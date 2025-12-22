Vlhkosť v dome už nemusí byť problém: pomôžu vám dve suroviny z kuchyne

Máte pocit, že sa vám doma „ťažko dýcha“, steny sú chladné, okná sa často rosia a vo vzduchu je cítiť zatuchnutosť? Nadmerná vlhkosť v dome či byte dokáže znepríjemniť každodenný život a časom narobiť aj slušnú škodu. Dobrou správou je, že nie vždy je nutné hneď kupovať drahé odvlhčovače. Ako prvú pomoc môžete využiť obyčajné veci, ktoré má skoro každý doma v špajzi – soľ a ryžu.
Nižšie nájdete jednoduché tipy, ako ich použiť, a k tomu aj pár praktických rád, ako vlhkosti v interiéri celkovo „pristrihnúť krídla“.
Prečo je vlhkosť v interiéri problém?
Vlhko v byte alebo dome nie je len otázkou pohodlia či vzhľadu stien. Ak sa dlhodobo nerieši, môže mať dôsledky:
- zdravotné – zvýšená vlhkosť vytvára ideálne prostredie pre plesne a rôzne mikroorganizmy. Tie sa usadili nielen na stenách, ale aj na nábytku, textíliách, kobercoch či drevených podlahách. Spóry plesní potom dýchate každý deň. Môžu spúšťať alergie, spôsobovať upchatý nos, kýchanie, dráždivý kašeľ, bolesti hlavy alebo zhoršovať astmu.
- technické – dlhodobo vlhké steny a konštrukcie strácajú svoju pevnosť. Omietka sa môže začať odlupovať, drevo napúča, okná hromadia kondenzát, kovové prvky korodujú. V extrémnych prípadoch môže vlhkosť poškodiť aj statiku stavby.
- estetické a praktické – fľaky od plesní, zatuchnutá vôňa textílií, šmuhy na stenách či nábytku, neustále zarosené okná… to všetko z domova rýchlo spraví miesto, kde sa necítite príjemne.
Najviac ohrozené bývajú staršie domy a byty, kde je izolácia už slabá alebo nedostatočná. Vlhkosť sa však nevyhýba ani novostavbám – najmä ak sú veľmi vzduchotesné a málo sa vetrá.
Kritickými miestami bývajú hlavne kúpeľne, kuchyne, pivnice a práčovne, teda priestory, kde sa prirodzene tvorí viac pary a vlhkosti. Ak sa v týchto miestnostiach zle vetrá, problém sa môže časom „presunúť“ aj do spální a obývačiek.
Soľ – lacný a účinný pohlcovač vlhkosti
Jednou z najjednoduchších zbraní proti vlhkosti je obyčajná kuchynská soľ. Môže byť aj hrubozrnná, dôležité je niečo iné – soľ je hygroskopická, čiže dokáže priťahovať a viazať na seba vodu z okolia.
Okrem toho, že „vycucne“ časť vlhkosti zo vzduchu, vie zároveň tlmiť nepríjemné pachy, ktoré sa vo vlhkom prostredí často objavujú – typická zatuchnutosť v skriniach, pivnici či kúpeľni.
Ako soľ použiť v praxi
- Pripravte si niekoľko malých misiek, nádobiek alebo starších pohárov.
- Nasypte do nich dostatočnú vrstvu soli – pokojne niekoľko centimetrov.
- Nádoby rozmiestnite na miestach, kde cítite, že je vzduch „ťažký“ alebo kde sa objavujú vlhké fľaky:
- rohy miestností,
- miesta za nábytkom,
- pri oknách,
- v pivnici, komore alebo kúpeľni.
- Občas soľ skontrolujte. Keď je výrazne zvlhnutá, hrudkovitá alebo sa v nádobe objaví voda, vymeňte ju za novú.
Soľ takto funguje ako prírodný mini odvlhčovač – nie je to riešenie na veľké stavebné problémy, ale dokáže citeľne pomôcť v menších priestoroch alebo ako doplnok k iným opatreniam.
Ryža – ďalší nenápadný, ale spoľahlivý pomocník
Ak zrovna nemáte veľa soli, siahnite po druhej klasike zo špajze – surovej ryži. Aj ryža dokáže na seba viazať vlhkosť z okolia.
