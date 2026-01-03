Vložte kúsok alobalu do diaľkového ovládača. Slováci objavili jednoduchý trik, o ktorom sa výrobcovia radšej nezmieňujú

Takmer každý to pozná. Sadnete si večer k televízii, chcete si pustiť obľúbený program a zrazu zistíte, že diaľkový ovládač nefunguje. Stláčate tlačidlá, skúšate to z rôznych uhlov, no televízor nereaguje. Kedysi stačilo postaviť sa a prepnúť kanál priamo na prístroji, dnes však mnohé moderné televízory žiadne manuálne ovládanie nemajú. Bez diaľkového ovládača ste jednoducho stratení.
Keď výmena batérií nepomôže
Prvá myšlienka väčšiny ľudí je jasná – batérie. Lenže nie vždy je problém práve v nich. Nepríjemná situácia nastáva najmä vtedy, keď nové batérie nepomôžu a ovládač zostane „mŕtvy“. V takom momente sa veľa ľudí rozhodne pre radikálne riešenie a začne hľadať nový ovládač. A tu vzniká ďalšia dilema: kúpiť originál, ktorý býva drahý, alebo lacnejšiu univerzálnu náhradu, ktorá nemusí fungovať spoľahlivo?
Skôr než siahnete po peňaženke, je dobré vedieť jednu vec – diaľkové ovládače sú konštrukčne veľmi jednoduché zariadenia. Len málokedy sa pokazia tak, že by boli úplne neopraviteľné. Vo väčšine prípadov ide o banálny problém, ktorý sa dá vyriešiť doma, bez špeciálneho náradia a bez technických znalostí.
Ovládač často neštrajkuje, len volá o pomoc
Diaľkový ovládač používame denne, často niekoľko rokov. Postupne sa doň dostáva prach, mastnota z rúk, drobné nečistoty a omrvinky. Tieto usadeniny sa hromadia najmä v okolí tlačidiel a na kontaktných plôškach, ktoré zabezpečujú prenos signálu. Výsledkom je zhoršená odozva, nutnosť silnejšie tlačiť alebo úplná nefunkčnosť niektorých tlačidiel.
Ak ovládač opatrne otvoríte, môžete byť prekvapení, čo všetko sa v jeho vnútri nachádza. Práve dôkladné vyčistenie často stačí na to, aby opäť fungoval ako nový.
Čistenie zvládne naozaj každý
Rozoberania ovládača sa netreba báť. Väčšinou ho drží pokope niekoľko skrutiek alebo plastové západky. Po otvorení stačí gumené tlačidlá a kontaktné miesta jemne pretrieť handričkou navlhčenou v liehu alebo v mierne mydlovej vode. Na horšie dostupné miesta výborne poslúži vatová tyčinka. Dôležité je nechať všetky časti dôkladne vyschnúť, až potom ovládač znovu zložiť.
Ak ani po vyčistení niektoré tlačidlá nereagujú, problém môže byť v opotrebovaných kontaktných plôškach. Tie sa časom zošúchajú a strácajú vodivosť. Dobrou správou je, že sa dajú jednoducho nahradiť – náhradné plôšky sú bežne dostupné na internete a ich výmena je otázkou pár minút.
Trik s alobalom, ktorý vás môže zachrániť
Starostlivosť o diaľkový ovládač sa však nemusí skončiť len čistením. Slováci prišli na mimoriadne jednoduchý trik, ktorým sa dá funkčnosť ovládača výrazne zlepšiť – a dokonca aj vtedy, keď sú kontakty už opotrebované.
Budete potrebovať len kúsok alobalu, obojstrannú lepiacu pásku a dierovačku. Z alobalu si vystrihnete malé kolieska, ktoré pomocou pásky pripevníte na spodnú stranu gumených tlačidiel. Alobal zabezpečí lepší kontakt medzi tlačidlom a plošným spojom, vďaka čomu ovládač začne opäť spoľahlivo reagovať.
Celý postup je jednoduchý, lacný a zvládne ho úplne každý, aj bez technických skúseností. Ak chcete vidieť presný návod krok za krokom, odporúčame pozrieť si nasledujúce video, v ktorom je celý trik názorne vysvetlený:
Video návod:
Vďaka tomuto jednoduchému riešeniu môžete ušetriť peniaze, predĺžiť životnosť ovládača a vyhnúť sa zbytočnému nákupu nového zariadenia. Niekedy totiž stačí naozaj len kúsok alobalu.