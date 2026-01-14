Vinylové tapety ustupujú. Remeselníci dnes volia úplne iný materiál

Vinylové tapety sa dlhé roky považovali za praktickú voľbu do domácností, najmä tam, kde je potrebná zvýšená odolnosť a jednoduchá údržba. Sú pevné, ľahko sa čistia a dobre znášajú aj vlhšie prostredie, preto ich ľudia radi používali v kuchyniach, na chodbách či v priestoroch, ktoré sa rýchlo zašpinia.
V posledných rokoch sa však do popredia dostávajú materiály, ktoré ponúkajú rovnakú alebo vyššiu odolnosť, ale zároveň lepšie pracujú s vlhkosťou a interiéru dodávajú prirodzenejší vzhľad. Vinylové tapety tak postupne strácajú dominantné postavenie – nie preto, že by boli vyslovene nevhodné, ale preto, že moderné alternatívy spĺňajú širší okruh požiadaviek.
Ako sa v skutočnosti správajú vinylové tapety
Vinylová vrstva je praktická, pretože odoláva vode a umožňuje čistenie vlhkou handričkou. Zároveň však obmedzuje priepustnosť vodných pár. To znamená, že steny pokryté vinylom odvádzajú vlhkosť pomalšie než holé steny alebo steny s priedušnými tapetami.
To však automaticky neznamená, že vinyl tvorí plesne. K ich vzniku dochádza len v kombinácii viacerých faktorov – najmä zvýšenej vlhkosti v miestnosti, nedostatočného vetrania a nízkej teploty stien. Vinyl môže tento problém v niektorých situáciách zvýrazniť, ale nie je jedinou ani hlavným príčinou.
Ďalším dôvodom, prečo vinyl ustupuje, je estetika. Do moderných interiérov sa dnes dostávajú povrchy, ktoré pôsobia prirodzene, minerálne alebo textilné, kým vinyl má často plastický, hladký alebo lesklý povrch, ktorý nie každému vyhovuje.
Sklovláknité tapety: extrémne odolné riešenie na mnoho rokov
Súčasní remeselníci s obľubou používajú sklovláknité tapety – najodolnejší typ tapiet dostupný na trhu. Vyrábajú sa zo sklených vlákien, vďaka čomu majú niekoľko vlastností, ktoré ich odlišujú:
- sú pevné a odolné voči mechanickému poškodeniu
- môžu sa opakovane premaľovať
- zachovávajú si štruktúru aj po mnohých rokoch
- majú dobrú priedušnosť a nenarušujú vlhkostnú rovnováhu steny
Práve kombinácia odolnosti a priedušnosti je dôvodom, prečo sa používajú v domácnostiach s deťmi, v školách, zdravotníckych zariadeniach či všade tam, kde je potrebná dlhá životnosť povrchov. Ich vzhľad môže pripomínať jemnú omietku alebo štruktúru štuku, čo pôsobí prirodzenejšie ako vinyl.
Vliesové tapety: jednoduchá aplikácia a široké možnosti vzhľadu
Ďalším moderným materiálom sú vliesové (netkané) tapety. Tieto tapety sú tvorené z vláken, ktoré umožňujú stenám lepšie dýchať než vinylové povrchy. Najväčšie výhody vliesových tapiet sú:
lepidlo sa nanáša priamo na stenu, nie na tapetu
montáž je rýchlejšia a vhodná aj pre začiatočníkov
pri odstraňovaní sa dajú často sňať v celých pásoch
ponúkajú obrovský výber farieb, textúr a vzorov
Vďaka prirodzenému vzhľadu sa odporúčajú najmä do spální, obývačiek či domácich pracovní, kde je estetika rovnako dôležitá ako praktickosť.
Má vinyl v dnešnej dobe ešte svoje miesto?
Áno. Hoci už nie je univerzálnou tapetou „na všetko“, stále má svoje opodstatnenie. Vinyl je vhodný tam, kde:
- je vysoká vlhkosť
- sa steny často špinia
- je potrebné časté umývanie povrchov
- ide o komerčné alebo technické priestory
V obytných miestnostiach ho však čoraz častejšie nahrádzajú materiály, ktoré kombinujú funkčnosť s prirodzenejším vzhľadom a lepšou priedušnosťou.
Ako si vybrať ten správny typ tapety
Pri výbere tapety je dôležité zohľadniť viac než len dizajn. Rozhoduje najmä to, do akej miestnosti tapeta príde, ako sa priestor využíva a aké vlastnosti od povrchu očakávate.
- Sklovláknité tapety sú najtrvácnejšou voľbou, vhodnou na dlhodobé riešenie.
- Vliesové tapety sú ideálne pre tých, ktorí chcú rýchlu, estetickú a priedušnú úpravu stien.
- Vinylové tapety majú stále význam v prostrediach s vyššími nárokmi na odolnosť a údržbu.
Každý typ materiálu má svoje miesto – kľúčom je zvoliť ten, ktorý najlepšie zodpovedá vašim potrebám a podmienkam v interiéri.