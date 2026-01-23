Vŕzga vám posteľ? Zabudnite na olej, účinnejšie je niečo, čo máte doma, obyčajná sviečka

Ak sa vám počas noci ozýva z postele nepríjemné vŕzganie, nie je to nič nezvyčajné. Mnohé postele začnú vydávať zvuky po rokoch používania a zimné obdobie ich dokáže ešte zvýrazniť. Našťastie ide o problém, ktorý sa dá odstrániť bez toho, aby ste museli kupovať nový nábytok alebo volať opravára. A často na to stačí niečo, čo už doma máte – obyčajná vosková sviečka.
Video, ktoré ukazuje riešenie v praxi
Kto si rád najprv pozrie postup naživo, môže siahnuť po ilustračnom videu, ktoré ukazuje, ako zvuk v posteli vyhľadať a čo presne skontrolovať:
Prečo posteľ vŕzga najmä v chladných mesiacoch?
Vŕzganie vzniká vtedy, keď sa o seba trie drevo, kov alebo kombinácia oboch materiálov. Najčastejšie ide o spoje rámu, miesto, kde sú upevnené lamely, alebo časti konštrukcie, ktoré sa časom mierne uvoľnia.
V zime sa problém zvyčajne zvýrazní z týchto dôvodov:
- Suchý vzduch z kúrenia vysušuje drevo, ktoré sa mierne stiahne. To spôsobí, že spoje už nedržia tak pevne ako v lete.
- Materiály reagujú na teplotu, kov sa mierne roztiahne alebo stiahne, drevo zasa zmení objem.
- V byte je väčšie ticho, preto je každý zvuk z postele výraznejší.
Tieto zmeny sú úplne prirodzené a neznamenajú, že je posteľ poškodená. Vŕzganie však môže byť natoľko nepríjemné, že začne ovplyvňovať kvalitu spánku.
Prečo nie vždy pomáha olej
Prvou intuitívnou reakciou býva použiť olej alebo silikónový sprej. Hoci mazivo môže pri kovových spojoch skutočne pomôcť, pri dreve to nemusí byť ideálne riešenie.
Nevýhody oleja pri drevených častiach:
- rýchlo sa vtiahne do materiálu alebo vytlačí zo spoja
- môže zanechať mastné škvrny
- na dreve nezostane stabilná vrstva, ktorá by tlmila trenie dlhšie obdobie
Preto sa odborníci na nábytok často prikláňajú k jednoduchšiemu a čistejšiemu postupu – použitiu vosku.
Vosk zo sviečky: jednoduché a bezpečné riešenie
Vosk vytvára na miestach trenia hladkú, suchú vrstvu, ktorá znižuje kontakt materiálov a tým aj nepríjemné zvuky. Na rozdiel od oleja nepresakuje, netečie a zostáva dlhodobo na svojom mieste.
Najlepšie funguje pri:
- drevených spojoch
- miestach, kde sa dotýka drevo o drevo
- latkovom rošte položenom na ráme
Kovové časti sa môžu voskom tiež dočasne utíšiť, ale pri železných spojoch býva často účinnejší tenký film silikónového maziva.
Ako vosk správne použiť
- Zložte matrac a skontrolujte rám.
Bez odkrytej konštrukcie zdroj zvuku nenájdete.
- Postupne prehrávajte jednotlivé časti rámu.
Jemne nimi pohýbte alebo zatlačte, aby ste zistili, ktoré miesto vrzgot spôsobuje.
- Naneste vosk zo sviečky priamo na kritické miesta.
Stačí biela neparfumovaná sviečka.
Prejdite ňou po plochách, ktoré sa o seba trú.
- Dotiahnite skrutky a spoje.
Vosk vyplní drobné nerovnosti, no mechanické upevnenie musí byť stabilné.
- Vyskúšajte posteľ bez matraca a potom aj s ním.
Zvuk by mal zmiznúť okamžite.
Ako dlho vydrží pokoj od vŕzgania?
Pri správne ošetrovaných a dotiahnutých spojoch dokáže vosk tlmiť zvuk niekoľko mesiacov. Ak posteľ používajú dve osoby, alebo je staršia, vyriešenie problému môže vyžadovať občasné zopakovanie celého postupu.
Dôležité je tiež spomenúť, že vosk neškodí ani drevu, ani kovu a nepredstavuje riziko pre matrac či posteľnú bielizeň.
Kedy vosk nepomôže
Sú situácie, keď ani vosk nestačí:
- ak je poškodený rošt
- ak je rám prasknutý alebo výrazne uvoľnený
- ak vŕzganie spôsobuje matrac (staršie pružiny alebo prelomené jadro)
V takých prípadoch je potrebná oprava alebo výmena danej časti.
Ticho v spálni bez veľkých investícií
Väčšina prípadov vŕzgajúcej postele sa dá vyriešiť bez odborníka, bez drahých prípravkov a bez toho, aby ste si zašpinili nábytok olejom. Stačí pochopiť, že hluk spôsobuje trenie uvoľnených spojov, a použiť jednoduchý trik, ktorý stolári využívajú už desaťročia – vosk zo sviečky.
Je to rýchle, čisté a funguje to. A pokojný spánok je na nezaplatenie.