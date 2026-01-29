Vonku je mokro a poľadovica? Odborníci radia, zabudnite na eleganciu a kráčajte ako tučniak

Zimné obdobie so sebou prináša typické riziká – mokré povrchy, poľadovicu a neprehľadné úseky, kde sneh či voda vytvoria neviditeľnú klzkú vrstvu. Pády v zime patria medzi najčastejšie dôvody návštev úrazových ambulancií a nevyhýbajú sa žiadnej vekovej skupine. Zranenia pritom môžu byť veľmi vážne – od pomliaždenín až po zlomeniny zápästia, rebra či bedra.
Odborníci na rehabilitáciu a fyzioterapiu často zdôrazňujú jedno jednoduché pravidlo: na klzkom povrchu sa oplatí kráčať podobne ako tučniak. Tento spôsob chôdze neslúži na zábavu ani pozornosť – ide o odporúčanie založené na princípoch stability, rovnováhy a práce s ťažiskom.
Prečo je „tučniaková chôdza“ účinná?
Tučniaky majú prirodzene nízke ťažisko a pri pohybe používajú krátke kroky s miernym predklonom, vďaka čomu sú stabilné aj na ľadových plochách. Práve tieto mechanizmy sa využívajú aj v rehabilitačnej medicíne.
Hlavné dôvody, prečo táto chôdza funguje:
- Ťažisko sa presunie dopredu, čo znižuje riziko zaklonenia a následného pádu dozadu.
- Krátke kroky znižujú moment zotrvačnosti, takže telo má lepšiu kontrolu nad každým došľapom.
- Chôdza po celom chodidle zvyšuje kontakt so zemou a minimalizuje šmýkanie.
- Voľné ruky uľahčujú udržiavanie rovnováhy, čo je pri poľadovici zásadné.
Tieto princípy sú univerzálne, bezpečné a odporúčané fyzioterapeutmi naprieč viacerými krajinami.
Ako správne kráčať po šmykľavom povrchu
1. Nechajte ruky voľné
Ruky nemajú byť v kabáte ani v taške. Slúžia na vyvažovanie tela a umožnia vám rýchlejšie zachytiť rovnováhu.
2. Dopadajte na celé chodidlo
Na hladkom povrchu je dôležité mať čo najväčšiu kontaktnú plochu s podložkou. Chôdza po špičkách alebo päte stabilitu znižuje.
3. Mierne sa predkloňte
Predklon posúva ťažisko dopredu, čo je pri klzkom teréne výhodné. Telo tak prirodzene reaguje na prípadné pošmyknutie.
4. Kráčajte pomaly a s kratšími krokmi
Pomalší pohyb dáva telu viac času reagovať. Kratšie kroky znižujú riziko prudkého pádu.
5. Zvoľte vhodnú obuv
Najvhodnejšie sú topánky s protišmykovou podrážkou a výrazným vzorom. Na ľad sa odporúčajú protišmykové návleky na obuv, ktoré výrazne zvyšujú priľnavosť.
Kde môže byť najväčšie riziko šmyku
Podľa dlhodobých skúseností fyzioterapeutov a záchranárov patria medzi najnebezpečnejšie povrchy:
- mokrá alebo namrznutá dlažba
- leštený kameň (žula, mramor)
- kovové mriežky a poklopy kanálov
- mosty a lávky, kde povrch rýchlejšie zamŕza
- tienisté miesta, ktoré ostávajú ľadové aj počas dňa
- vstupy do budov, kde sa mieša sneh s vodou
Na mokrých a hladkých povrchoch môže byť priľnavosť podrážky výrazne nižšia aj bez viditeľnej vrstvy ľadu.
Ako správne reagovať pri páde
Aj pri maximálnej opatrnosti môže nastať situácia, keď noha podkĺzne. Rehabilitační odborníci odporúčajú:
- vyhnúť sa dopadu na vystreté ruky alebo kolená
- chrániť si hlavu pritiahnutím brady k hrudníku
- snažiť sa dopadnúť na bok alebo na väčšiu plochu tela, kde sa sila nárazu lepšie rozloží
- nekrčiť ruky do vreciek, aby ste mohli reagovať
Tieto zásady nezaručia, že pád nebude bolieť, ale významne znižujú riziko vážnych úrazov.
„Chôdza ako tučniak“ nie je mýtus ani módna rada — ide o jednoduchú techniku vychádzajúcu z fyziológie pohybu, ktorá skutočne zvyšuje stabilitu na klzkom povrchu. Zima prináša množstvo rizík, no správna technika chôdze, vhodná obuv a zvýšená pozornosť môžu výrazne znížiť pravdepodobnosť pádu.