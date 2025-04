Vyhrala titul najnevzhľadnejšej rastliny záhrad, napriek tomu ju ľudia zbožňujú a pestujú s hrdosťou

Mnohí ľudia snívajú o záhrade plnej úhľadných a vzácnych kvetov, ktoré by každému vyrazili dych. No realita býva často úplne iná. Najmä tí, čo nemajú dlhoročné skúsenosti so záhradníčením, sa v ponuke vhodných rastlín môžu rýchlo stratiť. Následne sa im do záhradky dostane „nezvaný hosť“, ktorý tam možno vôbec nechceli a ktorý sa navyše dokáže neuveriteľne rýchlo rozšíriť.

Nezvaný hosť, ktorý si prerazí cestu kdekoľvek

Ak ste si na záhrade všimli rastlinu, ktorá bez problémov prerazí aj tú najtvrdšiu pôdu a ochotne sa rozrastie prakticky všade, pravdepodobne sa vám nasťahoval do záhonov lopúch. Hoci by sa mohol niekomu zdať ako „sympatický bodliak“, medzi skúsenými pestovateľmi sa mu ušiel nepekný prívlastok – „hanba všetkých záhrad“.

Prívlastok „hanba“ si vyslúžil preto, lebo dokáže obsadiť veľkú časť pozemku rýchlejšie, než väčšina iných burín. Lopúch je síce zelená bodliakovitá rastlina, ale skúsený záhradník veľmi dobre vie, že ak sa včas nezakročí, môže mať neskôr veľké problémy sa ho zbaviť.

Lopúch: Korisť či kráľovná koreňov?

Netreba však lopúch hodnotiť iba negatívne. V niektorých krajinách sa dokonca označuje prívlastkom „kráľovná koreňov“. Jeho korene a listy sa často stávajú surovinou pre prírodnú kozmetiku. Niet sa čomu čudovať – mnohí bylinkári a milovníci prírodných receptúr poznajú lopúch ako poklad, ktorý dokáže pomôcť pri rôznych druhoch kožných ťažkostí.

V ľudovom liečiteľstve má táto rastlina pomerne dlhú tradíciu. Staré mamy a predkovia zvykli koreň lopúcha sušiť či variť, prípadne ho nakladali do octu alebo medu. Takto spracovaný lopúch potom slúžil na očistu krvi, podporu trávenia a ako podporný prostriedok pri riešení rôznych kožných problémov, napríklad ekzémov a vyrážok. V niektorých prípadoch sa používal aj na obmedzenie padania vlasov či pri mastnej pleti.

Víťaz ankety: „Hanba záhonov“

V nedávnej záhradkárskej ankete si lopúch vyslúžil titul „hanba záhonov“. Prečo? Je síce vitálny a odolný, no z pohľadu typickej okrasnej záhrady jednoducho nespadá do kategórie pekných či populárnych kvetov. Na druhej strane, jeho sila tkvie práve v tom, aký je húževnatý: prerastie tvrdou pôdou a pri troche nepozornosti sa rozšíri na obrovské plochy. Niet preto divu, že záhradkári robia všetko pre to, aby ho v záhrade nemali alebo ho aspoň držali na uzde.

Kuchynské tajomstvá a inulín

Zaujímavosťou je, že koreň lopúcha nachádza uplatnenie aj v kuchyni. V Japonsku ho používajú podobne, ako my pracujeme s mrkvou či zelerom. Obsahuje totiž cennú látku inulín, ktorá je prospešná pre črevnú mikroflóru a môže podporovať správne trávenie. Mnohí ľudia u nás však vôbec netušia, že lopúch sa dá využívať aj týmto spôsobom.

Ide o pripomienku, že aj v interiéri môžu niektoré druhy rastlín predstavovať zdravotné riziká, ak s nimi manipulujeme nesprávne alebo nedbáme na ich toxické vlastnosti.

Zabudnutá rastlina, ktorá posilňuje imunitu

V texte sa taktiež upozorňuje na rastlinu, ktorá obsahuje až 22-násobne viac vápnika než mlieko a výrazne podporuje imunitu. Naše babičky ju kedysi poznali a pravidelne využívali, no my sme na ňu akosi zabudli. Presne takéto príbehy ukazujú, že mnohé tradičné, no dnes menej známe rastliny môžu byť skutočným prínosom pre zdravie.

Zhrnutie

Lopúch sa v očiach mnohých skúsených záhradkárov radí k najhorším burinám, ktoré môžu pokaziť vzhľad celého záhona.

sa v očiach mnohých skúsených záhradkárov radí k najhorším burinám, ktoré môžu pokaziť vzhľad celého záhona. Napriek tomu si v ľudovom liečiteľstve našiel svoje miesto vďaka blahodarným účinkom na tráviaci a kožný aparát.

našiel svoje miesto vďaka blahodarným účinkom na tráviaci a kožný aparát. V Japonsku ho používajú v kuchyni podobne ako mrkvu či zeler, najmä pre vysoký obsah inulínu.

ho používajú v kuchyni podobne ako mrkvu či zeler, najmä pre vysoký obsah inulínu. Záhradkári ho označujú za „hanbu záhrad“, pretože sa dokáže mimoriadne rýchlo rozširovať a je ťažké ho vyhubiť.

ho označujú za „hanbu záhrad“, pretože sa dokáže mimoriadne rýchlo rozširovať a je ťažké ho vyhubiť. V ankete sa stal „hanbou záhonov“, pričom názov vystihuje jeho nepopulárne miesto medzi bežnými okrasnými rastlinami.

Táto rastlina síce nedisponuje klasickou krásou ani estetickým šarmom, ale vo svete prírodnej kozmetiky a tradičného liečiteľstva má pevné miesto. V konečnom dôsledku je tak na každom z nás, či lopúchu dáme voľnú ruku, alebo ho budeme neúnavne vytrhávať, aby sme záhradu udržali presne v takej podobe, ako sme si vysnívali.