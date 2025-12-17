Vypestujte si doma vlastný ananás. Práve teraz je najlepší čas pustiť sa do zakoreňovania

Hoci ananás vnímame ako tropické ovocie, jeho pestovanie doma je prekvapivo jednoduché. Z bežného plodu z obchodu si môžete vypestovať vlastnú rastlinu, ktorá vám bude robiť radosť celé roky. Zároveň treba povedať, že ananás vypestovaný v byte môže priniesť plod, ale nie je to zaručené — rastlina na to potrebuje veľmi dobré podmienky a veľa času. Aj bez plodu je však ananásovník dekoratívna a nenáročná izbová rastlina.
1. Výber vhodného plodu je rozhodujúci
Na pestovanie je potrebná korunka – listová ružica na vrchu ananásu. Aby mala šancu zakoreniť, musí byť:
- pevná, jasne zelená
- bez žltých či hnedých škvŕn
- bez plesní alebo hniloby
- bez poškodenia v okolí stredového „srdiečka“
Poškodená korunka zakorení len výnimočne, preto sa výber určite neoplatí podceniť.
2. Ako správne oddeliť korunku
Existujú dva fungujúce spôsoby:
Možnosť A: odrezanie
Ostrým nožom odrežte korunku tesne pod miestom, kde sa listy spájajú s dužinou. Potom odstráňte všetku zvyšnú dužinu, aby neskôr nezhnila.
Možnosť B: odskrutkovanie
Jednou rukou držíte plod, druhou korunku. Prudko ňou otočte a plod od nej „odskrutkujte“.
Tento spôsob je prirodzený a funguje rovnako dobre ako rezanie.
3. Príprava korunky na zakorenenie
Z korunky odstráňte asi 2–3 cm spodných listov, čím sa odkryje časť stonky. Na povrchu sa nachádza miesta, odkiaľ neskôr vyrastú korienky — nejde o klasický „drevitý“ stonok, ale o zahustenú rastovú časť.
Po očistení nechajte korunku 1–2 dni preschnúť na suchom a teplom mieste.
Tento krok je veľmi dôležitý: zabraňuje hnilobe, ktorá je najčastejšou príčinou neúspechu.
4. Zakorenenie: vo vode alebo v substráte
Obidve metódy sú pravdivé a bežne používané. Vyberte si tú, ktorá vám viac vyhovuje.
Metóda A: Zakorenenie vo vode
Korunku vložte do pohára tak, aby vo vode bola len odkrytá časť stonky. Listy nesmú byť ponorené.
- nádoba musí byť na svetlom mieste bez priameho slnka
- teplota by mala byť 18–25 °C
- vodu meňte každý deň alebo každý druhý deň
Korienky sa objavia obvykle po 2–4 týždňoch. Keď sú aspoň 1–2 cm dlhé, môžete rastlinu zasadiť do substrátu.
Metóda B: Priame zasadenie do pôdy
Toto je prirodzenejšia metóda a často stabilnejšia.
Použite priepustný substrát pozostávajúci z:
- rašeliny alebo raselinného substrátu
- perlitu
- prípadne zmesi na sukulenty
Obnažená časť stonky musí byť celá zahrabaná v pôde. Po zasadení pôdu len jemne zalejte a ďalšiu vodu pridajte až vtedy, keď povrch substrátu čiastočne preschne.
5. Ako správne zalievať ananásovník
Ananás (rod Ananas comosus) má prirodzenú schopnosť zbierať vodu aj z vnútra listovej ružice. Preto je vhodné občas naliať malé množstvo vody aj do jej stredu.
Pravidlá zálievky:
- pôda nesmie byť premokrená
- v zime zalievajte veľmi opatrne
- ideálna teplota pre rast je 20–30 °C
- rastlina znesie sucho lepšie než nadbytok vody
6. Ako dlho trvá, kým ananás zakvitne a vytvorí plod?
Toto je dôležitá a často skresľovaná informácia. Pravda je taká:
- v interiéri ananás zvyčajne kvitne najskôr po 18–36 mesiacoch
- na vytvorenie plodu potrebuje veľa svetla, ideálne aj svetlo z juhu
- plod bude menší než ten zo supermarketu
- nie všetky rastliny vytvoria plod
Aj keď neplodí, rastlina rastie do pekného tvaru a býva pôsobivou dekoráciou bytu.
7. Čo je naozaj dôležité vedieť
- Pestovanie ananásu doma je reálne možné a bežné.
- Získanie plodu je možné, ale nie zaručené.
- Preschnutie korunky pred zakorenením je kľúčové.
- Najväčší nepriateľ je premokrenie a chlad.
- Ananás je dlhoveký broméliovitý druh, ktorý dobre znáša suchý vzduch v bytoch.