Vypnite tento spotrebič a ušetríte stovky eur. Taká maličkosť, a pritom taký zlodej energie

Hľadáte spôsob, ako ušetriť na spotrebe elektriny v domácnosti, no stále máte pocit, že nevyužívate všetky možnosti? Mnohí ľudia sa pri tejto téme zameriavajú najmä na chladničku či práčku a často im vôbec nenapadne, že najväčším „hltačom“ energie môže byť niekto úplne iný – sporák a jeho súčasti (varná doska a rúra).

V nasledujúcom texte sa pozrieme na to, prečo je varenie také nákladné, a ako možno znížiť výdavky aj o desiatky eur ročne. Zameriame sa na všeobecné odporúčania, ktoré môžu pomôcť domácnostiam po celej Európe.

Rastúce výdavky v domácnosti

Ceny energií neustále kolíšu, často však smerujú skôr hore než dole. Pri hľadaní riešení, ako skresať faktúry, sa veľká pozornosť venuje starším spotrebičom – typicky práčkam, umývačkám riadu či chladničkám s mrazničkou. Niektorí dokonca usudzujú, že v nepretržitej prevádzke je najviac nákladná práve chladnička. Prekvapujúco to tak však byť nemusí:

je podľa mnohých skúseností sporák a varná doska, zvlášť ak varíte často a dlhšie. Elektrická rúra sa v rebríčku náročnosti na energiu umiestňuje tesne za varnou doskou.

Vplyv na rodinný rozpočet má, prirodzene, aj elektrické vykurovanie či ohrev vody v bojleri. Ak však hľadáte vinníka, ktorý sa zapína na dennej báze a robí tak nečakané škody, zamerajte sa na vaše spôsoby varenia a pečenia.

Prečo staré spotrebiče pridávajú na účtoch

Ďalším dôležitým faktorom, na ktorý sa oplatí myslieť, je vek spotrebičov. Staršie zariadenia majú väčšinou vyššiu spotrebu než novšie modely. Platí to pri chladničkách, práčkach a, samozrejme, aj pri rôznych typoch sporákov a varných dosiek. Ak ste zdedili starší sporák, ktorý už pamätá lepšie časy, môže to byť dôvod, prečo je váš účet za elektrinu vyšší, než by ste očakávali.

Mnohé analýzy naznačujú, že investícia do modernejšej techniky s kvalitnou izoláciou a efektívnymi vykurovacími telesami sa môže vrátiť v priebehu niekoľkých rokov práve na nižších nákladoch.

Koľko eur môže „zhltnúť“ varenie?

: priemerná ročná spotreba môže dosiahnuť ekvivalent približne 185 EUR. Indukčná doska: vďaka vyššej efektivite vychádza zhruba na 130 EUR ročne.

A čo chladnička? Tá býva v nepretržitej prevádzke, no aj tak často spotrebuje menej než varná doska, ktorá sa pri každom zapnutí „rozbehne“ na plný výkon. Napríklad:

Chladnička s mrazničkou v energetickej triede B môže ročne „zhltnúť“ asi 47 EUR.

Trieda C sa môže pohybovať okolo 55 EUR.

Trieda D približne 67 EUR.

Trieda E vychádza na 84 EUR.

Staršie modely chladničiek (napríklad 15-ročné) sa však dokážu vyšplhať až na 150 EUR ročne, a veľké americké chladničky môžu majiteľov stáť za rok aj 120 EUR.

Z týchto porovnaní je zrejmé, že najmä dlhodobé varenie či pečenie za krátky čas „vysaje“ z elektrickej siete viac, než by sa na prvý pohľad zdalo.

Ako ušetriť pri varení: 6 užitočných trikov

Existuje niekoľko osvedčených tipov, vďaka ktorým môžete znížiť spotrebu pri varení či pečení, a tým zraziť aj konečný účet za elektrinu.

Varenie s pokrievkou

Jednoduchá pokrievka na hrnci dokáže v mnohých prípadoch ušetriť 150 až 300 % energie v porovnaní s varením v otvorených nádobách. Ak varíte polievku či cestoviny bez pokrievky, v podstate vyhadzujete teplo von. Zamerajte sa na rýchle jedlá

Príprava tradičných, časovo náročných receptov síce poteší chuťové bunky, no zhltne veľa energie. Vhodne zvolený recept – či už je to jednoduché rizoto, šalát s tepelne upravenou zeleninou alebo rýchla omáčka – môže trvať o polovicu kratšie a šetriť desiatky eur ročne. Vypínajte zdroj tepla skôr

Ešte pred dovarením či dopečením môžete sporák alebo rúru vypnúť o niekoľko minút skôr. Využijete tak zostatkové teplo, ktoré bez problémov dokončí prípravu. Ide o drobné časové úseky, ale pri častom varení sa úspora nazbiera. Dno hrncov a panvíc musí byť rovné

Nerovné dno má oveľa slabšiu schopnosť prenášať teplo. Na sklokeramických či indukčných varných doskách sa tak môžu strácať desiatky percent energie. Investícia do kvalitných hrncov a panvíc s perfektne rovnou základňou sa môže vrátiť skôr, než si myslíte. Dobre zvolená veľkosť hrnca

Ak varíte v hrnci, ktorý je menší o niekoľko centimetrov než platňa, časť tepla jednoducho unikne do vzduchu bez využitia. Prebytočne sa zvýši spotreba, niekedy až o 30 %. Nezabúdajte teda zladiť priemer hrnca s rozmermi varnej dosky.

Prečo je sporák v centre pozornosti

Mnoho štatistík naznačuje, že varná doska môže spotrebovať až trojnásobok energie v porovnaní s inými bežnými kuchynskými spotrebičmi. V zápätí sa umiestňuje rúra na pečenie, ktorá takisto „papá“ veľa energie, najmä ak pečiete pravidelne či viac hodín vkuse.

Zhrnutie

v kuchyni je často sporák a varná doska. Chladnička síce beží nepretržite, no môže byť úspornejšia, ak je v dobrej energetickej triede a používate ju rozumne.

síce beží nepretržite, no môže byť úspornejšia, ak je v dobrej energetickej triede a používate ju rozumne. Staršie spotrebiče výrazne zvyšujú náklady, preto sa oplatí zvážiť ich výmenu.

výrazne zvyšujú náklady, preto sa oplatí zvážiť ich výmenu. Úspora pri varení sa dá dosiahnuť aj jednoduchými krokmi, ako sú používanie pokrievok, skrátenie doby varenia či investícia do tlakového hrnca.

Ak si osvojíte aspoň niekoľko z týchto rád, môžete znížiť každoročné náklady na elektrinu v domácnosti o desiatky, niekedy až stovky eur. Najdôležitejšie je uvedomiť si, že aj každodenné činnosti, ako varenie, sa dajú robiť efektívnejšie – a to vám v konečnom dôsledku môže priniesť príjemnú finančnú úľavu.