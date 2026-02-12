Vlhkosť a plesne vo februári. Prekvapivo ich porazia dve obyčajné veci z kuchyne

Zimné mesiace, najmä január a február, prirodzene prinášajú zvýšené riziko vlhkosti v interiéri. Vonku je chladno, vo vnútri kúrenie pracuje naplno a teplotné rozdiely spôsobujú kondenzáciu vodnej pary na najchladnejších miestach bytu – najčastejšie na oknách a v rohoch stien.
Ak sa problém nerieši, vzniká prostredie vhodné pre rozvoj plesní. Nasledujúce postupy sú overené, bezpečné a zodpovedajú tomu, čo odporúčajú odborníci na zdravé bývanie.
Prečo sa vlhkosť v zime hromadí?
Teplý vzduch dokáže udržať viac vodnej pary než studený. Keď teplý vzduch v byte narazí na studený povrch (napríklad sklo okna, roh miestnosti alebo nedostatočne zateplenú stenu), para sa zrazí na kvapky vody.
Toto je prirodzený fyzikálny proces – kondenzácia.
V zime vzniká najviac preto, že:
- rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou je veľký
- ľudia málo vetrajú
- v interiéri pribúda vlhkosť (varenie, sprchovanie, sušenie bielizne)
Prečo mikroventilácia nepomáha
Vetranie „na ventilačku“ ochladzuje rám okna a okolité steny, takže sa para zráža ešte rýchlejšie. Odborné odporúčania sú jednoznačné: mikroventilácia nie je účinná proti vlhkosti a dokonca môže situáciu zhoršiť.
Oveľa lepšie je krátke intenzívne vetranie:
- otvoriť okná úplne dokorán na 3–5 minút
- vytvoriť prievan
- počas vetrania stlmiť radiátory
Tento postup zabezpečí rýchlu výmenu vzduchu bez ochladzovania stien.
Jedlá sóda: ako skutočne pomáha
Jedlá sóda (hydrogénuhličitan sodný) je látka schopná absorbovať časť vzdušnej vlhkosti, preto môže pomôcť pri menších problémoch, najmä pri rosení okien.
Fakty o jej účinnosti:
- funguje ako doplnkový absorbent
- vhodná je najmä pri miernej vlhkosti v okolí okien alebo v menších priestoroch
- po navlhnutí stráca účinnosť – je potrebné ju meniť približne raz za 3–4 týždne
Do väčších miestností alebo pri výrazne zvýšenej vlhkosti však jedlá sóda nestačí. V takom prípade je vhodný napríklad odvlhčovač vzduchu alebo riešenie príčiny problému (zlé vetranie, tepelné mosty).
Biely ocot: účinný prostriedok na odstránenie drobných plesní
Biely ocot má kyslé pH, ktoré je účinné voči mnohým druhom mikroorganizmov, vrátane plesní. Používa sa najmä na menšie lokálne ohniská – napríklad tesnenie okien, škáry či povrchové škvrny.
Ako ho používať bezpečne a efektívne:
- Zmiešaj 1 diel bieleho octa a 1 diel vody.
- Aplikuj rozprašovačom na postihnuté miesto.
- Nechaj pôsobiť minimálne 30 minút.
- Povrch dôkladne utrite.
- Pri silnejšom výskyte môžeš použiť ocot aj neriedený.
Dôležité fakty:
- Ocot je účinný proti povrchovým plesniam.
- Pri veľkých plochách, narušenej omietke alebo opakovanom výskyte je nutné odborné posúdenie, pretože môže ísť o stavebný problém (vlhnutie stien, tepelný most, porucha izolácie).
Ako pleseň skutočne zastaviť – zhrnutie pravdivých odporúčaní
- krátke intenzívne vetranie 2–3× denne
- udržovanie teploty uprostred miestnosti, nie extrémne vykurovanie
- nestavať nábytok úplne k stenám – vzduch musí cirkulovať
- odstránenie zdrojov vlhkosti (sušenie bielizne v byte, nesprávne vetranie kúpeľne)
- absorbenty vlhkosti (jedlá sóda pri menších problémoch, odvlhčovač pri väčších)
- ocot na povrchové plesne, odborník na hlbšie a opakujúce sa plesňové škvrny
Jedlá sóda a biely ocot sú dve bezpečné, lacné a overené pomôcky, ktoré môžu výrazne pomôcť pri vlhkosti a drobných plesniach. Nezastúpia však odbornú sanáciu v prípade veľkých alebo opakovaných problémov.