Vložila igelitové vrecko do práčky a zostala prekvapená. Odvtedy to robí pri každom praní

Možno by vás ani vo sne nenapadlo vhodiť obyčajné plastové vrecko medzi bielizeň do práčky. Na prvý pohľad to pôsobí nezmyselne – prečo by mal igelit v bubne práčky pomôcť? No ako sa ukazuje, tento jednoduchý trik má prekvapivo praktický efekt a šetrí nielen čas, ale aj nervy.

Plastové vrecko ako pomocník pri praní?

Igelitové vrecká sa v domácnostiach bežne hromadia – nosíme si v nich potraviny, balíme desiate, používame ich pri triedení vecí v kuchyni či pri upratovaní. Často ich považujeme za zbytočný odpad, ktorý len zaberá miesto a škodí prírode. No v skutočnosti sa dajú využiť aj inak – a to celkom šikovne.

Jeden z menej známych, ale mimoriadne užitočných spôsobov využitia igelitových vreciek je ich použitie pri praní bielizne. A to doslova – stačí jedno vrecko pridať priamo do bubna práčky spolu s oblečením.

Prečo to vlastne funguje?

Tento trik ocenia najmä majitelia domácich zvierat. Ak máte doma psa alebo mačku, určite poznáte problém s chĺpkami, ktoré sa zachytávajú na oblečení, posteľnej bielizni aj uterákoch. Ani moderné práčky či kvalitné pracie gély si s nimi často neporadia úplne dokonale. Po opratí síce bude bielizeň voňať, ale chuchvalce srsti ostanú – a prichádza na rad kefka na šaty alebo ručné čistenie.

Práve tu prichádza na scénu igelitové vrecko. Ak ho pred praním zľahka zaguľatíte a vložíte do bubna spolu s bielizňou, funguje ako zberač vlasov, chlpov a žmolkov. Vrecko pôsobí ako akýsi suchý zips – vďaka statickej elektrine na seba priťahuje drobné nečistoty, ktoré by inak ostali v látke.

Ako na to?

Zvoľte radšej pevnejšie igelitové vrecko bez potlače. Príliš tenké by sa mohlo počas prania roztrhnúť a jeho kúsky by mohli skončiť vo filtri práčky. Vrecko zmačkajte do guľôčky a hoďte do práčky spolu s bielizňou. Potom nastavte štandardný prací cyklus – pokojne aj s predpierkou.

Dôležitá poznámka: nepoužívajte tento trik pri vysokých teplotách (nad 60 °C), pretože plast by sa mohol zdeformovať. Najvhodnejšie je použiť vrecko pri praní bežného oblečenia, uterákov alebo posteľnej bielizne na nižších teplotách.

Po opratí jednoducho vrecko vyberiete a vyhodíte – uvidíte, koľko chlpov a nečistôt na ňom ostalo. Výsledkom bude čistejšia bielizeň bez nutnosti dodatočného odstraňovania chlpov.

Alternatíva pre uteráky a posteľnú bielizeň

Ak periete veľké kusy ako obliečky, uteráky alebo prestieradlá a chcete sa zbaviť chlpov a žmolkov, môžete namiesto igelitového vrecka použiť dva vlhčené obrúsky. Vhoďte ich do bubna spolu s bielizňou. Po opratí budete prekvapení, že na látke neostanú takmer žiadne chlpy.