Vo svete objavili „škandinávsky spôsob spánku“. U nás je to pritom úplne bežná vec

Na sociálnych sieťach sa raz za čas stane, že niečo úplne obyčajné získa obrovskú pozornosť a stane sa z toho trend. Presne to sa stalo pri tzv. „škandinávskom spôsobe spania“ — hoci v mnohých európskych krajinách ide o úplne prirodzenú vec, ktorá existuje už celé generácie.
Ako sa z bežného ubytovania stal virálny trend?
Jedno z populárnych videí ukázalo prekvapenie turistov, ktorí sa v škandinávskom hoteli stretli s tým, že na manželskej posteli boli pripravené dve samostatné prikrývky namiesto jednej veľkej. Pre ľudí zo Spojených štátov je to pomerne nezvyčajné, a tak sa video rýchlo rozšírilo.
Mnohí diváci to doma vyskúšali a nadchli sa pre myšlienku, že v noci sa nemusia s partnerom ťahať o perinu. A tak sa z bežnej škandinávskej praxe stal celosvetový „nový objav“.
Prečo sa v Európe tradične používa dvojica prikrývok?
Hoci sa o tom hovorí ako o niečom výnimočnom, v krajinách severnej a strednej Európy ide o prirodzený zvyk. Dôvody sú praktické aj kultúrne.
1. Každý človek má inú potrebu tepla
Niekto spáva radšej naľahko, iný potrebuje hrubú deku a zahriatie. Pri dvoch perinách si každý vyberie takú, ktorá mu vyhovuje – a nie je odkázaný na kompromisy.
2. Menej rušenia počas spánku
Keď má každý svoju vlastnú prikrývku, minimalizujú sa nočné „ťahanice“, odkrývanie či prenášanie pohybov.
To je výhoda najmä pri partneroch, ktorí sa v noci často vrtia alebo majú nepokojný spánok.
3. Praktickosť v chladnejšom podnebí
V krajinách s dlhými zimami si ľudia prirodzene vyberajú takú formu prikrývania, ktorá im zabezpečí čo najväčší komfort. Dve periny umožňujú lepšie prispôsobenie teploty pre každého člena páru.
Spoločná perina: výhody aj nevýhody
Spánok pod jednou veľkou dekou nie je nesprávny – mnohým párom vyhovuje. Je však vhodné vedieť, kedy môže byť menej praktický.
Výhody:
- umožňuje blízkosť partnerov
- posteľ sa rýchlo a jednoducho ustelie
- esteticky pôsobí jednotne
Nevýhody:
- partneri s rozdielnymi potrebami sa musia prispôsobiť
- vznikajú nočné „ťahanice“
- pri pohyblivom partnerovi môže byť spánok narušený
Zlepšujú dve prikrývky kvalitu spánku?
Používanie dvoch prikrývok môže byť pre niektorých ľudí pohodlnejšie, pretože sa počas noci navzájom nerušia a každý spí v podmienkach, ktoré mu vyhovujú.
Je však dôležité zdôrazniť:
- ide najmä o praktické a komfortné riešenie
- neexistujú vedecké štúdie, ktoré by dokazovali zásadný zdravotný efekt
- spánkové poruchy, ako nespavosť či apnoe, týmto spôsobom nevymiznú
Samostatné periny teda môžu priniesť lepší komfort, no nie sú liekom na vážnejšie problémy so spánkom.
Trend, ktorý v Európe ani trendom nie je
To, čo je v anglicky hovoriacej časti sveta momentálne prezentované ako „škandinávsky hack“, je v skutočnosti dlhodobo bežným riešením v mnohých európskych domácnostiach.
Výhody sú jednoduché:
- každý má pohodlie podľa seba
- znižuje sa rušenie počas noci
- dvojica perín môže prispieť k pokojnejšiemu spánku
Nie je to revolučná metóda – iba praktický zvyk, ktorý sa teraz dostal do pozornosti sociálnych sietí.