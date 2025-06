Vyrobte si originálne záhradné štítky. Zvládnete to zadarmo a budú krásne i odolné

Záhrada nie je len miestom, kde rastú kvety, zelenina alebo bylinky. Pre mnohých z nás je oázou pokoja, kreativity a predovšetkým miestom, ktoré vypovedá veľa o našej osobnosti. Ak chcete do svojej záhradky vniesť niečo nové a zároveň praktické, vyrobte si vlastné štítky na označenie rastlín. Uľahčia vám prácu, dodajú záhrade osobitý šarm a nemusíte pritom míňať žiadne peniaze.

Každý záhradkár sa už určite stretol s tým, že keď na jar zasadil semená rôznych rastlín, o pár týždňov neskôr už netušil, kde rastie mrkva, kde petržlen a kde reďkovka. Zvlášť začiatočníkom môže orientácia v záhonoch robiť problémy – a verte, že mrkva a petržlen vyzerajú počas rastu na nerozoznanie. Samozrejme, môžete použiť klasické plastové štítky zo záhradníctva, no priznajme si to – tie sú väčšinou nudné a do záhrady neprinesú žiadnu estetickú hodnotu. Prečo si teda nevyrobiť štítky, ktoré budú nielen funkčné, ale aj pekné, originálne a štýlové? A zvládnete to aj spolu s vašimi deťmi!

Tu je spomenuté YouTube video od „Growfully with Jenna“, kde autorka predstavuje svoje obľúbené záhradnícke štítky a ukazuje praktické postupy:

Tri spôsoby, ako si jednoducho vyrobiť záhradné štítky

1. Kamene, ktoré prežijú každé počasie

Ak sa vám doma povaľujú akrylové farby a máte možnosť nazbierať zopár pekných hladkých kameňov, môžete sa hneď pustiť do tvorby. Kamene najskôr dôkladne umyte od zeminy a nechajte ich uschnúť na slnku. Jednu stranu kameňa natrite bielou farbou, čo zabezpečí lepšiu viditeľnosť textu. Keď farba zaschne, prichádza tá najzábavnejšia časť – napíšte názov rastliny, nakreslite jednoduchý obrázok, či pridajte symboly podľa vlastnej fantázie.

Akrylové farby sú odolné voči dažďu aj slnečnému žiareniu. Pokiaľ ich ešte zafixujete bezfarebným lakom, môžete sa spoľahnúť, že tieto kamienkové štítky vydržia krásne niekoľko sezón. Navyše ide o aktivitu, ktorú ocenia najmä deti. Každý kamienok tak bude originálnym umeleckým dielom.

2. Recyklácia s nápadom – korkové zátky, lyžičky alebo viečka

Na výrobu záhradných štítkov môžete použiť predmety, ktoré by inak skončili v odpade alebo zbytočne zaberali miesto v domácnosti. Napríklad staré korkové zátky od vína jednoducho napichnite na dlhšiu špajdľu alebo drevený špáradlo a napíšte na ne názvy rastlín permanentnou fixkou. Ďalším veľmi obľúbeným variantom sú staré kovové lyžičky, do ktorých môžete opatrne vyraziť názov rastliny pomocou kladivka a razníc.

Kreatívnym a lacným riešením sú aj viečka od zaváranín. Tie očistite, na ne nalepte popis vytlačený na samolepiaci papier a výsledok opäť prestriekajte bezfarebným lakom, aby boli štítky odolné voči poveternostným vplyvom. Takéto recyklované štítky sú originálne, ekologické a krásne ladia s vidieckym štýlom záhrady.

3. Pre dokonalý prehľad – plastové štítky s vytlačeným textom

Ak preferujete jednoznačne čitateľné a elegantné označenie, využite jednoduchý spôsob výroby štítkov z plastových tabuliek. Texty so slovenským alebo latinským názvom rastliny si pripravte v počítači, vytlačte ich na samolepiaci papier, ktorý následne nalepíte na plastovú tabuľku. Aj tu je vhodné finálne štítky prelakovať bezfarebným lakom, aby dlhodobo vydržali ostré slnko, dážď či mráz.

Plastové tabuľky jednoducho zapichnite do zeme s pomocou bambusových paličiek alebo starých drevených laťiek. Výsledok je nielen praktický, ale aj veľmi profesionálny, a navyše si môžete štítky kedykoľvek vymeniť.

Prečo si vlastne vyrábať vlastné štítky do záhrady?

Možno si poviete, že vlastnoručne vyrobené štítky nie sú nevyhnutnosť, no v skutočnosti ide o viac než len praktickú pomôcku. Sú výbornou príležitosťou, ako do záhrady vniesť niečo zo seba, niečo, čo vám bude robiť radosť zakaždým, keď sa pozriete na svoje záhony.

Ak zapojíte do tvorby aj deti, môžete ich nenásilne a zábavne naučiť názvy jednotlivých rastlín, ktoré ste spolu zasadili. Vlastné štítky tiež jasne ukazujú, že je záhrada vytváraná s láskou a starostlivosťou. Môžete pridať aj krátke informácie o jednotlivých druhoch rastlín, čím potešíte nielen seba, ale aj návštevy či okoloidúcich.