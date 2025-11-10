Viete, dokedy môžete platiť v hotovosti? Pozor, prekročenie limitu vás môže vyjsť poriadne draho

Aj keď sa väčšina platieb dnes presúva do online priestoru a čoraz viac ľudí využíva platobné karty či mobilné aplikácie, mnohí stále dávajú prednosť hotovosti. Bankovky a mince majú svoje čaro – sú hmatateľné, anonymné a nezávislé od technológií. No nie každý vie, že aj platenie v hotovosti má svoje hranice stanovené zákonom. Ak ich prekročíte, môžete sa dostať do vážnych problémov – a pokuta vás môže poriadne bolieť.
Prečo štát obmedzuje platby v hotovosti?
Hlavným dôvodom obmedzenia hotovostných platieb je snaha štátu zabrániť praniu špinavých peňazí a daňovým únikom.
Transakcie v hotovosti sú totiž ťažšie dohľadateľné a často sa využívajú na obchádzanie zákonov.
Obmedzenie preto pomáha k väčšej transparentnosti a férovej kontrole pohybu peňazí.
Koľko môžete zaplatiť v hotovosti na Slovensku
Na Slovensku sa výška hotovostnej platby riadi zákonom č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.
Tento zákon stanovuje jasné limity, ktoré sa líšia podľa toho, či ide o bežného občana alebo podnikateľa.
- Bežní občania (nepodnikatelia) môžu zaplatiť v hotovosti najviac 15 000 eur.
- Podnikatelia alebo firmy majú limit ešte prísnejší – len 5 000 eur.
Ak teda napríklad kupujete auto za 20 000 eur, musíte zaplatiť bezhotovostne – teda prevodom na účet, nie bankovkami.
Zákon sa nedá obísť rozdelením platby
Niektorí ľudia si myslia, že ak sumu rozdelia na viac častí, môžu zákon obísť. Napríklad zaplatiť 10 000 eur dnes a 10 000 eur o týždeň.
To však nefunguje.
Zákon hovorí, že ak ide o jednu transakciu, zmluvu alebo obchodný vzťah, posudzuje sa celková hodnota platby – bez ohľadu na to, koľkokrát ju rozdelíte.
Ak teda celková suma prekročí stanovený limit, hotovostná úhrada je nelegálna, aj keď prebehla v niekoľkých častiach.
Kedy môžete zaplatiť viac ako je limit – výnimky
Zákon však pozná aj situácie, keď by bolo nezmyselné hotovosť obmedzovať.
Preto existujú výnimky, pri ktorých môžete zaplatiť aj viac ako 15 000 eur, napríklad:
- pri vklade alebo výbere hotovosti na vlastný účet v banke
- pri vklade na účet inej osoby
- pri platení daní, poplatkov či pokút
- pri platbách v rámci exekúcie alebo výkonu rozhodnutia
- ak ide o dar alebo pôžičku medzi fyzickými osobami, ktoré nie sú podnikateľmi
Tieto prípady zákon výslovne povoľuje, pretože nejde o bežnú obchodnú transakciu.
Aké pokuty hrozia za porušenie
Zákon č. 394/2012 Z. z. stanovuje aj výšku sankcií, ktoré rozhodne nie sú symbolické:
- Fyzická osoba (napríklad súkromný občan) môže dostať pokutu až do výšky 15 000 eur
- Právnická osoba alebo podnikateľ môže zaplatiť až 150 000 eur
Dôležité je aj to, že pokuta hrozí obom stranám – tomu, kto platbu uskutočnil, aj tomu, kto ju prijal.
A samozrejme, ako vždy, neznalosť zákona neospravedlňuje.
Banky sledujú aj pôvod peňazí
Okrem zákonných limitov treba myslieť aj na to, že banky majú povinnosť kontrolovať neobvyklé alebo veľké transakcie.
Podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou výnosov z trestnej činnosti sú banky povinné zisťovať pôvod peňazí pri vyšších sumách, typicky nad 10 000 eur.
Ak teda vložíte väčší obnos na účet, banka vás môže požiadať o doloženie, odkiaľ peniaze pochádzajú – napríklad o:
- kúpnu zmluvu na predané auto alebo nehnuteľnosť
- darovaciu zmluvu
- alebo rozhodnutie o dedičstve
Ak tieto doklady nepredložíte, banka môže transakciu odmietnuť alebo ju nahlásiť finančnej spravodajskej jednotke.
Opakované vysoké vklady môžu vzbudiť pozornosť
Ak pravidelne vkladáte väčšie hotovostné sumy, ktoré nezodpovedajú vašim oficiálnym príjmom, môže to v banke vyvolať podozrenie.
Banky sledujú nielen jednotlivé vklady, ale aj ich frekvenciu a vzorce správania klienta.
Cieľom je predchádzať praniu špinavých peňazí a daňovým podvodom, preto sa oplatí mať vždy po ruke dokument, ktorý preukazuje pôvod vašich finančných prostriedkov.
Zhrnutie: čo by ste mali vedieť
- Maximálna hotovostná platba na Slovensku je 15 000 €.
- Ak je aspoň jedna zo strán podnikateľ, limit je 5 000 €.
- Viacero platieb za tú istú vec sa sčítava – zákon sa takto nedá obísť.
- Za porušenie hrozia pokuty až do 150 000 €.
- Banky sledujú veľké alebo časté vklady a môžu požadovať doklad o pôvode peňazí.
Hotovosť zostáva dôležitou súčasťou každodenného života, no pri väčších sumách je potrebné poznať svoje hranice. Zákon totiž neberie na ľahkú váhu pokusy o obídenie pravidiel – a pokuta za „nevinné“ odovzdanie väčšej sumy bankoviek môže byť veľmi vysoká. Ak plánujete väčšiu kúpu, radšej sa spoľahnite na bankový prevod. Je to nielen bezpečnejšie, ale aj v súlade so zákonom – a vy sa môžete vyhnúť zbytočným problémom.