Možno ju poznáte ako „záchranu“ pre mobil po kúpaní – mnohí ľudia vkladajú mokré zariadenie do sáčku s ryžou práve preto, že ryža výborne nasáva vodu.
Ako správne použiť ryžu na vlhkosť
Postup je podobný ako pri soli:
- Nasypte suchú ryžu do misiek alebo látkových vrecúšok (napríklad staré bavlnené ponožky či vrecúška na bylinky).
- Umiestnite ich tam, kde máte problém s vlhkosťou – do skríň, šatníkov, komôd, kúpeľne alebo na parapety.
- Ryžu môžete nechať pôsobiť dlhšie, nie je ju potrebné tak často meniť ako soľ. Ak však vidíte, že je vlhká alebo zatuchnutá, vymeňte ju.
Ryža je ideálna tam, kde nechcete používať chemické prípravky a zároveň vám neprekáža, že miska s ryžou zostane položená dlhší čas.
Rozmiestnenie nábytku: jednoduchá, ale dôležitá prevencia
Soľ a ryža pomôžu, no pri boji s vlhkosťou zohráva veľkú úlohu aj správne prúdenie vzduchu v miestnosti.
Častá chyba je, že skriňa, posteľ alebo komoda sú pritisnuté tesne k stene. Vzduch sa za nimi nehýbe, stena je chladná a vlhkosť sa na tomto mieste koncentruje. Výsledok? Pleseň za nábytkom, ktorú si často všimnete až vtedy, keď nábytok posuniete.
Ako nábytok lepšie usporiadať
- Medzi stenou a väčšími kusmi nábytku nechajte aspoň pár centimetrovú medzeru.
- Nábytok nestavajte úplne do kútov, kde prirodzene horšie cirkuluje vzduch.
- V chladných mesiacoch sa snažte, aby veľké skrine alebo sedačky nestáli priamo pred radiátormi. Teplý vzduch sa potom môže voľnejšie šíriť po miestnosti a pomáha vysušovať vlhké miesta.
Aj takáto drobná zmena rozloženia nábytku môže výrazne znížiť riziko vzniku plesní.
Vetranie – najjednoduchší krok, na ktorý mnoho ľudí zabúda
Možno to znie banálne, ale pravidelné vetranie je stále jedna z najúčinnejších zbraní proti vlhkosti.
Najmä v zime majú mnohí tendenciu mať okná stále zatvorené, aby „neunikalo teplo“. Výsledkom je však vydýchaný vzduch a vysoká vlhkosť, na ktorú potom nestačí ani kúrenie.
Ako vetrať efektívnejšie:
- Namiesto pootvoreného okna na celý deň zvoľte krátke, intenzívne vetranie – napríklad 5–10 minút dokorán otvorené okno.
- Ideálne je urobiť prievan – otvoriť naraz okná v dvoch protiľahlých miestnostiach, aby sa vzduch rýchlo vymenil.
- Vetrajte najmä po varení, sprchovaní, sušení prádla v interiéri alebo pri väčšom počte ľudí v jednej miestnosti.
Takto sa zbavíte nadbytočnej vlhkosti a do bytu pustíte čerstvý, suchší vzduch.
Video: Ako ešte bojovať s vlhkosťou v dome
Ak si tému radšej pozriete názorne, môže vám pomôcť aj video s praktickými ukážkami a tipmi.
Video „Ako bojovať s vlhkosťou v dome?“ nájdete na YouTube:
Zhrnutie: malé kroky, veľký rozdiel
Nadmerná vlhkosť doma nemusí hneď znamenať veľké investície do techniky. Začnite jednoduchými krokmi:
- rozmiestnite po byte misky so soľou alebo ryžou,
- mierne odsuňte nábytok od stien,
- pravidelne a intenzívne vetrajte,
- všímajte si kúpeľňu, kuchyňu a pivnicu, kde je vlhkosť najvyššia.
Takto môžete výrazne znížiť riziko plesní, ochrániť nábytok a stavebné konštrukcie a predovšetkým – spraviť z domu miesto, kde sa vám bude opäť ľahko dýchať.