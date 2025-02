Vložte kúsok alobalu do diaľkového ovládača. Slováci prišli na dokonalý trik, ktorý výrobcovia neprezradia. Ako to celé funguje a prečo by ste to mali skúsiť aj vy?

Keď diaľkový ovládač vypovie službu Diaľkové ovládače sú dnes natoľko bežné, že bez nich často nedokážeme zapnúť či vypnúť televízor. Kedysi bývalo možné televízor ovládať aj prostredníctvom tlačidiel priamo na prístroji, no moderné modely túto možnosť väčšinou ponúkajú len veľmi obmedzene. Ak sa vám teda stane, že ovládač zrazu nejde, môže to byť poriadna nepríjemnosť. Situácia býva o to horšia, ak sa to udeje práve počas večera, keď si chcete oddýchnuť pri obľúbenom programe.

Problémy s batériami aj s opotrebovanými kontaktmi

Väčšina ľudí sa hneď v prvej chvíli zamyslí, či sa nevybili batérie. Vymeňte ich, no ak ovládač ani tak nereaguje, mnohí rovno siahnu po rýchlom riešení: starý ovládač vyhodia a kúpia nový. Pri hľadaní nového potom často nastáva dilema – kúpiť originálny ovládač priamo od výrobcu, ktorý býva spravidla drahší, alebo zvoliť lacnejšiu alternatívu? Nie každý lacnejší model však spoľahlivo funguje s televízorom, a tak je voľba ťažšia.

To všetko ale môže byť zbytočne komplikované. Treba si uvedomiť, že diaľkové ovládače sú elektronicky veľmi jednoduché zariadenia, ktoré sa len tak ľahko úplne nepokazia. Väčšinou v nich dôjde k drobnej poruche, ktorá sa dá opraviť. Dokonca aj laici, ktorí nemajú s elektronikou žiadne veľké skúsenosti, zvyčajne dokážu nájsť a odstrániť príčinu problému. Môže to byť rýchlejšie i lacnejšie, než obiehať obchody a zháňať nový ovládač.

Prečo sa ovládače kazia?

Intenzívne každodenné používanie ovládačov je najčastejším dôvodom ich opotrebovania. Počas rokov sa totiž v medzerách medzi tlačidlami zhromažďuje prach, mastnota z rúk a ďalšie nečistoty. Kontakt medzi tlačidlom a obvodom v ovládači sa tak naruší a ovládač nereaguje. Občas prestane fungovať len jedno tlačidlo, inokedy nefunguje vôbec nič.

Nejde pritom iba o vonkajšiu špinu: vo vnútri sa môžu z času na čas uvoľniť drobné čiastočky, prípadne sa povrch kontaktov ošúcha natoľko, že vytvárajú nekvalitný spoj. Výsledkom sú občasné výpadky, ako napríklad pomalé reagovanie na stlačenie alebo nutnosť niekoľkokrát stlačiť to isté tlačidlo, aby televízor zareagoval.

Jednoduchý návod na čistenie

Našťastie je čistenie ovládača pomerne jednoduché a rýchle. Základom je nebáť sa rozobrať ho. Zvyčajne je zložený z plastových dielov, ktoré stačí odpojiť – často sú spojené drobnými skrutkami, ale niekedy sa dajú odcvaknúť aj bez náradia. Po otvorení uvidíte gumenú podložku s tlačidlami a plošný spoj s kontaktmi.

Odstránenie nečistôt: V prvom rade odstráňte prach a iné viditeľné nečistoty. Čistenie gumených tlačidiel: Navlhčite mäkkú handričku v liehu alebo mydlovej vode a opatrne vyčistite povrchy gumených tlačidiel. Ak sú miesta menej prístupné, výborne vám pomôže vatová tyčinka. Čistenie plošného spoja: Dá sa jemne utrieť tiež handričkou alebo vatou navlhčenou v liehu. Dôležité je zaistiť, aby na ňom nezostala tekutina ani žiadne vlákna z vaty. Dôkladné vysušenie: Pred opätovným poskladaním nechajte všetky časti vyschnúť. Je dôležité, aby vnútri nezostala žiadna vlhkosť, pretože by mohla spôsobiť koróziu alebo ďalšie problémy.

Ak je problémom to, že sa kontaktné plôšky opotrebovali, existujú v obchodoch s elektronikou či na internete náhradné sady. Často pozostávajú z drobných gumených dielov s vodivou vrstvou, ktoré nalepíte namiesto pôvodných.

Alobal ako nečakaný hrdina

Možno ste už počuli o takzvaných „opravných sadách“ pre diaľkové ovládače, kde je súčasťou kovová ploška na nalepenie. Čo však vtedy, keď nechcete zháňať špeciálne pomôcky alebo potrebujete opravu ihneď? Slováci objavili jednoduchý a dostupný trik, ako zlepšiť funkčnosť tlačidiel aj bez drahej sady.

Pripravte si alobal: Postačí malý kúsok, ideálne hliníková fólia, ktorá je bežne dostupná v každej domácnosti. Dierovačka a obojstranná páska: Jedným ťahom dierovačky si z alobalu vytvoríte malé krúžky, ktoré potom nalepíte na rubovú stranu gumeného tlačidla (to, čo sa dotýka plošného spoja). Pomôže vám v tom obojstranná lepiaca páska. Výhodou je vodivosť: Hliníková fólia dokáže spoľahlivo obnoviť kontakt medzi tlačidlom a plošným spojom, ak je pôvodná vodivá plôška opotrebovaná.

Tento nenápadný trik často vyrieši aj zdanlivo vážne poruchy. Okrem diaľkových ovládačov sa dá využiť pri podobných zariadeniach, ktoré fungujú na tlačidlách s kontaktnou vrstvou (napríklad jednoduché kalkulačky). Je to veľmi lacná a rýchla oprava, ktorá môže predĺžiť životnosť vášho zariadenia o celé roky.

Namiesto kúpy nového

Dôvod, prečo výrobcovia často nehovoria o podobných možnostiach, môže byť jednoduchý: z ich pohľadu je výhodnejšie, keď si kúpite nový ovládač či rovno novú televíziu. Niekedy vám v autorizovaných servisných strediskách za opravu naúčtujú vyššiu sumu, než by stál samotný ovládač, a preto si zvolíte nákup nového. Nemusí to však tak byť vždy – skôr, než sa vzdáte, skúste najprv jednoduché domáce opravy.

Diaľkové ovládače sú totiž nenahraditeľnou súčasťou pohodlného sledovania televízie, a keď prestanú fungovať, len málokto si dokáže televízor pohodlne prepínať inak. Zachrániť ich pritom viete ľahko, nemusíte mať žiadne osobitné znalosti alebo drahé vybavenie.

Ak si chcete pozrieť podrobný videonávod k tejto metóde, odporúčame pozrieť si video, kde je presne ukázané, ako celý proces prebieha:

Video návod na opravu diaľkového ovládača

Vďaka tomuto zlepšováku možno zistíte, že starý diaľkový ovládač ešte vôbec nepatrí do koša a že pár minút vášho času dokáže zázraky. Navyše je to ekologickejšie aj lacnejšie. Namiesto toho, aby ste každú chvíľu kupovali nový ovládač, postačí vám alobal, páska a trochu šikovnosti. V konečnom dôsledku ušetríte nielen peniaze, ale aj nervy – a to sa predsa vždy vyplatí.