Všeliek na každý deň, ktorý pomáha pri bežných ťažkostiach aj pri reume a artróze

Rumanček pravý (často nazývaný aj rumanček kamilkový alebo lekársky) je liečivá bylinka, ktorej účinky už po stáročia overujú generácie ľudí v rôznych kútoch sveta. Je známy najmä ako univerzálny prostriedok na celú škálu bežných neduhov – počnúc prechladnutím, kašľom a tráviacimi ťažkosťami, až po liečbu vonkajších poranení. Málokto však tuší, že táto drobná rastlinka dokáže pomôcť aj pri závažnejších problémoch, ako sú reuma (reumatoidná artritída) či artróza. Čo presne stojí za jej schopnosťou uľaviť pri týchto ochoreniach kĺbov?

Rumanček si viete nazbierať v prírode aj vypestovať v záhrade

Rumanček pravý bežne nájdete na lúkach či poliach, no pokiaľ máte vlastnú bylinkovú záhradku, môžete si ho jednoducho vypestovať aj sami. Pestovanie nie je zložité a prinesie vám zásobu multifunkčnej bylinky, ktorá vám dokáže pomôcť pri viacerých zdravotných ťažkostiach. Na posilnenie imunity je vhodný počas chladnejších mesiacov, pri prechladnutí zase uľaví od kašľa či upchatého nosa a pri rôznych tráviacich ťažkostiach pomôže upokojiť podráždený žalúdok. Napokon, vďaka jeho protizápalovým účinkom sa uplatňuje aj pri liečbe kĺbov postihnutých reumatizmom alebo artrózou.

Rýchly prehľad:

Rumanček sa zbiera počas kvitnutia, keď sú kvietky v plnom rozkvete.

Na sušenie sa odporúča tienisté a dobre vetrané miesto, aby nedošlo k strate cenných silíc.

Zo sušených kvetov si môžete pripraviť čaje, obklady či tinktúry, prípadne sa využíva aj vo forme rumančekového oleja.

Dôležité rozlíšenie: reuma sa líši od artrózy

Aby bolo jasné, o čom sa tu bavíme, je potrebné zhrnúť rozdiel medzi dvoma často zamieňanými ochoreniami kĺbov – artrózou (odborne osteoartrózou) a reumatickou artritídou (v bežnej reči nazývanou reuma či reuma).

Artróza (osteoartróza)

Ide o degeneratívne opotrebovanie kĺbov, pri ktorom postupne ubúda kĺbová chrupavka.

Najčastejšie postihuje starších ľudí, pretože vek sám o sebe zvyšuje riziko vzniku artrózy.

Prispievajúcimi faktormi môžu byť aj intenzívne športy, genetické predispozície či nadváha.

Typickým prejavom je bolesť kĺbov, ktorá sa pri dlhšej záťaži zvýrazňuje.

Reuma (reumatoidná artritída, RA)

Je to autoimunitné ochorenie, pri ktorom imunitný systém napáda vlastné kĺby, čo vedie k zápalu a k postupnému poškodeniu kostí, chrupavky i mäkkých tkanív v okolí.

Príčina vzniku RA stále nie je stopercentne objasnená, no jedným z rizikových faktorov je fajčenie.

Bolesť a zápal sa môžu objaviť nielen v kĺboch, ale pri dlhodobom priebehu môže trpieť aj viacero vnútorných orgánov.

Obe ochorenia spôsobujú nepríjemné bolesti a vyžadujú odbornú lekársku starostlivosť vrátane liekov či rehabilitácií. Popri tradičnej medicíne sa však ako cenný doplnok môžu uplatniť aj bylinky s protizápalovými účinkami – a rumanček je jednou z nich.

Prečo je rumanček taký obľúbený

Rumanček patrí medzi najdostupnejšie a najuniverzálnejšie liečivky, ktoré mnohí z nás poznajú už od detstva. Má naozaj široký záber:

Pomáha pri nachladnutí, dráždivom kašli či nádche.

Uľavuje pri tráviacich problémoch a plynatosti.

Podporuje hojenie drobných popálenín, rán a pleťových nedokonalostí.

Priaznivo pôsobí aj pri zápaloch očí.

V neposlednom rade má upokojujúce účinky na myseľ – viaceré výskumy naznačujú, že rumanček môže pomôcť zmierňovať pocity úzkosti či dokonca miernej depresie.

Niektoré zistenia dokonca naznačujú, že extrakty z rumančeka dokážu oslabiť rast rakovinových buniek.

Veľkou výhodou je tiež to, že rumanček je vo väčšine prípadov dobre tolerovaný, nevyvoláva masívne nežiaduce účinky a jeho kontraindikácie sú skôr výnimkou než pravidlom.

Rumanček a pomoc pri reume a artróze

Samozrejme, hoci si mnoho ľudí spája rumanček „len“ s bežným prechladnutím či upokojením podráždeného žalúdka, viaceré odborné štúdie a skúsenosti bylinkárov potvrdzujú, že môže priniesť uľavu aj pri boles­ tiach spôsobených reumatoidnou artritídou alebo artrózou.

