Vlhkosť a plesne vo februári. Prekvapivo ich porazia dve obyčajné veci z kuchyne

Zimné mesiace, najmä január a február, prirodzene prinášajú zvýšené riziko vlhkosti v interiéri. Vonku je chladno, vo vnútri kúrenie pracuje naplno a teplotné rozdiely spôsobujú kondenzáciu vodnej pary na najchladnejších miestach bytu – najčastejšie na oknách a v rohoch stien.

Ak sa problém nerieši, vzniká prostredie vhodné pre rozvoj plesní. Nasledujúce postupy sú overené, bezpečné a zodpovedajú tomu, čo odporúčajú odborníci na zdravé bývanie.

Prečo sa vlhkosť v zime hromadí?

Teplý vzduch dokáže udržať viac vodnej pary než studený. Keď teplý vzduch v byte narazí na studený povrch (napríklad sklo okna, roh miestnosti alebo nedostatočne zateplenú stenu), para sa zrazí na kvapky vody.

Toto je prirodzený fyzikálny proces – kondenzácia.

V zime vzniká najviac preto, že:

  • rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou je veľký
  • ľudia málo vetrajú
  • v interiéri pribúda vlhkosť (varenie, sprchovanie, sušenie bielizne)

Prečo mikroventilácia nepomáha

Vetranie „na ventilačku“ ochladzuje rám okna a okolité steny, takže sa para zráža ešte rýchlejšie. Odborné odporúčania sú jednoznačné: mikroventilácia nie je účinná proti vlhkosti a dokonca môže situáciu zhoršiť.

Oveľa lepšie je krátke intenzívne vetranie:

  • otvoriť okná úplne dokorán na 3–5 minút
  • vytvoriť prievan
  • počas vetrania stlmiť radiátory

Tento postup zabezpečí rýchlu výmenu vzduchu bez ochladzovania stien.

Jedlá sóda: ako skutočne pomáha

Jedlá sóda (hydrogénuhličitan sodný) je látka schopná absorbovať časť vzdušnej vlhkosti, preto môže pomôcť pri menších problémoch, najmä pri rosení okien.

Fakty o jej účinnosti:

  • funguje ako doplnkový absorbent
  • vhodná je najmä pri miernej vlhkosti v okolí okien alebo v menších priestoroch
  • po navlhnutí stráca účinnosť – je potrebné ju meniť približne raz za 3–4 týždne

Do väčších miestností alebo pri výrazne zvýšenej vlhkosti však jedlá sóda nestačí. V takom prípade je vhodný napríklad odvlhčovač vzduchu alebo riešenie príčiny problému (zlé vetranie, tepelné mosty).

Biely ocot: účinný prostriedok na odstránenie drobných plesní

Biely ocot má kyslé pH, ktoré je účinné voči mnohým druhom mikroorganizmov, vrátane plesní. Používa sa najmä na menšie lokálne ohniská – napríklad tesnenie okien, škáry či povrchové škvrny.

Ako ho používať bezpečne a efektívne:

  1. Zmiešaj 1 diel bieleho octa a 1 diel vody.
  2. Aplikuj rozprašovačom na postihnuté miesto.
  3. Nechaj pôsobiť minimálne 30 minút.
  4. Povrch dôkladne utrite.
  5. Pri silnejšom výskyte môžeš použiť ocot aj neriedený.

Dôležité fakty:

  • Ocot je účinný proti povrchovým plesniam.
  • Pri veľkých plochách, narušenej omietke alebo opakovanom výskyte je nutné odborné posúdenie, pretože môže ísť o stavebný problém (vlhnutie stien, tepelný most, porucha izolácie).

Ako pleseň skutočne zastaviť – zhrnutie pravdivých odporúčaní

  • krátke intenzívne vetranie 2–3× denne
  • udržovanie teploty uprostred miestnosti, nie extrémne vykurovanie
  • nestavať nábytok úplne k stenám – vzduch musí cirkulovať
  • odstránenie zdrojov vlhkosti (sušenie bielizne v byte, nesprávne vetranie kúpeľne)
  • absorbenty vlhkosti (jedlá sóda pri menších problémoch, odvlhčovač pri väčších)
  • ocot na povrchové plesne, odborník na hlbšie a opakujúce sa plesňové škvrny

Jedlá sóda a biely ocot sú dve bezpečné, lacné a overené pomôcky, ktoré môžu výrazne pomôcť pri vlhkosti a drobných plesniach. Nezastúpia však odbornú sanáciu v prípade veľkých alebo opakovaných problémov.

