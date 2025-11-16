Vši u detí? Tieto domáce prostriedky vám pomôžu!

Cez prázdniny bol pokoj, ale s príchodom školy už sú tu zas. Áno, hovoríme o všetkých. Priniesli si vaše deti tento darček domov? Potom okrem prípravkov z lekárne môžete v boji s nimi využiť aj čisto prírodné prostriedky. Väčšinu z nich máte doma!
Každý rok nadobúda ich rezistencia voči postupom či látkam na zneškodnenie. Preto je to niekedy veľmi zdĺhavý proces, sa ich zbaviť.
Odolnosť vší
- Nevadí im umývanie vlasov.
Prežijú aj použitie fénu.
Dokonca zvládnu aj aplikovanie farby na vlasy.
Morská voda alebo voda z plaveckého bazéna plná chlóru im nerobí problémy.
Na type a vzhľade vlasov vôbec nezáleží. Udrží sa všade.
V prípade, že rodičia u svojej ratolesti vši objavia, je dôležité oboznámiť všetky kolektívy, kam dieťa chodí. Aby mohli byť aj ostatní upozornení na tento výskyt a rýchlo reagovať.
Vyskúšajte niektoré z týchto tipov:
Majonéza
Áno, čítate správne. Tento poklad z chladničky sa hodí nielen na prípravu zemiakového šalátu, ale aj proti všetkým. Proste dieťaťu namažte vlasy od korienkov až ku končekom majonézou (vrátane pokožky hlavy), nasaďte mu čiapku do sprchy a nechajte ho v slušivom čiapočku niekoľko hodín (alebo cez noc, ak sa nebojíte, že sa čiapka dieťaťu v spánku zosunie a budete mať majonézu po celej posteli). Potom majonézu z vlasov vymyte (môže to chvíľu trvať). Spoločne s ňou dieťa zbavíte aj všetkého, ktoré sa vďaka majonéze udusí (pozor, na hnidy tento postup nezaujíma, takže ho budete musieť opakovať).
Olej tea tree
Čajovníkový olej nemajú vši vôbec radi. A niet divu – dokáže ich totiž iba za pol hodiny spoľahlivo zlikvidovať. Naneste ho zmiešaný napríklad s olivovým olejom od korienkov ku končekom a potom nechajte 30 minút pôsobiť, potom vymyte. Celý postup budete musieť najskôr opakovať (ale nepoužívajte ho častejšie ako 3krát týždenne), avšak po pár aplikáciách bude po probléme. Len dajte pozor – deti s citlivejšou pokožkou môžu na tea tree olej reagovať podráždením alebo vyrážkou. Preto ho najskôr vyskúšajte na malom kúsku kože.
Ocot so soľou
Táto kombinácia so všetkým tiež nepáči. Jednak soľ dokáže veľmi rýchlo dehydrovať ako vši, tak hnidy, jednak ocot spôsobí, že sa vši nebudú schopné udržať sa na vlasoch, takže ich ľahšie vymyjete a vyčešete. Len pozor – ocot je pomerne agresívny, takže by nemal byť na vlasoch dlho, maximálne tri minúty (a neodporúča sa pre deti s citlivou pokožkou). Ideálne je, keď ho do vlasov aplikujete pomocou fľaštičky s rozprašovačom.
Žehlička či kulma
Zatiaľ čo vyššie spomínané rady sú namierené predovšetkým na vši, ktoré sa prechádzajú vašim deťom vo vlasoch a na hlave, na hnidy tak efektívne nepôsobia. Pokiaľ máte doma malú princeznú s dlhými vlasmi, potom skúste pramene postupne kulmovať alebo naopak rovnať žehličkou. Výsledkom nemusí byť účes ako z rozprávky, ale predovšetkým spálené hnidy. Len pozor, aby ste spoločne s nimi nespálili aj vlasy svojho dieťaťa!
Hrebeň s hustými zubami
Možno si ho pamätáte z detstva. Hrebienok s veľmi hustými zubami, ktorý vaša mamička vytiahla zakaždým, keď ste si zo školy priniesli všetko nadelenie. Potom vedzte, že nie je od veci zaobstarať aj svojim ratolestiam. Používa sa ideálne na mokré vlasy, do ktorých predtým aplikujete trochu kondicionéra (účelom je vyhnať vši, nie vytrhať dieťaťu všetky vlasy). Chce to trpezlivosť – ideálne je vyčesávať vlasy nad vaňou a neprestať, kým neuvidíte na hrebienku či vo vani jedinú voš.
Za ako dlho sa dajú vši odstrániť?
Je to proces, ktorý záleží na tom, či sa podarí odstrániť všetky vši a všetky hnidy. Odhadom sa udávajú dva týždne až mesiac. Hlavné je stále dookola kontrolovať hlavu a zabrániť tak ďalšiemu možnému šíreniu.
