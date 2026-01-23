Viete, kto má dnes svoj sviatok? Koláč! Oslávte ho pečením, doma, po slovensky

Koláč patrí k tým jedlám, ktoré dokážu rozvoňať domácnosť, spojiť rodinu a pripomenúť tradície, ktoré sa u nás odovzdávajú z generácie na generáciu. A keďže práve 23. január patrí Medzinárodnému dňu koláčov, je to ideálna príležitosť zapnúť rúru a dopriať si sladkú oslavu zimného dňa.
Možno vás pobaví, že názov koláč vychádza z tvaru kola, teda kruhu. Okrúhly tvar bol pritom pre mnohé staré slovenské koláče typický – symbolizoval hojnosť, slnko aj jednotu rodiny. A keďže všetko, čo je chutné a oblé, vraj prináša dobrú náladu, doprajte si malý gurmánsky rituál aj vy.
Pečenie má navyše ešte jeden nenápadný bonus – príjemne vyhreje celý byt. Stačí vytiahnuť starý rodinný zošit s receptami alebo si zvoliť modernejšiu verziu z overených zdrojov. Možností je veľa.
Slovensko – krajina, kde majú koláče dušu
To, že slovenská kuchyňa je postavená na tradíciách, cítiť najmä pri koláčoch. Nájdeme ich v každom regióne, v stovkách verzií a s nezameniteľnými názvami. Niet divu, že mnohé slovenské koláče sa preslávili aj za hranicami.
Štedrák a makovník – ikony slovenských sviatkov
Ak existuje koláč, ktorý dokonale reprezentuje slovenské sviatky, je to štedrák. Vrstvený koláč plnený makom, orechmi, tvarohom aj lekvárom je nielen vizuálnym zážitkom, ale aj tradičným symbolom hojnosti.
Vedľa neho stojí makovník – jeden z najmilovanejších slovenských koláčov vôbec. V mnohých rodinách sa jeho recept dedí po starých mamách a cez Vianoce by bez neho stôl ani nebol úplný.
Koláče z regiónov, ktoré vás dostanú
Každá časť Slovenska má svoje špeciality:
- Trenčianske drobné kysnuté koláčiky plnené orechmi či makom.
- Zemplínske koláče s tvarohom a hrozienkami, jemné ako obláčik.
- Tekovské svadobné koláčiky, kde každý druhý dom pozná vlastnú tradičnú náplň.
- Liptovské buchty, ktoré sú tak veľké, že jeden kúsok často stačí ako obed.
Koláčová rozmanitosť bola u nás vždy obrovská – od jednoduchých slivkových koláčov po bohato zdobené sviatočné kúsky.
Ako sa u nás pieklo kedysi: koláče na sto spôsobov
Slovenské gazdinky mali koláče rozdelené podľa príležitostí, druhu cesta aj spôsobu pečenia. Poznali:
- vianočné a veľkonočné koláče
- posúchy
- kysnuté koláče na nedeľu
- tradičné sviatočné záviny (orechovník, makovník)
- slané koláče a pagáče z oškvarkov, syra či zemiakov
Kam na Slovensku za poctivými koláčmi: 3 inšpirácie
Koláče sa síce najlepšie jedia doma, ešte horúce, no na Slovensku nájdete viacero miest, kde sa z pečenia stalo skutočné remeslo.
1. Kremnica – miestne pekárne a povestné „krumple“
V Kremnici a okolí nájdete malé rodinné pekárne, ktoré sú známe svojimi kysnutými koláčmi s lekvárom, pripomínajúcimi tradičné „krumple“. Sú mäkučké, voňavé a plné nostalgie.
2. Bratislava – poctivé bratislavské rožky
Hoci nejde o koláč v pravom zmysle slova, bratislavské rožky patria do rodiny sladkého pečiva a sú zapísané aj v zozname chránených európskych produktov. Makové a orechové verzie sú absolútnou klasikou.
3. Orava – koláče ako od starej mamy
Na severe Slovenska, najmä v okolí Dolného Kubína, narazíte na pekárne, ktoré sa pýšia tradičnými oravskými koláčmi plnenými tvarohom a lesným ovocím. Často sa pečú v starých peciach a chuť je skutočne neporovnateľná.
Pečte aj vy – teraz je ten správny čas
Ak hľadáte overené recepty, skvelým zdrojom sú kuchárske knihy slovenských cukrárok, tradičné weby zamerané na slovenskú kuchyňu alebo moderné gastronomické portály, kde nájdete:
- jablkové koláče s karamelom
- kysnuté koláče s tvarohom či makom
- moderné verzie šťavnatých cheesecakeov
- rýchle koláče na plech, ktoré zvládnete aj popri práci
A nesmieme zabudnúť – na Slovensku máme aj skvelé televízne relácie o pečení, ktoré často oživujú staré recepty a predstavujú nové techniky.
Pečenie je totiž nielen kulinárska záležitosť, ale aj kus kultúry, ktorý si ako národ s radosťou nesieme ďalej.
Ešte viac inšpirácie
Ak by ste radi vyskúšali niečo tradičné alebo naopak niečo veľmi moderné, slovenské food portály ponúkajú stovky postupov. Od klasických kysnutých koláčov, ktoré sa piekli počas žatvy, až po rýchle „hrnčekové“ recepty, ktoré zvládne aj úplný začiatočník.
Tak či onak, jedno platí stále:
koláč je najkrajší spôsob, ako si osladiť deň.