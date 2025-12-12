Vypestujte si vlastný ananás z toho, ktorý kúpite v obchode. Je to jednoduchšie, než sa zdá!

Ananás patrí medzi najobľúbenejšie tropické ovocie a mnoho ľudí po ňom siaha nielen kvôli jeho chuti, ale aj pre zdravotné benefity.
Nabudúce však nevyhadzujte jeho zelenú korunu – z nej si môžete vypestovať vlastnú rastlinu, ktorá vám časom prinesie aj vlastný drobný plod.
Prečo je ananás taký výnimočný?
Toto exotické ovocie sa k nám dováža z tropických oblastí a je cenené pre vysoký obsah vitamínov a minerálov.
Podporuje imunitu, uľahčuje trávenie a má výrazné protizápalové aj antioxidačné účinky. Okrem toho obsahuje minimum kalórií, takže je ideálny pomocník pri chudnutí.
Ananás si môžete vypestovať aj doma
Pestovanie ananásu v domácich podmienkach je prekvapivo jednoduché. Nevyžaduje špeciálne podmienky a starostlivosť sa podobá bežným izbovým rastlinám.
Len treba počítať s tým, že na vlastné ovocie si chvíľu počkáte a bude menšie než to obchodné.
Ako na to? Pozrite si video:
Vyberte si správny ananás
Ak chcete použiť kúpený ananás, pri výbere si všímajte kvalitu jeho koruny. Mala by byť pevná, zelená a zdravá. Listy nesmú byť zoschnuté ani poškodené.
Skúste za korunu jemne potiahnuť – mala by dobre držať a nesmie pôsobiť nahnilo. Len z takto kvalitného kusu vypestujete novú rastlinu.
Príprava vrcholu na zakorenenie
Korunu od plodu najjednoduchšie oddelíte tak, že jednou rukou držíte ananás a druhou korunu pevne potočíte, kým sa sama neuvoľní.
Tento spôsob je lepší než rezanie, pretože zvyšky dužiny môžu časom splesnivieť.
Ak ste vrch odrezali, odstráňte z neho všetku dužinu aj šťavu. Zospodu odtrhnite niekoľko malých listov, aby vznikol približne 1,5 cm dlhý holý, hrubý „stonok“. Korunu opláchnite a nechajte jemne preschnúť.
Najistejšia cesta k úspechu: zakorenenie vo vode
Pripravte si nádobu, v ktorej bude spodná, odhalená časť koruny ponorená asi 1–2 cm vo vode. Najvhodnejšia je mäkká alebo destilovaná voda. Každý deň skontrolujte hladinu a vodu podľa potreby doplňte.
Korunu umiestnite tam, kde na ňu nebude dopadať priame slnko. Po 4–8 týždňoch by sa mali objaviť nové, biele korienky – rýchlosť závisí najmä od teploty prostredia.
Ako správne vysadiť ananás?
Vyberte kvetináč primeranej veľkosti. Na začiatok postačí priemer okolo 15 cm, neskôr budete rastlinu presádzať do väčšieho črepníka s priemerom 20–30 cm.
Pripravte si zmes záhradníckeho substrátu a riečneho piesku v pomere 2 : 1. Pôda musí byť priepustná, vzdušná a nemala by zadržiavať priveľa vody.
Do kvetináča nasypte substrát, jemne ho utlačte a korunu zasaďte tak, aby bola holá spodná časť celá v zemi.
Zalejte opatrne – trochu vody môžete naliať aj priamo do stredu ružice. Následne rastlinu prikryte mikroténovým sáčkom, čím jej vytvoríte vlhké a teplé prostredie ideálne na ujatie.
Kvetináč umiestnite na svetlé miesto, najlepšie na parapet nad radiátorom – ananás má rád aj spodné teplo. Priame slnko mu však škodí: rast by sa spomalil a listy by mohli začervenať.