ingredienciami

Ak si chcete výrobu ešte o niečo prispôsobiť, existuje aj verzia obohatená o kukuričný škrob a potravinárske farbivo:

2 hrnčeky jedlej sódy

1 hrnček kyseliny citrónovej

1 hrnček kukuričného škrobu

Potravinárske farbivo (podľa preferencie)

Esenciálne oleje podľa vlastného výberu

Rozprašovač s vodou

Postup pri obohatenej verzii

Spojte suché suroviny

V mise premiešajte jedlú sódu, kyselinu citrónovú a kukuričný škrob. Pridaním škrobu budete mať hmotu, ktorá sa lepšie formuje a výsledné tablety budú stabilnejšie. Farebný akcent

Môžete pridať potravinárske farbivo, aby tablety vyzerali pestrejšie. Stačí pár kvapiek a zmes získa jemný nádych vybranej farby. Vône na mieru

Podobne ako pri prvej verzii pridajte esenciálne oleje. Či už preferujete svieže citrusy, bylinkovú arómu alebo sladšie kvetinové tóny, zapracujte ich do zmesi rovnako postupne, aby ste predišli zhlukom. Do zvlhčenia a formičiek

Opäť siahnite po rozprašovači s vodou a jemne zvlhčujte. Hneď ako bude zmes držať tvar, ručne vytvarujte guľôčky alebo ju natlačte do pripravených formičiek. Dlhšie schnutie

V tejto verzii je dobré nechať tablety schnúť dlhšie, minimálne 48 hodín, aby naozaj stvrdli a nerozpadli sa. Uchovávajte ich počas schnutia v uzatvárateľnej nádobe tak, aby sa k nim nedostávala vlhkosť zo vzduchu.

Keď sú tablety hotové, uchovávajte ich v suchej nádobe s dobre priliehajúcim vrchnákom. To zabezpečí, že si udržia vôňu a nezačnú reagovať skôr, než ich vôbec stihnete hodiť do toalety. Použitie je rovnaké ako pri prvej variante – vhodiť do misy, počkať, kým zašumí, a prípadne to dočistiť kefou.

Prečo sa oplatí vyrobiť si ich doma?

Lepšia kontrola nad surovinami : Presne viete, čo používate, a môžete sa vyhnúť prídavným chemikáliám.

: Presne viete, čo používate, a môžete sa vyhnúť prídavným chemikáliám. Nízka cena : V drogérii často za podobné produkty zaplatíte niekoľkonásobne viac.

: V drogérii často za podobné produkty zaplatíte niekoľkonásobne viac. Šetrné k prírode : Domáce prostriedky predstavujú ekologickejšiu alternatívu, keďže väčšina použitých surovín sa v prírode rýchlo rozloží.

: Domáce prostriedky predstavujú ekologickejšiu alternatívu, keďže väčšina použitých surovín sa v prírode rýchlo rozloží. Variabilita vôní: Esenciálne oleje si prispôsobíte podľa seba – či už preferujete levanduľu na upokojenie, osviežujúcu mätu, energizujúci pomaranč alebo kombináciu viacerých vôní.

Výsledkom tejto domácej výroby je svieža a čistá toaleta, ktorá zapôsobí na každú návštevu. Zároveň si môžete byť istí, že ste urobili niečo prospešné nielen pre svoju peňaženku, ale aj pre životné prostredie. A keďže postup je jednoduchý, stačí pár minút vášho času a máte zásobu voňavých tabliet, ktoré vám pri každom spláchnutí vykúzlia pocit čistoty.