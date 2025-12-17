Vypestujte si doma vlastný ananás. Práve teraz je najlepší čas pustiť sa do zakoreňovania

vlastné pestovanie ananásu
vlastné pestovanie ananásu Foto: www.shutterstock.com

Hoci ananás vnímame ako tropické ovocie, jeho pestovanie doma je prekvapivo jednoduché. Z bežného plodu z obchodu si môžete vypestovať vlastnú rastlinu, ktorá vám bude robiť radosť celé roky. Zároveň treba povedať, že ananás vypestovaný v byte môže priniesť plod, ale nie je to zaručené — rastlina na to potrebuje veľmi dobré podmienky a veľa času. Aj bez plodu je však ananásovník dekoratívna a nenáročná izbová rastlina.

1. Výber vhodného plodu je rozhodujúci

Na pestovanie je potrebná korunka – listová ružica na vrchu ananásu. Aby mala šancu zakoreniť, musí byť:

  • pevná, jasne zelená
  • bez žltých či hnedých škvŕn
  • bez plesní alebo hniloby
  • bez poškodenia v okolí stredového „srdiečka“

Poškodená korunka zakorení len výnimočne, preto sa výber určite neoplatí podceniť.

2. Ako správne oddeliť korunku

Existujú dva fungujúce spôsoby:

Možnosť A: odrezanie

Ostrým nožom odrežte korunku tesne pod miestom, kde sa listy spájajú s dužinou. Potom odstráňte všetku zvyšnú dužinu, aby neskôr nezhnila.

Možnosť B: odskrutkovanie

Jednou rukou držíte plod, druhou korunku. Prudko ňou otočte a plod od nej „odskrutkujte“.
Tento spôsob je prirodzený a funguje rovnako dobre ako rezanie.

3. Príprava korunky na zakorenenie

Z korunky odstráňte asi 2–3 cm spodných listov, čím sa odkryje časť stonky. Na povrchu sa nachádza miesta, odkiaľ neskôr vyrastú korienky — nejde o klasický „drevitý“ stonok, ale o zahustenú rastovú časť.

Po očistení nechajte korunku 1–2 dni preschnúť na suchom a teplom mieste.
Tento krok je veľmi dôležitý: zabraňuje hnilobe, ktorá je najčastejšou príčinou neúspechu.

4. Zakorenenie: vo vode alebo v substráte

Obidve metódy sú pravdivé a bežne používané. Vyberte si tú, ktorá vám viac vyhovuje.

Metóda A: Zakorenenie vo vode

Korunku vložte do pohára tak, aby vo vode bola len odkrytá časť stonky. Listy nesmú byť ponorené.

  • nádoba musí byť na svetlom mieste bez priameho slnka
  • teplota by mala byť 18–25 °C
  • vodu meňte každý deň alebo každý druhý deň

Korienky sa objavia obvykle po 2–4 týždňoch. Keď sú aspoň 1–2 cm dlhé, môžete rastlinu zasadiť do substrátu.

Metóda B: Priame zasadenie do pôdy

Toto je prirodzenejšia metóda a často stabilnejšia.

Použite priepustný substrát pozostávajúci z:

  • rašeliny alebo raselinného substrátu
  • perlitu
  • prípadne zmesi na sukulenty

Obnažená časť stonky musí byť celá zahrabaná v pôde. Po zasadení pôdu len jemne zalejte a ďalšiu vodu pridajte až vtedy, keď povrch substrátu čiastočne preschne.

5. Ako správne zalievať ananásovník

Ananás (rod Ananas comosus) má prirodzenú schopnosť zbierať vodu aj z vnútra listovej ružice. Preto je vhodné občas naliať malé množstvo vody aj do jej stredu.

Pravidlá zálievky:

  • pôda nesmie byť premokrená
  • v zime zalievajte veľmi opatrne
  • ideálna teplota pre rast je 20–30 °C
  • rastlina znesie sucho lepšie než nadbytok vody

6. Ako dlho trvá, kým ananás zakvitne a vytvorí plod?

Toto je dôležitá a často skresľovaná informácia. Pravda je taká:

  • v interiéri ananás zvyčajne kvitne najskôr po 18–36 mesiacoch
  • na vytvorenie plodu potrebuje veľa svetla, ideálne aj svetlo z juhu
  • plod bude menší než ten zo supermarketu
  • nie všetky rastliny vytvoria plod

Aj keď neplodí, rastlina rastie do pekného tvaru a býva pôsobivou dekoráciou bytu.

7. Čo je naozaj dôležité vedieť

  • Pestovanie ananásu doma je reálne možné a bežné.
  • Získanie plodu je možné, ale nie zaručené.
  • Preschnutie korunky pred zakorenením je kľúčové.
  • Najväčší nepriateľ je premokrenie a chlad.
  • Ananás je dlhoveký broméliovitý druh, ktorý dobre znáša suchý vzduch v bytoch.

