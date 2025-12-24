Vianočný zemiakový šalát na tri spôsoby. Slovenská klasika, talianska sviežosť aj nemecká tradícia

Vianoce sú pre mnohých neodmysliteľne späté s konkrétnymi chuťami. Ryba, zemiakový šalát a vianočné koláče tvoria základ sviatočného menu, bez ktorého si Štedrý večer len ťažko vieme predstaviť. Aj keď sa v posledných rokoch čoraz častejšie objavujú nové recepty a moderné obmeny, zemiakový šalát zostáva stálicou, ktorá má v každej rodine trochu inú podobu.
Video: klasický český vianočný zemiakový šalát
Kto si chce pozrieť postup v praxi, môže siahnuť aj po videu, ktoré ukazuje prípravu klasického českého vianočného zemiakového šalátu krok za krokom:
Jedno jedlo, množstvo tradícií
Zemiakový šalát je výnimočný tým, že spája generácie, no zároveň dokáže rozdeliť názory. Každý má ten „svoj pravý“ recept a len málokto je ochotný ho meniť. Práve v tom však spočíva jeho čaro. V priebehu desaťročí sa jeho podoba vyvíjala podľa regiónov, dostupnosti surovín aj vplyvov zo zahraničia.
Kým v strednej Európe dominuje majonéza, koreňová zelenina a kyslé uhorky, južnejšie krajiny dávajú prednosť ľahším variantom s olivovým olejom, bylinkami a kyselkavou zálievkou. Naopak, v Nemecku či Rakúsku sa často stretávame so šalátom, ktorý je síce bez majonézy, no vďaka horúcemu vývaru zostáva krásne šťavnatý.
Ak máte chuť tento rok trochu experimentovať alebo sa len inšpirovať tým, ako sa zemiakový šalát pripravuje za hranicami, ponúkame vám tri tradičné prístupy, ktoré ukazujú, aký rozmanitý môže byť jeden a ten istý pokrm.
Taliansky zemiakový šalát s kaparami a ančovičkami
Táto verzia je ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú ľahšiu alternatívu ku klasickému sviatočnému šalátu. Taliansky štýl stavia na jednoduchosti, kvalite surovín a výrazných chutiach, ktoré zemiakom dodajú úplne nový rozmer.
Suroviny:
- 800 g zemiakov (varný typ A)
- 2 lyžice kapár v náleve
- 4–5 filiet ančovičiek
- 1 červená cibuľa
- hrsť čerstvej petržlenovej vňate
- 4 lyžice extra panenského olivového oleja
- 2 lyžice vínneho octu
- soľ a čerstvo mleté čierne korenie
Postup:
- Zemiaky uvarte v šupke v osolenej vode. Po miernom vychladnutí ich ošúpte a nakrájajte na väčšie kocky alebo hrubšie plátky.
- V malej miske pripravte zálievku z olivového oleja, vínneho octu a nadrobno nasekaných ančovičiek.
- Červenú cibuľu nakrájajte na veľmi tenké polkolieska, petržlenovú vňať nasekajte nahrubo.
- Zemiaky zmiešajte s kaparami a cibuľou, zalejte zálievkou a jemne premiešajte.
- Šalát nechajte aspoň hodinu odležať pri izbovej teplote, aby sa chute prepojili.
- Pred podávaním posypte čerstvou petržlenovou vňaťou.
Nemecký zemiakový šalát s horúcim vývarom
V južných oblastiach Nemecka a v Rakúsku patrí tento šalát k tradičným sviatočným aj bežným jedlám. Hoci neobsahuje majonézu, je prekvapivo vláčny a chuťovo plný. Tajomstvom je horúci vývar, ktorý sa naleje na ešte teplé zemiaky.
Suroviny:
- 1 kg zemiakov (varný typ A)
- 250 ml silného hovädzieho alebo zeleninového vývaru
- 1 lyžica plnotučnej alebo dijonskej horčice
- 1 šalátová uhorka
- 1 cibuľa
- 3 lyžice oleja (slnečnicový alebo repkový)
- 3 lyžice bieleho vínneho octu
- čerstvý kôpor, soľ a čierne korenie
Postup:
- Zemiaky uvarte v šupke, ešte horúce ich ošúpte a nakrájajte na plátky.
- Cibuľu nasekajte nadrobno a zalejte ju horúcim vývarom, do ktorého vmiešajte horčicu a ocot.
- Horúcu zmes nalejte na teplé zemiaky a nechajte ich pomaly chladnúť, aby nasiakli chuťou vývaru.
- Uhorku nakrájajte na tenké plátky, jemne osoľte a po chvíli z nej vytlačte prebytočnú vodu.
- Uhorku a nasekaný kôpor vmiešajte do šalátu tesne pred podávaním, aby zostali svieže a chrumkavé.
Klasický stredoeurópsky zemiakový šalát
Pre mnohých je však Vianoce bez tradičného zemiakového šalátu jednoducho nemysliteľné. Tento klasický variant stavia na kombinácii varených zemiakov, koreňovej zeleniny, kyslých uhoriek a krémovej majonézy. Práve tento recept má v každej domácnosti vlastnú podobu – niekto pridáva jablko pre jemnú sladkosť, iný vajcia, hrášok, šunku alebo jogurt, aby bol šalát ľahší.
Zemiakový šalát je dôkazom, že aj jedno jednoduché jedlo môže mať množstvo tvárí a stále si zachovať svoju sviatočnú atmosféru. Či už zostanete verní rodinnému receptu, alebo sa tento rok necháte inšpirovať zahraničnými verziami, najdôležitejšie je, aby sa pri stole stretla dobrá nálada, vôňa Vianoc a chuť, na ktorú budete radi spomínať.