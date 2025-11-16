Vonkajšie osvetlenie dokáže zmeniť záhradu na príjemné a bezpečné miesto. Poradíme vám, ako si vybrať to správne

Vonkajšie osvetlenie dokáže výrazne ovplyvniť to, ako sa vo svojej záhrade cítite po západe slnka. Správne rozmiestnené svetlá zlepšujú orientáciu v priestore, zvyšujú bezpečnosť a zároveň vytvárajú príjemnú atmosféru na večerné posedenie. Aby však osvetlenie fungovalo tak, ako má, oplatí sa pri jeho výbere dodržať niekoľko zásad.
Svetlo by malo ladiť s domom aj so záhradou
Pri výbere svietidiel má zmysel myslieť na to, ako budú pôsobiť v celom exteriéri. Dizajn by nemal pôsobiť rušivo a zároveň treba zohľadniť praktické vlastnosti – najmä typ svetla, jeho výkon a rozsah osvetlenia.
Teplé biele svetlo (približne 2 700 – 3 000 K) pôsobí najpríjemnejšie pre oddychové zóny. Neutrálnejšie odtiene (3 000 – 4 000 K) zasa lepšie slúžia na osvetlenie chodníkov a miest, kde je dôležitá orientácia.
Nízke napätie je bezpečné a vhodné pre väčšinu záhrad
Vonkajšie LED osvetlenie sa často predáva v systémoch so zníženým napätím – najčastejšie 12 V alebo 24 V. Oba varianty sú určené práve na to, aby boli bezpečné aj v exteriéri, kde sa pracuje s vlhkosťou a meniacimi sa poveternostnými podmienkami.
- 12 V systémy sa bežne používajú pri menších vzdialenostiach od zdroja.
- 24 V systémy sú vhodné pre dlhšie trasy alebo väčšie zostavy svetiel, pretože pri vyššom napätí dochádza k menšiemu úbytku napätia v kábloch.
Presná hranica nie je rovnaká pre všetky systémy – závisí od typu transformátora, hrúbky kábla a príkonu svetiel. Vo všeobecnosti však platí, že čím je vzdialenosť väčšia, tým lepšie funguje 24 V systém.
Ako funguje zapojenie vonkajšieho nízkonapäťového osvetlenia
- Štandardná zásuvka (230 V) – odtiaľ sa vychádza.
- Transformátor zníži napätie na 12 alebo 24 voltov.
- Káble vedú k jednotlivým svietidlám.
- LED svetlá majú nízku spotrebu, preto je možné pripojiť viac svietidiel na jedno trafo – vždy však treba sledovať maximálny výkon transformátora.
Transformátor by mal byť chránený pred vodou a priamym slnkom. Môže byť uložený aj v exteriéri, ak má vhodnú ochranu (IP krytie podľa výrobcu). Káble sa odporúča ukladať tak, aby sa pri bežnom používaní záhrady nepoškodili – napríklad plytko pod povrch pôdy, pod obrubník alebo pozdĺž pevného podkladu.
Pri plánovaní je dobré počítať s rezervou vo výkone transformátora, ak by ste chceli neskôr doplniť ďalšie svetlá.
Inteligentné riadenie osvetlenia je dnes bežnou súčasťou moderných domov
Mnohé súčasné svetelné systémy dokážu fungovať v kombinácii s časovačom, senzorom pohybu alebo aplikáciou v mobile. Tieto možnosti poskytujú pohodlie a šetria energiu – napríklad svetlá môžu svietiť len pri pohybe, zapínať sa automaticky pri zotmení alebo meniť intenzitu podľa nastavenia.
Konkrétne funkcie sa líšia podľa značky a typu systému, no všeobecne platí, že inteligentné ovládanie zvyšuje komfort a znižuje zbytočnú spotrebu.
Ako správne nasvietiť rôzne časti záhrady
Osvetlenie v záhrade neslúži len na praktický pohyb. Dá sa využiť aj na zvýraznenie stromov, kríkov či architektonických prvkov.
Najčastejšie sa používajú tieto typy svietidiel:
- Reflektory – zvýraznia jednotlivé prvky, ako sú stromy alebo dekorácie.
- Zápustné svetlá – hodia sa na lemovanie chodníkov alebo terás.
- Stĺpikové svietidlá – poskytujú rovnomerné svetlo na chodníkoch a cestách.
Listnaté stromy bývajú najčastejšie osvetlené zospodu, aby vynikol tvar koruny. Ihličnany zas dobre vyzerajú pri bočnom presvietení, ktoré zvýrazní štruktúru vetiev.
Čo si pri výbere určite všímať
- IP krytie – pre exteriér musí byť minimálne IP44, pre exponované miesta aj viac.
- Kvalita spracovania – kovové a hliníkové svietidlá sú odolnejšie ako lacný plast.
- Možnosť rozšírenia – rezervný výkon zdroja a dostatočná kapacita kabeláže.
- Farba svetla – teplé svetlo pre atmosféru, neutrálny odtieň pre orientáciu.
- Energetická úspora – LED technológia má najnižšiu spotrebu a dlhú životnosť.