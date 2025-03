Vošky zmiznú v okamihu. Tieto rastliny sú ich najväčšou nočnou morou, ale väčšina záhradkárov to ešte neobjavila

Ak vaše rastliny postupne chradnú, ich listy sa deformujú, objavujú sa na nich jemné belavé škvrnky a zaznamenali ste pomalší rast, pravdepodobne za tým stoja vošky. Tento drobný hmyz dokáže rýchlo zdecimovať papriky, rajčiny, jahody, ríbezle, uhorky, ale nepohrdne ani okrasnými rastlinami, ako je napríklad ibištek. Takéto hostiny sú pre vošky doslova raj na zemi, no existujú aj druhy byliniek a rastlín, ktoré tieto nepríjemné škodce priam odpudzujú. Mnohí záhradkári však o tom vôbec netušia, a tak sa zbytočne trápia a plytvajú peniazmi za chemické prostriedky.

Príroda ako spoľahlivá pomocníčka

Ak chceme voškám odoprieť hostinu a zabrániť, aby sa z našej záhrady stal ich obľúbený bufet, je dobré vysadiť medzi zeleninu a ďalšie cenné rastliny „odstrašovače“. Ide o bylinky, ktoré vošky neznášajú a zaručene pri nich nebudú prosperovať. Vďaka nim môžete docieliť prirodzenú ochranu aj bez použitia chemických postrekov či iných umelých zásahov. Ak ste to doteraz neskúšali, pokojne to otestujte už túto sezónu.

Rastliny z čeľade allium – nočná mora vošiek

Medzi najlepších prírodných bojovníkov proti voškám patria rastliny z čeľade allium: cibuľa, cesnak, pažítka či pór. Voškám totiž vôňa a zloženie týchto rastlín vôbec nevyhovujú. Navyše, ak ich raz posadíte, dokážu byť veľmi vďačné – nielenže odpudia nežiaduce škodce, ale ešte si ich môžete vychutnať v kuchyni. Cibuľu či cesnak ľahko využijete pri varení, pór a pažítku na dochutenie polievok či rôznych nátierok.

Pokiaľ ste však väčší gurmáni a tešíte sa z rozmanitosti chutí, vošky môžete odplašiť aj ďalšími bylinkami. Skvelou voľbou sú koriander, kôpor a fenikel. Tieto aromatické rastliny voškám jednoznačne „nevonajú“, no ľuďom obohacujú jedlo o lahodné chute. Rovnako ako pri cibuli či cesnaku tak spájate príjemné s užitočným: chránite úrodu a zároveň si doprajete zaujímavé kulinárske zážitky.

Šanta mačacia: lákadlo pre mačky, postrach pre vošky

Ďalším nevšedným tipom je šanta mačacia (anglicky známa ako „catnip“). Mnoho ľudí po nej nesiahne, lebo sa často pestuje hlavne pre radosť mačiek, ktoré ju milujú. Ak si však netrúfate na túto rastlinku práve pre obavu, že vaša záhrada sa stane magnetom pre mačky z celého okolia, vedzte, že voškám šanta práveže nevyhovuje. Šanta ich dráždi a odháňa, zatiaľ čo mačky k nej pociťujú neodolateľnú príťažlivosť. Ak vám mačky v záhrade neprekážajú, môže byť vysadenie šanty jednoduchým a prirodzeným spôsobom, ako sa vošiek raz a navždy zbaviť.

Voňavé bylinky, ktoré vošky neznášajú

Okrem šanty mačacej existuje aj množstvo ďalších voňavých rastlín, ktoré síce ľudia milujú, no vošky sa im vyhýbajú ako čert krížu. Napríklad taká levanduľa – pre nás je typická svojou upokojujúcou arómou, no pre vošky je absolútne neatraktívna. Ak si levanduľu vysadíte, môžete sa tešiť na nádherné fialové kvety, z ktorých si okrem odpudenia vošiek odnesiete aj upokojujúcu vôňu do váz či doma vyrobených vankúšikov.

Podobne pôsobia aj mäta prieporná, bazalka či medovka. Tieto aromatické bylinky dokážu ochrániť priestor v bezprostrednej blízkosti, a zároveň sú skvelé do limonád, čajov alebo ako dochutenie jedál. Ich pestovanie je spravidla jednoduché, takže ak ste ich ešte do svojej záhrady nezaradili, teraz je na to ten správny čas.

Ako bojovať proti voškám?

Namiesto chémie rastlinná výsadba

Ak už máte dosť neustáleho kupovania chemických postrekov, ktoré často znečisťujú pôdu a môžu ohroziť aj užitočný hmyz (napríklad včely), prírodná ochrana formou výsadby správnych byliniek a rastlín je skvelou alternatívou. Nielenže ušetríte peniaze, ale podporíte aj ekologický prístup k pestovaniu. Navyše, ak v záhrade skombinujete viacero týchto „ochranných“ rastlín, dokážu si poradiť s rôznymi druhmi škodcov, nielen s voškami.

Vo výsledku zistíte, že stačí trocha strategického myslenia a cit pre rastliny, aby ste docielili rovnováhu medzi užitočným hmyzom a tými, ktorí by vám úrodu znehodnotili. A hoci vošky dokážu narobiť riadnu neplechu, príroda často ponúka riešenie sama od seba – len ju treba vedieť využiť. Ak teda nechcete svoju záhradu premorovať chémiou, prípadne hľadáte spôsoby, ako ochrániť rastliny dlhodobo a šetrne, vyskúšajte vyššie spomínané bylinky. A potom už len sledujte, ako sa vaša záhrada mení na zelenú oázu bez obávaných vošiek.

Verte, že ak si túto sezónu dáte námahu a vysadíte okolo svojej zeleniny či kvetov niekoľko aromatických rastlín, nebudete ľutovať. Príjemne si tak rozšírite sortiment byliniek, ktoré využijete aj v kuchyni, a zároveň ochránite svoje milované rastliny pred inváziou drobných nenásytných škodcov. Spokojné budú nielen vaše papriky či rajčiny, ale aj vy sami, keď uvidíte, ako sa vaše rastliny vďaka prírodnej ochrane zdravo rozvíjajú a prinášajú bohatú úrodu.