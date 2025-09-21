Videli ste už túto obriu včelu? Na pohľad hrozivá, v skutočnosti nečakaný spojenec prírody

Drvodielka fialová
Drvodielka fialová Foto: www.shutterstock.com

Ak ste niekedy zazreli čierneho hmyzieho obra, ktorý sa vo vzduchu leskne do fialova či modra, možno ste narazili na drvodielku fialovú (Xylocopa violacea). Tento druh patrí medzi najväčšie včely v Európe – dospelé jedince dosahujú dĺžku tela približne 2,5 až 3 cm. Hoci jej mohutný vzhľad môže pôsobiť odstrašujúco, v skutočnosti nejde o agresívneho tvora.

Kde ju možno stretnúť

Drvodielka sa pôvodne vyskytovala najmä v teplejších oblastiach južnej Európy, no v posledných desaťročiach sa jej areál rozširuje aj severnejšie – do Česka a na Slovensko. Najčastejšie ju možno vidieť v nížinách, pri riekach a v oblastiach s dostatkom starého či zhnitého dreva, ktoré využíva na hniezdenie. Naopak, v horských polohách sa prakticky nevyskytuje, pretože vyhľadáva teplejšie prostredie.

Samotár, ktorý si stavia hniezda v dreve

Na rozdiel od včely medonosnej nežije drvodielka vo veľkých spoločenstvách. Je to samotárska včela, ktorá si hniezda vyhrýza do mŕtveho alebo oslabeného dreva – konárov, pňov či drevených konštrukcií. Odtiaľ pochádza aj jej meno.

Aj keď môže niekedy pôsobiť ako škodca, pretože sa púšťa do dreva, jej význam pre ekosystém je nespochybniteľný – patrí medzi dôležitých opeľovačov. Vďaka svojej veľkosti dokáže navštevovať aj kvety, ktoré sú pre menšie druhy menej prístupné, a tým zvyšuje druhovú pestrosť opeľovania.

Je nebezpečná?

Napriek svojmu mohutnému vzhľadu drvodielka nie je pre človeka hrozbou. Samice síce majú žihadlo a dokážu bodnúť, ale sú veľmi plaché a útočia len vtedy, ak sa cítia priamo ohrozené – napríklad keď ich niekto chytí do ruky. Bodnutie môže byť bolestivé, podobne ako u iných včiel, no bežne k nemu nedochádza. Samce žihadlo nemajú vôbec.

V porovnaní so sršňami alebo včelami medonosnými je riziko stretu s drvodielkou minimálne. Väčšinu času sa venuje zháňaniu potravy a vyhýba sa kontaktu s ľuďmi.

Prečo je dobré ju chrániť

Drvodielka fialová je užitočný a vzácny opeľovač, ktorý prispieva k biodiverzite a prirodzenej rovnováhe v prírode. Jej výskyt je dôkazom toho, že sa v našom prostredí menia podmienky a že aj severnejšie regióny sú pre ňu priaznivé.

Ak ju teda uvidíte na záhrade či v prírode, nie je dôvod na obavy – najlepšie je nechať ju nerušene pokračovať v jej práci.

Drvodielka fialová pôsobí mohutne a neznámo, no v skutočnosti je priateľským pomocníkom prírody. Neškodí ľuďom, no pre rastliny a opeľovanie má veľký význam.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať