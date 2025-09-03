Viete, koľko vody spotrebuje vaša práčka pri jednom praní?

Keď zapnete práčku, možno si ani neuvedomíte, že s každým cyklom odtečú desiatky litrov vody. Moderná domácnosť si už bez tohto spotrebiča nevie predstaviť fungovanie, no spolu s čistým prádlom sa otáča aj vodomer. A jeho ručičky pri praní rozhodne nezostávajú na nule. Otázka, koľko vody práčka skutočne minie, nemá jednoznačnú odpoveď – spotreba sa totiž odvíja od viacerých faktorov, ako je typ spotrebiča, jeho vek, zvolený program či veľkosť bubna. Ak chcete doma ušetriť nielen energie, ale aj vodu, je dobré poznať základné rozdiely.
Horné vs. predné plnenie – najväčší rozdiel
Kľúčový rozdiel nájdeme medzi práčkami plnenými zhora (tzv. top-loadery) a tými, ktoré majú dvierka vpredu (front-loadery). Tradičné horné modely sú jednoduché na obsluhu a často aj lacnejšie, no ich nevýhoda je vysoká spotreba vody – pri jednom praní môžu „prehajdákať“ aj 150 litrov, pretože bubon musí byť naplnený do väčšej výšky.
Naopak, predné plnenie funguje na inom princípe: bielizeň sa neustále otáča v menšom množstve vody, ktorá sa efektívnejšie využíva. Preto takéto práčky potrebujú v priemere iba 50 až 90 litrov vody, niektoré dokonca ešte menej. Výsledkom je nielen nižšia spotreba vody, ale aj úspora energie. Pre väčšie domácnosti alebo rodiny, kde sa perie často, ide o výrazný rozdiel, ktorý sa časom prejaví na účtoch.
Moderné technológie a úsporné funkcie
Nie je však rozhodujúce len to, akým spôsobom práčku plníte. Čoraz viac záleží aj na samotnom modeli a jeho výbave. Novšie spotrebiče bývajú vybavené inteligentnými senzormi, ktoré dokážu odhadnúť množstvo bielizne a automaticky prispôsobiť objem vody aj dĺžku programu. Staršie práčky túto možnosť spravidla nemajú, a tak môžu pri rovnakom množstve prádla minúť vody podstatne viac.
Práve preto sa dnes pri kúpe nového spotrebiča kladie dôraz na energetickú aj vodnú efektivitu. Čím modernejšia technológia, tým lepšie sa dokáže prispôsobiť potrebám domácnosti.
Ako znížiť spotrebu vody bez kúpy novej práčky
Dobrá správa je, že ušetriť vodu môžete aj s tým, čo už doma máte. Stačí dodržať niekoľko jednoduchých zásad:
- Perte len plné dávky. Aj keď je lákavé spustiť cyklus kvôli pár kúskom oblečenia, voda sa tak nevyužije efektívne a počet praní sa zbytočne zvyšuje.
- Vyberajte správny program. Ekologické alebo rýchle cykly, ktoré ponúkajú moderné práčky, dokážu skrátiť čas aj objem vody, pričom výsledok býva plne postačujúci – najmä pri menej znečistenom prádle.
- Skúste nižšiu teplotu. Pranie pri 30 či 40 °C je šetrnejšie nielen k životnému prostrediu, ale aj k tkaninám. Menej sa opotrebujú, ušetrí sa energia na ohrev vody a v niektorých prípadoch klesne aj jej samotná spotreba.
Tieto malé kroky síce nevyzerajú dramaticky, no v priebehu roka môžu priniesť citeľnú úsporu.
Investícia, ktorá sa oplatí
Kým kedysi sa spotreba vody pri práčkach príliš neriešila, dnes je jedným z hlavných parametrov pri výbere nového modelu. Dlhodobo sa preto oplatí zvážiť investíciu do úspornejšieho spotrebiča – moderné práčky nielen znížia účty za vodu a elektrinu, ale zároveň predstavujú šetrnejšie riešenie k životnému prostrediu.
Ak však novú práčku momentálne neplánujete kupovať, naučte sa využívať tú, ktorú už máte, čo najefektívnejšie. Správne zvolený program, plne naplnený bubon a rozumné nastavenie teploty dokážu urobiť veľký rozdiel. A práve v týchto detailoch sa skrýva cesta k úsporám, ktoré ocení nielen vaša peňaženka, ale aj príroda.