Vyhnite sa zbytočnému míňaniu na jarné dekorácie. Čarovné ozdoby vytvoríte aj z obyčajných prútikov

Jar je už vo dverách a väčšina z nás túži zútulniť svoj domov čerstvými, farebnými a sviežimi dekoráciami, ktoré nám pripomenú prichádzajúce teplé obdobie. Dobrou správou je, že pritom nemusíme utratiť veľa peňazí: stačí si zadovážiť zopár prútikov (napríklad z brezy či vŕby) a zapojiť trochu kreativity. Výsledok môže byť očarujúci – a navyše úplne originálny.

Prírodné dekorácie ako lacnejšia a pôvabná voľba

Ak ste niekedy prechádzali okolo výkladov obchodov s umelými jarnými dekoráciami, pravdepodobne ste sa pristihli pri myšlienke, že by ste si niečo podobné zaobstarali. V obchode je však všetko často predražené a nie vždy pôsobí úplne prirodzene. Prečo si teda nevyrobiť niečo vlastné? Prírodný materiál vo forme vetvičiek či prútov prinesie do interiéru autentickú jarnú atmosféru, a okrem toho vám dáva voľnú ruku naozaj si vyhrať s dizajnom a detailami.

Materiál podľa vlastnej fantázie

Najvhodnejšie sú tenké, ohybné prútiky. Brezové vetvičky sa dobre formujú a s vŕbovými prútmi sa dá zase skvele pracovať, aj keď sú o niečo pevnejšie a vyžadujú trošku väčšiu silu pri ohýbaní. Výhodou vŕby je to, že výsledná dekorácia býva stabilnejšia a dlhšie si udrží požadovaný tvar. Výber je teda na vás: záleží, či uprednostňujete jednoduchšie tvarovanie, alebo pevnejšiu konštrukciu.

Vytvorte si nenáročný jarný veniec

Snáď najľahšie na výrobu je jarný veniec. Postačí vám zopár prútov – ideálne z vŕby či brezy – ktoré na niekoľkých miestach zviažete farebnými stužkami alebo špagátom, a ak chcete, môžete ich jemne zapliesť do copu. Následne ich vytvarujte do kruhu tak, aby ste mohli oba konce opäť zviazať stuhou. Už v tejto základnej podobe bude veniec pôsobiť veľmi sviežo a jarne, no ak máte k dispozícii ďalšie drobné ozdôbky (napríklad pierka, škrupinky z vajíčok, malé kvietky či umelé kuriatka), pokojne ich pripevnite tavnou pištoľou. Takto vytvorený veniec môžete zavesiť na dvere alebo položiť na stôl ako dominantný prvok jarnej výzdoby.

Skúste vytvoriť malé „hniezdo“

Ak máte chuť na niečo trochu iné, vyskúšajte vyrobiť drobné „hniezdočko“, ktoré môžete naplniť kraslicami, ozdobnými vajíčkami, kuriatkami alebo dokonca čokoládovými drobnosťami pre deti. Ako základ postačia naozaj jemné a ohybné prútiky. Najprv ich začnite stáčať do kruhu, postupne ich prepletajte tak, aby vytvorili plytkú misku. Ak sa vám to zdá príliš náročné, pomôžte si malou miskou alebo pohárom, okolo ktorého prútiky začnete obtáčať. Výsledkom bude štýlová dekorácia, ktorú stačí doplniť prírodnými alebo farebnými doplnkami a máte hotovo.

Výroba ozdobného košíčka

Pokiaľ sa cítite ešte šikovnejší – alebo sa jednoducho radi učíte nové veci – môžete použiť pevnejšie prútiky a skúsiť vyrobiť košíček, kam postavíte menší kvetináč s prvosienkami či iným jarným kvietkom. Táto metóda už vyžaduje trošku viac trpezlivosti a praxe, pretože musíte prútiky dôkladne prepletať, aby košík pevne držal svoj tvar.

Jednoduchším variantom je vytvoriť okolo kvetináča jemnú „klietku“. Stačí zapichnúť tenké vetvičky po obvode kvetináča v pravidelných rozostupoch – a to o čosi hlbšie, aby dobre držali. Následne ich navrchu zviažte stužkou alebo šnúrkou. Na konce stužky môžete zavesiť aj malé ozdobné vajíčka či iné symboly jari. Takto získate nežný a originálny doplnok, ktorý môžete umiestniť na okenný parapet, stolík na terase alebo do predsiene, kde ho nik neprehliadne.

Prútiky do vázy: prirodzená jarná ozdoba

Ďalším veľmi jednoduchým a účinným spôsobom, ako oživiť interiér, je použiť čerstvé prútiky priamo vo váze. Jar je v plnom prúde, takže ak si nazbierate vetvičky napríklad vŕby, brezy alebo iného stromu, bude to len otázka niekoľkých hodín či pár dní, kým sa začnú objavovať svieže zelené lístky. Tento proces môžete dokonca trošku urýchliť, ak vetvičkám doprajete dostatok vody a tepla. Vázu potom ozdobte stužkami či drobnými jarnými dekoráciami, prípadne pridajte aj živé kvety. Domov sa tak naplní radosťou a nádychom čerstvej prírody.

Príroda to robí sama

Jar je krásne obdobie sama osebe. Oteplenie a čerstvá zeleň nám všetkým dodávajú optimizmus a povzbudenie po dlhej, chladnej zime. Ak teda nechcete investovať do umelých ozdôb, príroda vám ochotne ponúkne všetko, čo potrebujete. Stačí trocha trpezlivosti, zopár nápadov a ochota skúsiť niečo nové vlastnými rukami. Výsledok nielenže skrášli váš interiér, ale prinesie aj radosť z pocitu, že ste si dekoráciu vytvorili sami.

Pozvite jar do svojho domova – nie je to vôbec náročné a pravdepodobne vás milo prekvapí, ako rýchlo sa dá vykúzliť príjemná a útulná atmosféra. Takto pripravené dekorácie navyše môžete priebežne obmieňať či vylepšovať, pridávať ďalšie drobné ozdôbky, mašličky alebo prírodné materiály. Napokon zistíte, že ani nepotrebujete utrácať za drahé jarné doplnky v obchodoch, keď môžete mať skutočnú krásu priamo od prírody – a takmer zadarmo.