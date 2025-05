Vypínať televízor cez ovládač alebo ho úplne odpojiť zo siete? Veľa ľudí robí tú istú chybu, ktorá skracuje jeho životnosť

Televízory sú dnes bežnou súčasťou domácností, no mnoho ľudí stále nemá jasno v tom, ako ich správne vypínať. Niekto televízor používa len sporadicky, na sledovanie obľúbených filmov či relácií, iní ho nechajú bežať prakticky celý deň ako kulisu. Keď ho však chcete vypnúť, väčšina ľudí siaha po diaľkovom ovládači. Je to však naozaj správne riešenie? Mali by ste televízor úplne odpojiť od siete, alebo postačí pohotovostný režim?