Všetci záhradníci by mali v decembri posypať túto koreninu po svojej záhrade

Chcete podporiť svojich operených priateľov a dodať im trochu potravy? Potom nezabudnite na jedno špeciálne korenie, ktoré vám pomôže ochrániť tento „darček“ pred veveričkami. Zimná starostlivosť o záhradu nemusí byť nudná, ak máte vtáčiu búdku, ktorú pravidelne navštevujú hladní návštevníci. Zvyčajne dávame do búdky rôzne semienka alebo zrniečko, najmä slnečnicové, ktoré sú veľmi obľúbené.

Spolu so svojím manželom majú zvyčajný rituál, že nakupujú lojové gule a následne ich rozvešajú na rôzne miesta v záhrade. Bohužiaľ, nie vždy sa podarí, aby sa na nich dostali vtáky, pretože veveričky niekedy stihnú všetko zjesť ešte predtým, než sa vtáci dostanú k jedlu. A to môže byť skutočne nepríjemné! Odpudzovač pre veveričky

Tento problém riešia aj iní záhradníci. Aby sa zabránilo tomu, že veveričky zožerú všetko jedlo pre vtákov, výrobcovia kŕmnych zmesí pre vtákov začali vyrábať semienka pokryté pálivými látkami. Tieto látky majú za úlohu odradiť nežiaducich návštevníkov, ako sú práve veveričky. „Používa sa kapsaicín v práškovej alebo olejovej forme“, vysvetľuje odborník, ktorý sa opiera o výskumy vedcov z Cornwallu. Tí zistili, že tento spôsob výrazne pomáha odrádzať napríklad šedé veveričky a iné cicavce. Naopak, vtákom neprekáža prítomnosť pálivých látok. Prečo je to tak?

Pálivé semienka pre vtáky

Odpoveď je jednoduchá: Vtáky, na rozdiel od cicavcov, nemajú receptory bolesti, ktoré by im spôsobovali nepríjemné pocity pri konzumácii pálivých látok. Preto môžu bez problémov zjesť pálivé semienka bez toho, aby to pre nich malo akýkoľvek nepríjemný účinok. Ale to nie je všetko!

Podľa vedcov sa ukazuje, že pálivé semienka vtákom dokonca chutia. Nie je to prekvapujúce, keďže aj v prírode sa vtáky často živia tým, čo iné zvieratá nechcú. Semená rôznych pálivých rastlín, ako je napríklad čierne korenie, sú pre vtáky bohatým zdrojom dôležitých tukov a bielkovín, ktoré potrebujú na prežitie.

Domáca výživa pre vtáky

Ak chcete tento rok pohostiť svojich vtáčích priateľov semienkami, nezabudnite k nim pridať aj niečo pálivé, ako sú napríklad feferónky, zmes feferóniek alebo kajenské korenie, ktoré je cenovo dostupné. Takto si môžete byť istí, že semienka sa dostanú priamo do zobákov vtákov a nenajedia sa na nich žiadne nenažraté veveričky. Ako na to: Do veľkého vedra nasypte 1 kg semien.

Ak chcete, aby vaše kŕmidlo prilákalo veľké množstvo vtákov, rozhodne by nemali chýbať slnečnicové semienka. Tieto semienka sú doslova „energetickou bombou“, ktorá priťahuje množstvo vtákov, predovšetkým vrabce, sýkorky a ďalšie druhy. Okrem slnečnicových semien nezabudnite pridať aj šálku drvenej kukurice. Táto pochúťka zase osloví bažanty a tetrevov. Potom do zmesi pridajte 3 polievkové lyžice kajenského prášku a na záver môžete pridať aj niekoľko semienok feferónky. Po dobrej premiešaní sa môžete tešiť na príjemnú návštevu vašich vtáčích priateľov.

Ako ochrániť vtáčie krmivo pred veveričkami?

Bezpečnosť pri manipulácii s pálivými koreninami

Zatiaľ čo vtákom pálivé korenie neublíži, pre človeka môže byť nebezpečné. Môže totiž spôsobiť podráždenie pokožky, očí a dýchacích ciest. Preto, ak sa rozhodnete pracovať s pálivým korením, vždy si chráňte oči a pokožku. Pri príprave „semenovej zmesi pre vtáky“ je určite dobré používať rukavice, aby ste sa vyhli akýmkoľvek nepríjemným reakciám. S bezpečnosťou sa nikdy neoplatí experimentovať, a preto buďte obozretní pri manipulácii s takýmito zmesami.