Vypestujte si citróny doma na parapete. Porastú rýchlejšie, než čakáte

Pestovanie citrónovníka v byte alebo dome je možné aj v našich klimatických podmienkach, no treba k nemu pristupovať realisticky. Nejde o rastlinu, ktorá by bez problémov prinášala úrodu každému pestovateľovi, no pri správnej starostlivosti môže dobre rásť a v niektorých prípadoch aj plodiť.
Počas teplých letných mesiacov sa citrónovníku darí vonku – na balkóne, terase alebo v záhrade. V zime však musí byť premiestnený do interiéru, kde potrebuje dostatok svetla, stabilnú teplotu a vhodnú zálievku.
Prečo ľudia citrónovník pestujú
Jedným z hlavných dôvodov je snaha vyhnúť sa chemicky ošetreným plodom zo supermarketov. Bežne predávané citróny sú často ošetrované látkami proti plesniam a na predĺženie trvanlivosti, preto sa ich kôra neodporúča konzumovať. Domáci citrónovník poskytuje plody bez chemického ošetrenia, ktoré možno bezpečne používať aj s kôrou.
Treba však zdôrazniť, že nie každý domáci citrónovník prinesie úrodu. Veľmi záleží na spôsobe pestovania a pôvode rastliny.
Pestovanie citrónovníka zo semienka – čo možno očakávať
Citrónovník sa dá vypestovať zo semienok získaných z bežného citróna. Semienka je potrebné dôkladne očistiť od dužiny, krátko namočiť do vody a následne zasadiť do vhodného substrátu určeného pre citrusy.
Zo semienka vyrastie tzv. semenáč. Ten síce dokáže vytvoriť peknú a zdravú rastlinu, no má niekoľko zásadných obmedzení:
- rastlina nemusí nikdy zaplodiť
- ak zaplodí, môže to trvať 8 až 15 rokov
- plody nemusia mať rovnakú chuť, veľkosť ani kvalitu ako pôvodný citrón
Pestovanie zo semien je preto vhodné najmä pre tých, ktorí chcú okrasnú rastlinu, nie istý zdroj úrody.
Spoľahlivejšia cesta k plodom: pestovanie z odrezkov alebo štepených rastlín
Ak je cieľom získať citróny, lepšou voľbou je štepený citrónovník alebo rastlina vypestovaná z odrezkov plodiaceho stromu. Takéto rastliny majú genetickú istotu plodnosti a zvyčajne začnú rodiť skôr, často už po niekoľkých rokoch.
Odrezky sa odoberajú zo zdravej rastliny, ideálne na jar alebo začiatkom leta. Po zasadení do citrusového substrátu potrebujú:
- dostatok svetla
- teplo
- pravidelnú, ale nie nadmernú zálievku
- vyššiu vzdušnú vlhkosť
Zakoreňovanie si vyžaduje trpezlivosť, no výsledkom je silnejšia a perspektívnejšia rastlina než semenáč.
Podmienky, bez ktorých citrónovník neprosperuje
Bez ohľadu na spôsob pestovania platí niekoľko základných pravidiel:
- citrónovník potrebuje veľa svetla, ideálne južné alebo juhovýchodné okno
- zle znáša prelievanie – korene môžu zahnívať
- v zime mu prospieva mierne chladnejšie prostredie (okolo 10–15 °C)
- vyžaduje pravidelné hnojenie určené pre citrusy
Citrónovník sa dá u nás úspešne pestovať, no netreba očakávať rýchlu a automatickú úrodu. Rastliny zo semien slúžia najmä ako dekorácia, zatiaľ čo na plody je potrebné siahnuť po štepených alebo overených odrezkoch. Pri správnej starostlivosti však môže citrónovník rásť dlhé roky a stať sa zaujímavou súčasťou domácnosti.