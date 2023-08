Výhody a nevýhody - podlaha z paliet a OSB dosiek

Podlaha je spolu so stenami, väčšinou najvýraznejším prvkom interiéru. Určuje dojem z priestorov. Zároveň je aj jedným z najnamáhanejších materiálov, to znamená, že si ju nemožno vyberať len podľa vzhľadu, ale aj podľa odolnosti a napríklad aj toho, či je vhodná na podlahové kúrenie.

Podlaha z paliet

O paletovom nábytku bolo napísaného už mnoho a každý si hneď predstaví gauč z paliet, stôl z paliet, dokonca záhradné sedenie, hojdačku, posteľný rošt a mnoho ďalšieho. Palety sa dajú rovnako využiť aj na zostavenie šatníkovej skrine, obloženia, kuchynského baru, ba dokonca aj kuchynskej linky. Podlaha z paliet – to je už celkom iný level. Tvrdiť, že to bude jednoduché by bol čistý nezmysel. Ako každé drevo, aj podlaha z paliet vyžaduje povrchovú úpravu a izoláciu, na ktorú sa bude podlaha inštalovať. Prvým krokom je rozobratie celej palety. Tým získame drevo, ktoré sa následne pripraví a ošetrí. V prípade podlahy z paliet môžete paletám ponechať ich prirodzený vzhľad. Prípadne ich ďalej moriť, či farbiť a poskladať si tak na podlahe mozaiku rôznych odtieňov.

Inštalácia tejto podlahy je rovnaká, ako pri podlahe z dosiek. Podlaha z paliet nevyžaduje zvláštnu údržbu a nelíši sa od iných drevených podláh. Palety môžete použiť aj na obloženie schodiska. Palety nepredstavujú vo svete dreva žiadnu top kvalitu, pretože neboli pôvodne určené k výrobe nábytku, podláh alebo schodiska. Ak ste sa rozhodli pre podlahu z paliet, rátajte s brúsením, morením a inou úpravou. Na druhej strane však podporíte kladný vzťah k životnému prostrediu a podlaha z paliet je navyše veľmi ojedinelá a zaujímavá.

Podlaha z OSB dosiek

Zaujímavým typom drevenej podlahy je aj podlaha z OSB dosiek, o ktorej možno uvažovať najmä v nebytových priestoroch. Parádu však spraví aj v dizajnovo premyslenom interiéri. Názov vychádza z anglickej skratky Oriented Strand Boards. Ide o dosky vyrobené z tenkých veľkoplošných triesok (väčšinou z ihličnatých stromov), ktoré sú orientované pozdĺžne so smerom výroby. Takto vyhotovené dosky sa vyznačujú vysokou tvarovou stabilitou a pevnosťou. Preto sa používajú ako konštrukčné dosky alebo sa z nich robia práve podlahy.

Výhodou OSB dosiek je tvarová stálosť. K pozitívnym vlastnostiam patria aj minimálne objemové zmeny tohto materiálu. Skvelé výsledky dosahujú aj, čo sa týka pevnosti v tlaku a ťahu, ľahko sa fixujú, k dispozícii je široká ponuka podôb (formátov aj veľkostí) a hlavne sú cenovo dostupné. Výber OSB dosiek prispôsobte aj typu interiéru. Iné požiadavky budú na OSB dosky, ktoré inštalujeme v miestach, kde sa často nezaťažujú, napr. povala. Iné požiadavky sa týkajú dosiek v obytných priestoroch, kde budete po nich každý deň chodiť.

