Vložte do pôdy túto jednu vec a hortenzie vás ohromia. Kvety budú väčšie a rastlina nebude vysychať

Hortenzie patria k rastlinám, ktoré majú neustály smäd. Stačí však jediná prírodná pomôcka, ktorú pridáte do pôdy, a ich kvety budú omnoho bohatšie a väčšie. Navyše ich nebudete musieť tak často zalievať.

Každý záhradkár dobre vie, že nie všetky kvety majú rovnaké nároky na starostlivosť. Hortenzie sú však mimoriadne náročné na vodu. Ich nádherné kvety a sýta farba sa dokážu plne rozvinúť len vtedy, ak majú dostatok vlahy. Bez nej hortenzie veľmi rýchlo reagujú negatívne – listy vädnú, kvety sú menšie, rastlina pôsobí unavene, až zanedbane. Ak chcete mať na záhrade zdravé a silné hortenzie, pripravte sa na pravidelné zalievanie. Alebo využite jednoduchý trik, vďaka ktorému rastlina vydrží dlho svieža, krásne rozkvitnutá a navyše hydratovaná bez vášho každodenného pričinenia.

Ovčia vlna – tajná zbraň záhradkárov

Niektorí odborníci a skúsení záhradníci objavili unikátne vlastnosti ovčej vlny, ktoré výrazne prospievajú rastlinám, obzvlášť náročným druhom, ako sú práve hortenzie. Kým pre väčšinu ľudí je vlna synonymom teplého svetra či zimných ponožiek, skúsení pestovatelia našli pre túto prírodnú surovinu perfektné využitie priamo v záhrade.

Ako uvádzajú odborníci zo záhradníckeho portálu Celtic Farm a kanála Regenerative Farmers of America, vlna má prirodzenú schopnosť absorbovať veľké množstvo vody a postupne ju uvoľňovať do pôdy. „Vlákna ovčej vlny dokážu zadržať vlahu, ktorá je potom postupne dodávaná koreňom rastlín. Tým pádom rastlina nezažíva šok z náhleho vysychania, korene rastú rovnomernejšie a sú zdravšie. Jednoducho povedané – rastlina menej stresuje, lepšie kvitne a vy nemusíte každodenne stáť s krhlou v ruke,“ vysvetľuje záhradnícky špecialista.

Prírodný zdroj výživy a ochrana proti burine

Okrem schopnosti regulovať vlahu je ovčia vlna aj výborným zdrojom dusíka – jedného z najdôležitejších prvkov pre rastliny, najmä na jar, keď sa formujú nové korene a rastlinky získavajú silu po zime. Vďaka tomu vlna pôsobí ako prírodné hnojivo, ktoré dodáva rastlinám dôležité živiny bez potreby chemických prípravkov.

Ďalšou významnou výhodou je, že vlna vytvára hustú vrstvu na povrchu pôdy, ktorá zabraňuje prerastaniu buriny. Rastliny tak majú okolo seba čistý priestor bez nežiadúcich konkurentov, ktoré by im odoberali cenné živiny a vodu.

Ovčia vlna odplaší slimáky a škodcov

Pre pestovateľov hortenzií je veľkým bonusom aj ďalšia, menej známa vlastnosť ovčej vlny – obsah lanolínu a prírodných voskových olejov. Práve voskové oleje totiž spôsobujú vysušenie slizu slimákov a plžov, ktorí inak milujú vlhké prostredie a sviežu zeleň. „Slimákom je kontakt s vlnou veľmi nepríjemný, takže okolo vašich hortenzií vznikne prirodzená bariéra, cez ktorú títo škodcovia neprejdú,“ dodáva odborník. Vlna tak rastliny nielen zásobuje vodou a živinami, ale zároveň ich ochraňuje aj pred záhradnými škodcami.

Ako správne použiť vlnu pri pestovanhortenzií?

Pri aplikácii vlny ako mulču je dôležité dodržať jednoduchý postup, ktorý zabezpečí optimálne výsledky a ochráni rastliny pred prípadným premočením a hnilobou:

Najprv dôkladne vyčistite priestor okolo hortenzií – odstráňte všetky buriny, kamene a zvyšky starej vegetácie. Potom rozložte okolo rastliny vrstvu vlny, ktorá by mala byť rovnomerne rozprestretá, ale nie príliš hrubá. Vrstva hrubá približne 2 až 3 centimetre úplne postačí. Po rozložení vlny rastlinu jemne zalejte, aby vlna nasiakla vodou a začala pôsobiť ako zásobník vlhkosti.

Pozor však na to, aby ste to s množstvom neprehnali. „Ak by ste dali vlny priveľa, mohla by pôda začať nadmerne zadržiavať vodu, čo by viedlo k hnilobe koreňov,“ upozorňuje záhradnícky špecialista.

Výsledky vás príjemne prekvapia

Využitie ovčej vlny v záhrade prináša výborné výsledky už po niekoľkých týždňoch. Rastliny budú vyzerať sviežejšie, zdravšie a predovšetkým vám odmenou budú veľké, bohaté kvety, ktoré vydržia dlho krásne bez neustáleho zalievania. Vďaka tomuto jednoduchému prírodnému triku ušetríte čas, energiu a vaše hortenzie budú prosperovať ako nikdy predtým. Ovčia vlna je navyše dostupná v mnohých záhradníckych obchodoch aj cez internet, takže tento tip môže vyskúšať každý, kto chce mať záhradu plnú nádherných a zdravo vyzerajúcich kvetov.