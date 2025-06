Keď sa v júni prechádzate popri lúkach či potôčikoch, určite vám padne do oka nenápadná, no o to pôvabnejšia rastlina so žiarivo žltými kvetmi. Jej názov je vrbina obyčajná (Lysimachia vulgaris) a hoci patrí medzi pomerne bežné lúčne rastliny, skrýva v sebe množstvo prekvapení. Okrem toho, že je očarujúca na pohľad, má aj skvelé liečivé vlastnosti a dokonca ju môžete bez obáv zaradiť aj do jedálneho lístka. Objavte spolu s nami, prečo si vrbinu obyčajnú zamilovali naši predkovia aj moderní milovníci prírody a zdravého životného štýlu.