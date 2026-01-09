Vosk zo sviečky na koberci odstránite pomocou jednoduchého triku so žehličkou. Zvládnete to ľahko!

Radi si aj vy doma spríjemňujete večery zapálenou sviečkou? Potom je dobré byť ostražitý. Stačí chvíľka nepozornosti, zle naklonená sviečka a roztopený vosk skončí tam, kde ho rozhodne nechcete – napríklad na koberci.
Ak sa vám to stane, netreba panikáriť. Existujú jednoduché a účinné spôsoby, ako sa vosku zbaviť rýchlo a bez poškodenia koberca.
Ide o drobnú domácu nehodu, ktorá sa už určite prihodila mnohým. Chceli ste si vytvoriť romantickú atmosféru, no výsledkom je nepríjemná škvrna.
Dobrou správou je, že aj zaschnutý vosk sa dá z koberca odstrániť bez toho, aby po ňom zostali viditeľné stopy.
Najjednoduchšie sa odstraňuje bezfarebný alebo svetlý vosk. Ani farebné varianty však nemusia znamenať katastrofu. Existujú osvedčené postupy, vďaka ktorým dostanete vosk z koberca v priebehu pár minút a bez následkov.
Ako vosk z koberca odstrániť, si môžete pozrieť aj vo videu:
Použite savý papier
Ak je vosk ešte horúci, je dôležité konať čo najrýchlejšie. Opatrne ho odsajte pomocou savého papiera – poslúžia papierové utierky alebo kávové filtre.
Papier niekoľkokrát preložte a jemne pritláčajte na znečistené miesto. Dávajte pozor, aby ste vosk neroztierali do okolia a škvrnu ešte nezväčšili. Postup opakujte vždy s čistým papierom, kým sa vosk neodstráni.
Pomôže žehlička
Ak vosk už stihol zaschnúť, prichádza na rad žehlička. Nahrejte ju na strednú teplotu – príliš vysoká by mohla spáliť papier alebo poškodiť koberec. Teplota by však mala byť dostatočná na to, aby vosk znovu zmäkol.
Na škvrnu položte savý papier alebo papierový obrúsok a pomaly po ňom prechádzajte žehličkou. Vosk sa začne rozpúšťať a vsiakne sa do papiera.
Tento krok opakujte, až kým škvrna úplne nezmizne. Po celý čas žehlite výhradne cez papierovú vrstvu, nikdy nie priamo po koberci.
Ak išlo o farebný vosk a na koberci zostal náznak škvrny, posypte miesto trochou jedlej sódy a nechajte ju pár minút pôsobiť. Potom miesto jemne navlhčite octom z rozprašovača, ktorý farbu neutralizuje.
Nakoniec koberec jemne vykefujte a povysávajte. Výsledok vás milo prekvapí.
Vosk rozpustí aj fén
Ďalšou možnosťou je použiť horúci vzduch z fénu nastaveného na maximálnu teplotu.
Keď vosk zmäkne a začne sa topiť, odsajte ho savým papierom rovnakým spôsobom ako pri žehličke. Postup opakujte, kým po škvrne nezostane ani stopa.
Pomôže aj ľad
Prekvapivo účinným riešením je aj chlad. Do mikroténového vrecka vložte niekoľko kociek ľadu a priložte ho na voskovú škvrnu. Počkajte, kým vosk úplne nestvrdne.
Následne ho môžete opatrne odlomiť alebo vyškrabať napríklad tupým príborovým nožom.
Pri kobercoch s dlhším vlasom môže byť potrebné postup zopakovať viackrát, aby sa vosk uvoľnil zo všetkých vlákien.
Vďaka týmto jednoduchým trikom už vosk na koberci nemusí znamenať problém. Stačí zvoliť správny postup a koberec bude opäť vyzerať ako nový.