Viete správne piť? Zapíjanie jedla patrí medzi najčastejšie chyby, ktoré sa nevyplácajú!

Ak vám jedlo „nešmýka“ do krku a automaticky ho zapíjate veľkým množstvom tekutín, možno si koledujete o problémy.
Niektoré vedecké pozorovania totiž naznačujú, že takéto správanie môže viesť k bolestiam brucha či plynatosti – a tomu sa chce vyhnúť každý.
Dospelý človek by mal za deň prijať približne dva litre tekutín, ideálne čistej vody. Otázka však znie: je zdravšie napiť sa pred jedlom, počas neho alebo až po ňom? Pozrime sa na to bližšie.
Najlepšie je napiť sa ešte pred jedlom
Odborníci sa zhodujú, že optimálne je doplniť tekutiny ešte predtým, než zasadnete k tanieru – približne 15 minút vopred a bez preháňania.
Niekoľko pohárov vody podporí spustenie tráviacich procesov, pretože sa uvoľňujú enzýmy zodpovedné za rozklad škrobov aj bielkovín.
Telo sa tým pripraví na trávenie a zároveň znížite riziko prejedania aj prudkej smätnosti po jedle.
Prečo pri jedle radšej len pár dúškov
Možno ste to počúvali už od rodičov – počas obeda sa nemá „nalievať“. A mali pravdu. Po začatí jedenia pankreas uvoľní tráviace šťavy do dvanástnika, kde čakajú na potravu prechádzajúcu zo žalúdka.
Ak však jedlo splachujete veľkým množstvom vody, tá pretečie priamo do dvanástnika a doslova „zmyje“ časť týchto štiav.
Výsledok? Menej účinné trávenie, nadúvanie, plynatosť, bolesti brucha a zároveň aj nižšie vstrebávanie živín.
Ideálne je teda napiť sa približne štvrť hodiny pred jedlom, aby sa aktivovali enzýmy štiepiace bielkoviny a škroby. Počas jedenia si pokojne doprajte dúšok vody – pomôže pri väčších sústach – len to netreba preháňať.
Jedlo si vždy dôkladne požujte
Ak máte potrebu popíjať pri jedle, skúste dodržať jednoduché pravidlá. Najprv každé sústo poriadne rozžujte, čím podporíte tvorbu slín a znížite potrebu zapíjania.
Počas jedla by ste nemali vypiť viac než približne 100 ml tekutiny. Voda môže byť jemne teplá a pre lepšie trávenie do nej môžete pridať kúsok citróna. Pite malé dúšky a len vtedy, keď je to naozaj nutné.
Po jedle radšej počkajte
Ani okamžité pitie po jedle nie je ideálne. Telo potrebuje určitý čas, aby mohlo potravu spracovať – tvorí sliny, enzýmy, kyseliny, žlč aj tráviace šťavy.
Ak ich zriedite vodou príliš skoro, procesy trávenia sa môžu spomaliť. Odborníci preto odporúčajú doplniť tekutiny najskôr po pol hodine, optimálne až po hodine. Ak vás smäd trápi skôr, dajte si len malé množstvo vody.