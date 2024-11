Vyrobte si sviečku zo zemiaka: Jednoduché, lacné a originálne riešenie bez vosku

Napadlo by vám niekedy, že obyčajný zemiak sa môže premeniť na plnohodnotnú sviečku? Možno to znie ako žart, no tento jednoduchý a zábavný projekt dokazuje, že aj zdanlivo obyčajné veci môžu mať nečakané využitie. Výroba takejto netradičnej sviečky je nielen lacná, ale môže byť aj skvelou aktivitou na spestrenie voľného času, či už pre deti, alebo dospelých.