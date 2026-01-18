Výber obkladov ovplyvní podobu vášho domova na dlhé roky. Premyslite si to vopred a ušetríte si peniaze aj nervy

Pri výbere keramických obkladov a dlažieb sa mnohí sústredia najmä na farbu či dizajn. V skutočnosti však ide o materiály, ktoré sú v priestore často desiatky rokov, takže ich výber by mal rešpektovať aj praktické a technické požiadavky. Správne rozhodnutia urobia veľký rozdiel v tom, ako bude miestnosť fungovať, ako dlho materiál vydrží a koľko starostí bude vyžadovať jeho údržba.
Ilustračné video: ukážka odborného školenia
Školiace centrum RAKO v Horní Bříze – ukážka práce s keramickými obkladmi
Rekonštrukcia kúpeľne, kuchyne alebo terasy väčšinou začína nadšením, no množstvo rôznych povrchov, veľkostí a technológií dokáže byť pri výbere poriadne mätúce. Preto je dobré vedieť, ktoré parametre majú skutočný význam a ako postupovať tak, aby bol výsledok dlhodobo spoľahlivý.
1. Na čo bude obklad slúžiť? Funkcia miestnosti rozhoduje
Každý typ priestoru má iné podmienky a záťaž. Preto sa vždy odporúča v prvom rade premyslieť:
- či obklad alebo dlažba pôjde na stenu alebo podlahu
- či ide o interiér alebo exteriér
- ako veľmi je miestnosť vlhká, frekventovaná alebo namáhaná
V kúpeľni sú napríklad dôležité protišmykové vlastnosti a odolnosť voči vlhkosti. V chodbe či kuchyni treba riešiť odolnosť voči oteru. Vonkajšie plochy musia zvládnuť mráz a zmenu teplôt.
2. Technické parametre, ktoré sa oplatí sledovať
Moderné keramické obklady a dlažby prechádzajú testovaním podľa technických noriem. Práve tieto údaje určujú, či bude materiál vhodný pre vaše potreby.
• Nasiakavosť
Nižšia nasiakavosť znamená väčšiu odolnosť voči vlhkosti. V exteriéri je nevyhnutná takmer nulová nasiakavosť, aby materiál nepraskal v mraze.
• Mrazuvzdornosť
Základná podmienka pre terasy a balkóny. S mrazuvzdornosťou sa spája aj stabilita materiálu pri teplotných zmenách.
• Odolnosť voči oteru
Označuje sa spravidla triedami. Do silne zaťažovaných priestorov je vhodná vyššia trieda odolnosti.
• Tvrdosť povrchu
Hovorí o tom, ako dobre dlažba odoláva poškriabaniu alebo mechanickému opotrebovaniu.
• Protišmykovosť
Najmä v kúpeľni, sprchovom kúte či na schodoch je tento parameter mimoriadne dôležitý pre bezpečnosť.
• Rozmerová presnosť
Presnejšie kalibrované dlaždice sa ľahšie a čistejšie ukladajú, najmä pri väčších formátoch.
3. Koľko materiálu nakúpiť? Rezerva je istota
Pri nákupe obkladov a dlažieb sa vždy odporúča kúpiť o niečo viac, ako je potrebná plocha. Dôvodov je hneď niekoľko:
- pri rezaní vznikajú straty
- niektoré kusy môžu byť poškodené
- rezervné dlaždice sa môžu hodiť o roky pri oprave či výmene
Bežná odporúčaná rezerva je:
- 10 % pri menších formátoch
- 15 % pri stredných formátoch
- 20 % pri dlhých alebo veľkoformátových dlaždiciach
Šarže sa môžu mierne líšiť v odtieni či rozmere, preto je dokupovanie materiálu po dlhšom čase často problematické.
4. Čo znamená prvá a druhá akosť
V obchodoch sa možno stretnúť s dvoma kategóriami, ktoré sa líšia nielen cenou, ale aj vlastnosťami.
Prvá akosť
- spĺňa všetky normy
- je triedená podľa odtieňov a rozmerov
- má stabilnú kvalitu povrchu
Druhá akosť
- môže obsahovať viditeľné farebné rozdiely, škvrny alebo jemné deformácie
- nebýva triedená podľa šarží
- využíva sa skôr v menej náročných priestoroch
Hoci môže byť cenovo výhodnejšia, nesie so sebou vyššie riziko estetických nedostatkov.
5. Pokládka svojpomocne alebo profesionálne?
Pokládka obkladov a dlažieb je technicky náročný proces, pri ktorom hrá úlohu:
- správne lepidlo
- používanie nivelizačných systémov
- konzistentná škára
- rovnosť podkladu
- dodržanie technologických odporúčaní
Svojpomocná práca je možná, najmä pri menších formátoch. Pri veľkoformátových dlaždiciach, nerovných podkladoch alebo náročnej geometrii miestnosti je však vo väčšine prípadov vhodnejšie osloviť odborníka. Kvalita pokládky totiž výrazne ovplyvňuje výslednú životnosť a vzhľad materiálu.
Zhrnutie: Ako vybrať správne obklady a dlažbu?
- Zohľadnite účel miestnosti a podmienky používania.
- Preštudujte si technické parametre, nie len vizuálnu stránku.
- Nakúpte materiál s rezervou, aby ste predišli komplikáciám.
- Pri druhej akosti počítajte s možnými odchýlkami.
- Pokládku riešte starostlivo – buď sami podľa správneho postupu, alebo s odborníkom.