V odbornom časopise ABCmed, ktorý sa zameriava na bio­vedu a medicínu, sa uvádza, že rumanček patrí medzi najviac využívané bylinné prípravky používané pri zmierňovaní zápalu a bolesti pri reumatoidnej artritíde. Je to logické, keďže je známe, že táto bylinka má značné protizápalové vlastnosti. Dokážu to jeho bioaktívne zložky, medzi ktoré patria flavonoidy (napríklad apigenín, quercetín a luteolín). Tieto látky bojujú proti zápalu viacerými mechanizmami, často podporovanými antioxidantmi a terpenoidmi v rastline.

Ďalšia zaujímavá štúdia, ktorú nájdete v rovnakom odbornom zdroji, skúmala využitie rumančekového oleja pri artróze kolena. Výsledky poukázali na pozitívny vplyv na zmiernenie bolestí a stuhnutosti, vďaka čomu sa u niektorých účastníkov mohla zredukovať potreba klasických liekov proti bolesti.

Zhrnuté a podčiarknuté: či už ide o zápalový problém reumatoidnej artritídy alebo degeneratívne poškodenie kĺbov pri artróze, rumanček môže priniesť úľavu a byť užitočnou doplnkovou liečbou. Jeho výhodou je aj to, že je cenovo dostupný, a ak si ho nazbierate v prírode sami, máte ho úplne zadarmo. Stačí vedieť, kedy a kde ho zberať a ako ho správne usušiť.

(close)

(info: Denné pitie rumančekového čaju môže postupne zlepšiť celkový zdravotný stav a pomôcť zmierniť zápal v kĺboch.)

(zoom_in)

Ako využiť rumanček pri boji s reumou a artrózou

Rumančekový čaj

Pripravte si ho z jednej čajovej lyžičky sušených kvetov na šálku horúcej vody. Nechajte lúhovať 5 až 10 minút a sceďte. Pite ideálne 2- až 3-krát denne.

Pomáha nielen pri hydratácii organizmu, ale aj pri zmierňovaní zápalových procesov v tele.

Rumančekový olej

Dá sa kúpiť hotový alebo si ho viete pripraviť aj doma. Rumančekové kvety sa macerujú v kvalitnom oleji (napríklad mandľovom, olivovom či slnečnicovom) niekoľko týždňov.

Olej potom môžete vtierať do boľavých kĺbov, čo podporí lokálne prekrvenie, uvoľní svaly a pomôže zmierniť zápal.

Obklady a kúpele

Silnejší zápar z rumančeka sa môže použiť ako obklad na miesta postihnuté bolesťou.

Rovnako je možné pridať odvar z rumančeka do kúpeľa – v teplej vode sa kĺby často „rozhýbu“ a bylinka zníži nepríjemné pocity.

Rumanček ako prirodzený priateľ vášho zdravia

Pravidelné využívanie rumančeka v kuchyni aj v domácej lekárničke môže pre mnohých znamenať výrazné zlepšenie zdravotného stavu – a to nielen pri reume či artróze. Ak trpíte dlhodobými bolesťami kĺbov, konzultujte svoj stav s lekárom a zvážte, či by vám doplnkové prírodné prostriedky nepomohli ešte viac. Rumanček sa rozhodne oplatí zaradiť do každodennej rutiny, či už vo forme čaju, oleja, alebo sušených kvetov na obklady.

Tipy na ďalšie prírodné možnosti starostlivosti

Vŕbová kôra : Dobre známa pre svoje účinky pri zmierňovaní bolesti a horúčky. Práve jar je najlepší čas na jej zber.

: Dobre známa pre svoje účinky pri zmierňovaní bolesti a horúčky. Práve jar je najlepší čas na jej zber. Hviezdica prostredná : Hoci sa často považuje za bežný „burinový“ plevel, môže byť výbornou liečivkou s mnohými priaznivými účinkami.

: Hoci sa často považuje za bežný „burinový“ plevel, môže byť výbornou liečivkou s mnohými priaznivými účinkami. Repa: Ak pestujete zeleninu, nezabudnite ani na repu. Jej využitie je široké a dokáže mimoriadne prospešne vplývať na organizmus.

Čo ešte môžete vyskúšať?

Ak sa zaujímate o ďalšie prírodné metódy starostlivosti o telo aj psychiku, pozrite si napríklad aj tipy, ako lepšie zaspať. Existujú zaujímavé prístupy – od tzv. vojenskej metódy, ktorá pomáha telu a mysli rýchlo sa uvoľniť, cez psychologické techniky až po isté „matematické“ cvičenia. Je na vás, čo vám bude vyhovovať najviac. Dôležité je však myslieť na to, že telo a myseľ fungujú v súčinnosti, a ak im doprajete dostatok oddychu, vhodnú stravu a prírodnú podporu, môžu sa vaše zdravotné problémy zmierniť.

Rumanček pravý je v ľudovom liečiteľstve dlhodobo ospevovaný ako bylinka takmer na všetko. Vďaka svojim protizápalovým, hojivým a upokojujúcim účinkom nájde uplatnenie pri nachladnutí, tráviacich problémoch, ale aj pri reume či artróze. Ak trpíte bolesťami kĺbov, stojí za to vyskúšať túto prírodnú pomoc – v kombinácii s odporúčaním vášho lekára a prípadnou rehabilitáciou či ďalšou liečbou môže rumanček prispieť k výraznejšiemu zlepšeniu kvality života. A navyše je to jedna z najdostupnejších bylín, ktorú si viete, pri troche šťastia, nazbierať sami či jednoducho vypestovať priamo doma.